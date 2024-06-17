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Хорватия — Албания: прогноз и ставки от БК Pinnacle (19.06.2024)

вчера, 16:01
Хорватия — Албания: прогноз и ставки от БК Pinnacle (19.06.2024)

Хорватия

На данный моменты "Пламенные” занимают 10-е место в международном рейтинге ФИФА. Освежим в памяти некоторые из недавно сыгранных матчей, чтобы спрогнозировать чем может обернуться встреча с национальной командой Албании. 8-го июня хорваты выиграли товарищеский поединок со сборной Португалии со счетом 2:1.

15-го июня "Шашечные” проиграли испанцам с разницей в три мяча (3:0).

Албания

"Орлы” в международном рейтинге ФИФА занимают 66-е место. Рассмотрим недавно сыгранные матчи. 7-го июня албанцы выиграли сборную Азербайджана с разницей в два мяча (3:1).

15-го июня "Красные и черные” получили поражение в матче от итальянцев (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Хорватия — 1.50
  • Ничья — 4.57
  • Победа Албании — 7.70
  • Победа Хорватии с форой -1.5 — 2.29
  • Тотал больше 3.5 — 3.30
  • Тотал меньше 3.5 — 1.29

Статистика

  • У Хорватии четыре победы из пяти матчей за последнее время.
  • У сборных еще не было очных встреч.
  • Албания выиграла два поединка из последних пяти.

Прогноз

Хорватия показывала отличную игру на протяжении последних пяти игр. Компания Pinnacle рекомендует заключить пари на победу "Пламенных” с коэффициентом 1.50.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:51
Здесь хорваты "костьми лягут" , но сделают всё , что постараться одержать победу - П1.
shlomo
shlomo
вчера в 16:40
Албания здесь как белая ворона среди трех соколов. Опыт, уровень полузащиты "шашечных", а также уровень их исполнительского мастерства должен помочь хорватам вернуться в борьбу за плей-офф турнира. Верю, что фаворит сможет здесь как минимум в один мяч победить, но не будет на этом останавливаться, ибо после разницы 0-3 хорватам надо возвращать более позитивный баланс для борьбы за 1.8 финала Евро. Класс команды Далича в этой игре должен также проявиться.
Гость
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