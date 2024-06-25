Колумбия — Коста-Рика: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.06.2024)

Колумбия
"Кофейщики” на данный момент занимают 12-е место в международном футбольном рейтинге ФИФА. Освежим в памяти итоги некоторых последних матчей с их участием, чтобы спрогнозировать исход будущего матча с костариканцами. 16-го июня национальная команда выиграла Боливию с разницей в три мяча (3:0).
25-го числа произошла встреча с Парагваем, которая закончилась победой колумбийцев со счетом 2:1.
Коста-Рика
"Лос Тикос” стоят на 52-м месте в международном рейтинге ФИФА. Вспомним последнюю пару матчей с их участием. 10-го июня сборная обыграла Гренаду с разницей в три мяча (3:0).
Поединок с Бразилией произошедший 25-го числа закончился вничью (0:0).
Котировки БК Pinnacle
· Победа Колумбии — 1.38
· Ничья — 4.96
· Победит Коста-Рика — 9.50
· Победа Колумбии с форой -1.5 — 2.12
· ТБ 3.5 — 3.10
· ТМ 3.5 — 1.30
Статистика
· У Колумбии серия из пяти побед.
· У Коста-Рики за тот же период времени две победы.
· Последняя очная встреча закончилась триумфом Колумбии.
Прогноз
Колумбия в последнее время показывает отличную игру. Рекомендуем сделать ставку на ее победу в БК Pinnacle с коэффициентом 1.38.