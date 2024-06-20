Турция — Португалия: прогноз и ставки от БК Pinnacle (22.06.2024)

Турция
"Лунные звезды” в международном рейтинге ФИФА занимают 40-е место. Рассмотрим последнюю пару матчей, чтобы понять что нам ожидать от предстоящей встречи с португальцами. 10-го июня в международном товарищеском матче турки проиграли Польше со счетом 2:1.
18-го июня "Лунные звезды” выиграли сборную Грузии с разницей в два мяча (3:1).
Португалия
"Команда избранных” стоит на шестом месте в международном рейтинге ФИФА. Освежим в памяти последние матчи. 11-го июня португальцы обыграли Ирландию с разницей в три мяча (3:0).
18-го июня сборная играла с Чехией, встреча закончилась с результатом 2:1.
Котировки от БК Pinnacle
· Победа Турции — 5.77
· Ничья — 4.43
· Триумф португальцев — 1.62
· Победа Португалии с форой -1.5 — 1.02
· ТБ 3.5 — 2.69
· ТМ 3.5 — 1.41
Статистика
· Турки выиграли одну игру из пяти последних.
· Португальцы за тот же период выиграли три поединка.
· Последнюю очную встречу выиграла "Команда избранных”.
Прогноз
Португальская сборная находится в топ-10 команд в рейтинге ФИФА. Рекомендуем сделать ставку на победу португальцев в БК Pinnacle с коэффициентом 1.62.