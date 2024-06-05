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ГлавнаяНовостиМенеджеры и менеджментРоссия. Вторая лига. Дивизион «А» 2023/2024

Сычёв о работе президентом клуба: «Это сложнее, чем играть в футбол»

вчера, 14:13

Бывший игрок сборной России, а ныне президент «Иртыша» Дмитрий Сычёв рассказал, как справляется со своей должностью.

Работаем тихо, наша задача — подняться в «Золото» Второй лиги. Мы должны выстроить фундамент клуба и в целом поменять отношение к футболу.

Это непросто, результаты будут видны чуть позже. Есть определённые сложности, но мы работаем правильно. Так и надо строить футбольный клуб.

Конечно, это намного сложнее, чем играть в футбол. Но тот опыт, который я получил на курсах ФИФА и будучи вовлечённым в работу РФС, даёт мне понимание, как надо работать. Также мне помогает опыт, приобретённый за время футбольной карьеры.

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Все комментарии
Дима Логинов
Дима Логинов ответ allemz (раскрыть)
вчера в 14:41, ред.
Володя, давай свяжемся, почта другая стала. Хотел бы с тобой пообщаться.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 14:39
Ну да, здесь же головой думать надо!
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:37
Димке успехов на этом сложном поприще
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:33
Хочется пожелать Дмитрию удачи в нелегком деле.
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