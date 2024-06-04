Тренер, утопивший Спартак, всплыл в Сегунде. «Гранада» хочет вернуться с ним в Ла Лигу

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вчера, 12:32

Недолго сидел без работы.

Без нервного тика Гильермо Абаскаля не вспомнишь – благо, поводов для этого не так много. Испанец не даёт комментариев, не обсуждает свой период в «Спартаке». Но теперь готов двинуться дальше. На тренера, который не справился с давлением большого клуба, претендует «Гранада».

Команда-лифт спустилась на этаж

Андалусийский клуб возвращается в Сегунду после командировки в Ла Лигу – это типичная команда-лифт. Годом ранее устроили в Сегунде гонку с «Лас-Пальмасом», «Леванте», «Алавесом» и «Эйбаром» — все клубы пробили рубеж в 70 очков, а разрыв между 1-й и 5-й строчкой составлял всего 4 балла. С первого места в элитный дивизион вышла как раз «Гранада».

И тем забавнее, что только они из тройки дебютантов минувшего сезона вылетают обратно – «Лас-Пальмас» набрал 40 очков и обеспечил себе сохранение прописки в Ла Лиге. «Алавес» вообще вписался в чемпионат настолько уверенно, что попал в десятку. Андалусийцы тем временем не смогли навязать никакого сопротивления – одержали 1 победу в первых 18 турах сезона, после 2:0 с «Кадисом» (январь 2024-го) провели ещё два с половиной месяца без побед. В итоге набрали 21 балл в 38 встречах. У «Райо Вальекано», который расположился на 17-й строчке, отрыв в 17 очков.

И такая ситуация для «Гранады» — нормальная на дистанции последних 8 сезонов. Уже вылетали по итогам чемпионата-16/17 и вернулись спустя 2 года. Даже забирались в топ-10. Но потом снова проваливались. Теперь новый виток цикла наступил даже быстрее.

Гильермо отдыхает после ужасной весны

Из испанца работа в «Спартаке» высосала все эмоции (как и игра команды – из фанатов). Абаскаль провёл в клубе солидный отрезок времени – 2 года – и был уволен в середине апреля.

Весной «Спартак» уже не подавал признаков жизни. Не было никакой разумной нити в содержании игры – просто перекатывания мяча и обрезы. Игру с «Зенитом» (в начале марта) в расчёт не берём – тогда вместо дисквалифицированного Гильермо руководил Слишкович. Зато после «красно-белые» дома уступили «Факелу» (0:2). Кубковая победа над «Оренбургом» вызвала неоправданно бурную реакцию от тренера – зато потом снова не забили, теперь «Уралу» (0:0). Победу в дерби с «Динамо» подарил вратарь соперника Игорь Лещук, но уже тогда было ясно: увольнение Абаскаля – дело времени. И менеджер сам подарил повод, провалив встречу с «Сочи». Последняя команда Премьер-Лиги добилась победы (1:0) – первой при Роберте Морено. Это стало последней каплей – «красно-белые» и так слишком часто ошибались.

С тех пор москвичами руководил босниец Владимир Слишкович, а Гильермо отдыхал. Искать подработку на последние месяцы сезона не имело смысла.

Хорош на первых порах – но совершенно не держит удар

Кандидат для «Гранады» крайне сомнительный. Причины такого выбора понятны – это молодой специалист, у которого были и положительные отрезки (а негативные можно списать на неопытность). Кроме того, для вылетевшей в Сегунду команды рынок тренеров ограничен – не все готовы возвращать клуб из второго дивизиона. А Абаскалю любая работа нужна, чтобы сформировать резюме.

Только пойдёт ли андалусийцам такое назначение на пользу, большой вопрос. Опять же, у Абаскаля был неплохой период в «Базеле» (вытеснил «Янг Бойз» со 2-й строчки чемпионата). Да и в «Спартаке» стартовал уверенно. Команде отлично подошёл высокоинтенсивный футбол с большим количеством перестроений, активными латералями. Была и гибкость – Гильермо начинал с ромба в центре («4-3-1-2»), затем перестроился на «4-3-3», где мяч продвигали треугольники на флангах.

Идеи были – и поначалу работали. Но потом вскрылся сильнейший противовес – упёртость, нежелание идти на компромиссы и неумение держать удар. Весной 2023-го испанец обнаружил, что система дала сбой – и начал лихорадочно тасовать схемы в поисках удачного сочетания. На деле это выбило почву из-под ног команды.

В следующем сезоне эффект новизны прошёл – и объективный уровень игроков уже не позволял эффективно реализовывать задумки тренера. Треугольники из вингера, инсайда и латераля, всё так же были – но игра превратилась в стерильное владение, за которое москвичей часто наказывали. Абаскаль отказывался что-то менять. Стёрлась какая-либо философия, появились конфликты с русским костяком. Последние месяцы больше ждали громких цитат Гильермо на пресс-конференциях, чем игр «Спартака».

Карьера в Европе – способ доказать свою состоятельность

В отношении Абаскаля сохраняется огромный скепсис. Это неопытный тренер, который не выдержал испытания топ-клубом – даже не европейским, а местным, в рамках страны. Можно возразить, что он набивал шишки – но так испанец скорее закреплял ошибки, поскольку не было опытного специалиста, который бы его направил.

С этим наставнику надо срочно разобраться. И новый вызов в Европе – вполне подходящий способ. Ко многим иностранным тренерам «Спартака» ранее тоже возникали вопросы. Наиболее успешный среди остальных Доменико Тедеско не нравился части публики из-за вертикального футбола, простых контратак и неумения атаковать позиционно. Но клубу он принёс серебро, затем поднял кризисный «Лейпциг». А после увольнения в сезоне-22/23 (причина – проваленный старт) возглавил сборную Бельгии.

Паоло Ваноли провёл в Москве всего несколько месяцев – получал критику за оборонительный стиль и отсутствие системности в атаке. Зато выиграл Кубок, а теперь вернул «Венецию» в Серию А.