Сычёв о работе президентом клуба: «Это сложнее, чем играть в футбол»

Бывший игрок сборной России, а ныне президент «Иртыша» рассказал, как справляется со своей должностью.

Работаем тихо, наша задача — подняться в «Золото» Второй лиги. Мы должны выстроить фундамент клуба и в целом поменять отношение к футболу.

Это непросто, результаты будут видны чуть позже. Есть определённые сложности, но мы работаем правильно. Так и надо строить футбольный клуб.