Зидан надеется вернуться к тренерской работе

Экс-наставник «Реала» Зинедин Зидан заявил о желании вернуться к работе в качестве тренера.
Хоть это и забирает много сил, мой перерыв от работы слишком затянулся.
Образ жизни тренера лишает энергии, но я скучаю по титулам. Сейчас у меня всё хорошо, посмотрим, что будет дальше.
не рискнул возглавит Баварию.
До того отказал МЮ, ПСЖ, Ювентус и Челси.
было много разговоров, что после ЧМ в Катаре, Зидан возьмет сб. Францию.
Но Дешам относительно успешно провел турнир, и его контракт продлили.
В настоящий момент Зидан просто хочет дождаться завершения Евро-2024.
как Пеп Гвардиола, тренирует только сильные команды, слабые не берет..
Вот так то сидит на берегу великой реки, устроился там поудобнее и ждет, пока течение пронесет мимо...приглашение возглавит сборную.
Вольное прочтение китайской мудрости.
Зато стал дедушкой.
п.с.
Интересней было бы посмотреть на него в Юве.
Смог бы после Аллегри навести порядок?
Вот тогда бы и проверили, какой он тренер.
не рискнул возглавит Баварию.
До того отказал МЮ, ПСЖ, Ювентус и Челси.
было много разговоров, что после ЧМ в Катаре, Зидан возьмет сб. Францию.
Но Дешам относительно успешно провел турнир, и его контракт продлили.
В настоящий момент Зидан просто хочет дождаться завершения Евро-2024.
как Пеп Гвардиола, тренирует только сильные команды, слабые не берет..
Вот так то сидит на берегу великой реки, устроился там поудобнее и ждет, пока течение пронесет мимо...приглашение возглавит сборную.
Вольное прочтение китайской мудрости.
Зато стал дедушкой.
п.с.
Интересней было бы посмотреть на него в Юве.
Смог бы после Аллегри навести порядок?
Вот тогда бы и проверили, какой он тренер.
В том-то и дело, что Зидан боится реального вызова и ждет приглашения в клуб, где трофеи гарантированы. После Реала его куда только не звали, а он не соглашается.
В том-то и дело, что Зидан боится реального вызова и ждет приглашения в клуб, где трофеи гарантированы. После Реала его куда только не звали, а он не соглашается.
и состав того Реала не выделяется из общей когорты.
неужели нападение Роналду-Бензема-Иско было сильнее МСН?
или Каземиро-Кроос-Модрич сильнее чем Хави-Иньеста-Бускетс?
Рамос-Варан сильнее чем та же защита Ювентуса? Нет, это не так.
нам надо признать. что до прихода Зидана эти игроки
(кроме Роналду, Модрича и Рамоса) не считались великими.
именно француз сделал это поколение великим.
из хорошего полузащитника Крооса - гения.
из Каземиро - одного из лучших опорников современности.
из Бензема одного из лучших ложных нападающих.
даже Иско при Зидане расцвел.
есть у француза свои достижения.
и конечно, Зидан не хочет испортит свою личную историю.
и состав того Реала не выделяется из общей когорты.
неужели нападение Роналду-Бензема-Иско было сильнее МСН?
или Каземиро-Кроос-Модрич сильнее чем Хави-Иньеста-Бускетс?
Рамос-Варан сильнее чем та же защита Ювентуса? Нет, это не так.
нам надо признать. что до прихода Зидана эти игроки
(кроме Роналду, Модрича и Рамоса) не считались великими.
именно француз сделал это поколение великим.
из хорошего полузащитника Крооса - гения.
из Каземиро - одного из лучших опорников современности.
из Бензема одного из лучших ложных нападающих.
даже Иско при Зидане расцвел.
есть у француза свои достижения.
и конечно, Зидан не хочет испортит свою личную историю.