Зидан надеется вернуться к тренерской работе

Экс-наставник «Реала» заявил о желании вернуться к работе в качестве тренера.

Хоть это и забирает много сил, мой перерыв от работы слишком затянулся.

Образ жизни тренера лишает энергии, но я скучаю по титулам. Сейчас у меня всё хорошо, посмотрим, что будет дальше.