«Годой-Крус» – «Росарио Сентраль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (12.06.2024)

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сегодня, 00:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на товарищеский матч «Годой-Крус» – «Росарио Сентраль», который состоится 12 июня 2024 года

«Годой-Крус»

«Виноделы» на данный момент в турнирной таблице аргентинской Примеры занимают последнюю строчку. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Жёлто-синими» из Росарио. 29 мая со счётом 4:0 «Виноделы» взяли верх над командой «Эль Порвенир» в 1/16 Кубка Аргентины.

4-го числа текущего месяца со счётом 1:1 вничью сыграли «Сине-белые» с «Эстудиантесом» в матче 4-го тура Лиги Професиональ.

«Росарио Сентраль»

«Железнодорожники» на сегодняшний день в турнирной таблице Лиги Професиональ находятся на тринадцатой строчке. Вспомним несколько футбольных поединков с участием команды за последнее место. 29 мая со счётом 1:2 «Жёлто-синие» потерпели поражение от уругвайской команды «Пеньяроль» в рамках матча 6-го тура группового этапа Кубка Либертадорес.

На прошлых выходных со счётом 1:1 вничью сыграли «Железнодорожники» с «Ланусом» в матче 4-го тура Лиги Професиональ.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Годой-Крус» – 2.03

Ничья – 3.35

Победит «Росарио Сентраль» – 3.60

Победит «Годой-Крус» с форой -1.5 гола – 3.80

Тотал голов больше 2.5 – 2.45

Тотал голов меньше 2.5 – 1.51

Статистика

Только одну победу одержал «Годой-Крус» в пяти крайних матчах

В двух футбольных поединках за аналогичный период «Железнодорожники» обыграли своих оппонентов

Две крайние очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру.

Прогноз

С коэффициентом 2.03 компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке ставку предлагает сделать на победу команды «Годой-Крус». «Виноделы» на своём поле справятся с гостями из Росарио.