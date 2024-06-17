Хорватия — Албания: прогноз и ставки от БК Pinnacle (19.06.2024)

Хорватия
На данный моменты "Пламенные” занимают 10-е место в международном рейтинге ФИФА. Освежим в памяти некоторые из недавно сыгранных матчей, чтобы спрогнозировать чем может обернуться встреча с национальной командой Албании. 8-го июня хорваты выиграли товарищеский поединок со сборной Португалии со счетом 2:1.
15-го июня "Шашечные” проиграли испанцам с разницей в три мяча (3:0).
Албания
"Орлы” в международном рейтинге ФИФА занимают 66-е место. Рассмотрим недавно сыгранные матчи. 7-го июня албанцы выиграли сборную Азербайджана с разницей в два мяча (3:1).
15-го июня "Красные и черные” получили поражение в матче от итальянцев (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Хорватия — 1.50
- Ничья — 4.57
- Победа Албании — 7.70
- Победа Хорватии с форой -1.5 — 2.29
- Тотал больше 3.5 — 3.30
- Тотал меньше 3.5 — 1.29
Статистика
- У Хорватии четыре победы из пяти матчей за последнее время.
- У сборных еще не было очных встреч.
- Албания выиграла два поединка из последних пяти.
Прогноз
Хорватия показывала отличную игру на протяжении последних пяти игр. Компания Pinnacle рекомендует заключить пари на победу "Пламенных” с коэффициентом 1.50.