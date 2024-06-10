Карпин может уйти из сборной России

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин допустил, что может покинуть свой пост в национальной команде.
Предложение о продолжении работы в сборной? Нет, не было. Предварительные разговоры на этот счёт с Дюковым? Предварительные — были.
От чего зависит вопрос продления контракта? Тут много нюансов: срок действия контракта, штаб. Опять же вопрос совмещения с «Ростовом»: как и что это будет.
Допускаю ли, что матч с Беларусью может стать последним для меня в сборной? И теоретически, и практически он может быть последним.
Готов ли продолжать работу на разрыв? Теоретически и в принципе, наверное, да. Как я и говорил раньше, зависит от многих факторов.
Денюжка перечисляется исправно, ответственности практически никакой, гоняй себе товарняки - два пишем два в уме, если какой кипишь - всегда можно списать неудачи на санкции (а если снимут ещё лет пять тыкать туда же)
Всё остальное дело техники, отточенной до автоматизма...
Нет, конечно раздуть щёки, создать проблемный вид, показать занятость.... это входит в стоимость билета на данную карусель)))
Денюжка перечисляется исправно, ответственности практически никакой, гоняй себе товарняки - два пишем два в уме, если какой кипишь - всегда можно списать неудачи на санкции (а если снимут ещё лет пять тыкать туда же)
Всё остальное дело техники, отточенной до автоматизма...
Нет, конечно раздуть щёки, создать проблемный вид, показать занятость.... это входит в стоимость билета на данную карусель)))