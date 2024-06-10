Карпин может уйти из сборной России

Главный тренер «Ростова» и сборной России допустил, что может покинуть свой пост в национальной команде.

Предложение о продолжении работы в сборной? Нет, не было. Предварительные разговоры на этот счёт с Дюковым? Предварительные — были.

От чего зависит вопрос продления контракта? Тут много нюансов: срок действия контракта, штаб. Опять же вопрос совмещения с «Ростовом»: как и что это будет.

Допускаю ли, что матч с Беларусью может стать последним для меня в сборной? И теоретически, и практически он может быть последним.

Готов ли продолжать работу на разрыв? Теоретически и в принципе, наверное, да. Как я и говорил раньше, зависит от многих факторов.