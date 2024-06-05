Сычёв о работе президентом клуба: «Это сложнее, чем играть в футбол»

Бывший игрок сборной России, а ныне президент «Иртыша» Дмитрий Сычёв рассказал, как справляется со своей должностью.
Работаем тихо, наша задача — подняться в «Золото» Второй лиги. Мы должны выстроить фундамент клуба и в целом поменять отношение к футболу.
Это непросто, результаты будут видны чуть позже. Есть определённые сложности, но мы работаем правильно. Так и надо строить футбольный клуб.
Конечно, это намного сложнее, чем играть в футбол. Но тот опыт, который я получил на курсах ФИФА и будучи вовлечённым в работу РФС, даёт мне понимание, как надо работать. Также мне помогает опыт, приобретённый за время футбольной карьеры.