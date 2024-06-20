Турция — Португалия: прогноз и ставки от БК Pinnacle (22.06.2024)

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вчера, 16:09

Турция

"Лунные звезды” в международном рейтинге ФИФА занимают 40-е место. Рассмотрим последнюю пару матчей, чтобы понять что нам ожидать от предстоящей встречи с португальцами. 10-го июня в международном товарищеском матче турки проиграли Польше со счетом 2:1.

18-го июня "Лунные звезды” выиграли сборную Грузии с разницей в два мяча (3:1).

Португалия

"Команда избранных” стоит на шестом месте в международном рейтинге ФИФА . Освежим в памяти последние матчи. 11-го июня португальцы обыграли Ирландию с разницей в три мяча (3:0).

18-го июня сборная играла с Чехией, встреча закончилась с результатом 2:1.

Котировки от БК Pinnacle

· Победа Турции — 5.77

· Ничья — 4.43

· Триумф португальцев — 1.62

· Победа Португалии с форой -1.5 — 1.02

· ТБ 3.5 — 2.69

· ТМ 3.5 — 1.41

Статистика

· Турки выиграли одну игру из пяти последних.

· Португальцы за тот же период выиграли три поединка.

· Последнюю очную встречу выиграла "Команда избранных”.

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