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Карпин может уйти из сборной России

вчера, 09:50

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин допустил, что может покинуть свой пост в национальной команде.

Предложение о продолжении работы в сборной? Нет, не было. Предварительные разговоры на этот счёт с Дюковым? Предварительные — были.

От чего зависит вопрос продления контракта? Тут много нюансов: срок действия контракта, штаб. Опять же вопрос совмещения с «Ростовом»: как и что это будет.

Допускаю ли, что матч с Беларусью может стать последним для меня в сборной? И теоретически, и практически он может быть последним.

Готов ли продолжать работу на разрыв? Теоретически и в принципе, наверное, да. Как я и говорил раньше, зависит от многих факторов.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 07:11
Можно с тем же успехом Дзюбу поставить или "Царя" Мостового. Не будет ни лучше, ни хуже 🤷‍♂️
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:42
Остаюсь при своём мнении - сборную, вообще, надо распускать на неопределённый срок!
a-league
a-league ответ ТерSpark (раскрыть)
вчера в 20:32, ред.
Потому, что это одна из стран т.н. "цветущего сада", а если так, то это ДРУГОЕ ....
ТерSpark
ТерSpark
вчера в 19:27
А почему Израиль не отстраняют от международных игр? Каким боком им можно,а России нельзя играть ?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 17:36
А нужна ли нам сейчас вообще сборная ? Какой в ней смысл ? А с дальним прицелом , можно набрать толковых ребят лет 10-ти и наигрывать их одним составом . Лет через десять ,может быть , нас всё таки допустят до больших соревнований .
adekvat
adekvat ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 17:07
Для разнообразия кого ни будь другого можно поставить, того кто не будет на разрыв работать, пусть человек в Ростове отдохнет.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 16:41
дискуссия там где вообще нет смысла дискутировать от его тренерства в сборной сейчас нет никакого проку
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:15
Какая разница сейчас Кто
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
вчера в 15:03
Смысл от сборной без официальных матчей ?
zim289
zim289
вчера в 14:44
С 2022 года смысла в сборной как бы нет
pomor45
pomor45
вчера в 13:19
Муть журналистская. Дым без огня. Валера такое любит.
Аксинья
Аксинья
вчера в 13:07
Георгиевич, главное за фк "Ростов" держись...Несмотря на свой характер ты с ростовским руководством ладишь, а они не суются в твой тренерский процесс...Во многом благодаря именно этому "Ростов" уверенно держится в чемпионате. Ну а относительно сборной это на собственное усмотрение, поскольку официальных игр на ближайшие лет пять не предвидется, ну а за товарняки и особого спроса нет...ИМХО))
m4226yhr7hku
m4226yhr7hku
вчера в 11:47
Менять тренера в данном случае не имеет смысла
Храневец
Храневец
вчера в 11:09
С кем мы сейчас играем и тренер не нужен !!!!!
a-league
a-league ответ Locomotive Breath (раскрыть)
вчера в 11:05
Вам не кажется, что вы умудрились противоречить самому себе в двух соседних предложениях одного и того же комментария ?
ssspartak
ssspartak
вчера в 10:54
А смысл менять Карпина, для чего, что бы что? Не, ну если только он запросит большие зарплаты... В сегодняшней ситуации совмещение должности в клубе не повредит сборной играть товарищеские матчи.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 10:51
Ничего интересного и с ног сшибательного ВГК сборной не дал. Так что на товарняках и Карпуша сгодится. Покамест...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:43
В нынешней ситуации абсолютно без разницы, кто будет тренировать сборную.
Василий 50
Василий 50
вчера в 10:35
Карпин слишком переоценён
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 10:33
Хорошо бы он ушёл
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:26
А почему и не продолжить аттракцион "Главный тренер сборной"!
Денюжка перечисляется исправно, ответственности практически никакой, гоняй себе товарняки - два пишем два в уме, если какой кипишь - всегда можно списать неудачи на санкции (а если снимут ещё лет пять тыкать туда же)
Всё остальное дело техники, отточенной до автоматизма...
Нет, конечно раздуть щёки, создать проблемный вид, показать занятость.... это входит в стоимость билета на данную карусель)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:20
Много букаф, впечатление, что набивает себе цену...
lotsman
lotsman
вчера в 10:20
Пока ничего неясно, но скорее всего останется, поскольку в нынешнем положении менять тренера никчему. Проводить товарищеские матчи не такая уж большая нагрузка. Когда наша сборная возобновит международные игры на ЧЕ и ЧМ, если только возобновит, вот тогда и надо будет серьёзно думать о тренере сборной. А сейчас и Валера справляется нормально.
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