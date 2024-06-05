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Зидан надеется вернуться к тренерской работе

вчера, 19:58

Экс-наставник «Реала» Зинедин Зидан заявил о желании вернуться к работе в качестве тренера.

Хоть это и забирает много сил, мой перерыв от работы слишком затянулся.

Образ жизни тренера лишает энергии, но я скучаю по титулам. Сейчас у меня всё хорошо, посмотрим, что будет дальше.

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Все комментарии
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 22:44, ред.
Если Франция не выиграет ЧЕ, он ее возглавит.. Быстрее, чем если она выиграет..
6z3q3fe9592b
6z3q3fe9592b
вчера в 22:18
Слишком большие перерывы он берёт между работой, на пользу они точно не идут
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:15
ВСЕ топовые тренеры имеют у себя безумно сильный состав.
и состав того Реала не выделяется из общей когорты.
неужели нападение Роналду-Бензема-Иско было сильнее МСН?
или Каземиро-Кроос-Модрич сильнее чем Хави-Иньеста-Бускетс?
Рамос-Варан сильнее чем та же защита Ювентуса? Нет, это не так.
нам надо признать. что до прихода Зидана эти игроки
(кроме Роналду, Модрича и Рамоса) не считались великими.
именно француз сделал это поколение великим.
из хорошего полузащитника Крооса - гения.
из Каземиро - одного из лучших опорников современности.
из Бензема одного из лучших ложных нападающих.
даже Иско при Зидане расцвел.
есть у француза свои достижения.
и конечно, Зидан не хочет испортит свою личную историю.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 21:05, ред.
А где гарантия, что при тренере который тренировал только за него построенную команду даст плоды, при первой осечке Зизу, ему в спину будет дышать Анри!!! Зизу второй заход в Реал не удался, он же тренер наведи порядок, увы, только как Черевченко на лаврах Божевича пожинает плоды, из похожих тренеров Ди Маттео, в АПЛ у него не пошло ибо соперников больше чем 1 на лигу, а дальше спарринг партнёры!!!
9u427wd26uew
9u427wd26uew
вчера в 20:53
Надо подобрать добротную команду, можно ЦСКА?
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 20:50
Физручело очкует возглавить кого либо!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 20:48
Кто первый клюнет?
Elliada_
Elliada_ ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 20:47
Причем тут возраст? Дешаму стоит один раз провалиться и его уволят. После ЧМ уже был первый звоночек, Евро может стать последним шансом.

В том-то и дело, что Зидан боится реального вызова и ждет приглашения в клуб, где трофеи гарантированы. После Реала его куда только не звали, а он не соглашается.
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:46
Средние клубы не предлагать
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:44
Было бы интересно посмотреть на него в АПЛ
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 20:43
Дешам не намного старше Зизу, пусть мечтает, а чего родной Марсель не возглавить или идёт на всё готовенькое?!)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:40
из Реала он ушел.
не рискнул возглавит Баварию.
До того отказал МЮ, ПСЖ, Ювентус и Челси.
было много разговоров, что после ЧМ в Катаре, Зидан возьмет сб. Францию.
Но Дешам относительно успешно провел турнир, и его контракт продлили.
В настоящий момент Зидан просто хочет дождаться завершения Евро-2024.
как Пеп Гвардиола, тренирует только сильные команды, слабые не берет..
Вот так то сидит на берегу великой реки, устроился там поудобнее и ждет, пока течение пронесет мимо...приглашение возглавит сборную.
Вольное прочтение китайской мудрости.
Зато стал дедушкой.
п.с.
Интересней было бы посмотреть на него в Юве.
Смог бы после Аллегри навести порядок?
Вот тогда бы и проверили, какой он тренер.
Elliada_
Elliada_
вчера в 20:27
Наверное, ждет когда место в Реале или сборной Франции освободится
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