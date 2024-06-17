Хорватия — Албания: прогноз и ставки от БК Pinnacle (19.06.2024)

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вчера, 16:01

Хорватия

На данный моменты "Пламенные” занимают 10-е место в международном рейтинге ФИФА . Освежим в памяти некоторые из недавно сыгранных матчей, чтобы спрогнозировать чем может обернуться встреча с национальной командой Албании. 8-го июня хорваты выиграли товарищеский поединок со сборной Португалии со счетом 2:1.

15-го июня "Шашечные” проиграли испанцам с разницей в три мяча (3:0).

Албания

"Орлы” в международном рейтинге ФИФА занимают 66-е место. Рассмотрим недавно сыгранные матчи. 7-го июня албанцы выиграли сборную Азербайджана с разницей в два мяча (3:1).

15-го июня "Красные и черные” получили поражение в матче от итальянцев (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Хорватия — 1.50

Ничья — 4.57

Победа Албании — 7.70

Победа Хорватии с форой -1.5 — 2.29

Тотал больше 3.5 — 3.30

Тотал меньше 3.5 — 1.29

Статистика

У Хорватии четыре победы из пяти матчей за последнее время.

У сборных еще не было очных встреч.

Албания выиграла два поединка из последних пяти.

Прогноз

Хорватия показывала отличную игру на протяжении последних пяти игр. Компания Pinnacle рекомендует заключить пари на победу "Пламенных” с коэффициентом 1.50.