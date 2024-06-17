Шотландия — Швейцария: прогноз и ставки от БК Pinnacle (19.06.2024)

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вчера, 18:20

Шотландия

"Тартановая армия” занимает 39-е в международном рейтинге ФИФА . Вспомним недавние матчи с участием шотландцев, чтобы спрогнозировать исход предстоящей игры. 7-го июня у национальной команды произошла встреча со сборной Финляндии, результат которой был 2:2.

14-го Шотландия встретилась с немцами на первом матче чемпионата Европы. "Тартановая армия” проиграла со счетом 5:1.

Швейцария

"Команда-А” в международном рейтинге ФИФА занимает 19 место. Освежим в памяти пару последних матчей. 8-го июня "Нати” провели товарищескую игру с Австрийцами, которая закончилась с результатом 1:1.

15-го июня "Красные крестоносцы” обыграли венгров с разнице в два мяча (3:1).

Котировки от БК Pinnacle

· Победа Шотландии — 4.57

· Ничья — 3.71

· Победа Швейцарии — 1.90

· Победа Шотландии с форой -1.5 — 9.40

· Тотал больше 3,5 — 3.64

· Тотал меньше 3.5 — 1.24

Статистика

· Шотландцы выиграли один матч из пяти последних.

· Последняя очная встреча завершилась в пользу Швейцарии.

· "Красные крестоносцы выиграли три из пяти последних матчей.

Прогноз

Швейцария хорошо зарекомендовала себя в международных товарищеских встречах. Рекомендуем заключить пари на победу "Нати” в БК Pinnacle с коэффициентом 1.90.