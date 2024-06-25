Колумбия — Коста-Рика: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.06.2024)

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вчера, 22:54

Колумбия

"Кофейщики” на данный момент занимают 12-е место в международном футбольном рейтинге ФИФА . Освежим в памяти итоги некоторых последних матчей с их участием, чтобы спрогнозировать исход будущего матча с костариканцами. 16-го июня национальная команда выиграла Боливию с разницей в три мяча (3:0).

25-го числа произошла встреча с Парагваем, которая закончилась победой колумбийцев со счетом 2:1.

Коста-Рика

"Лос Тикос” стоят на 52-м месте в международном рейтинге ФИФА . Вспомним последнюю пару матчей с их участием. 10-го июня сборная обыграла Гренаду с разницей в три мяча (3:0).

Поединок с Бразилией произошедший 25-го числа закончился вничью (0:0).

Котировки БК Pinnacle

· Победа Колумбии — 1.38

· Ничья — 4.96

· Победит Коста-Рика — 9.50

· Победа Колумбии с форой -1.5 — 2.12

· ТБ 3.5 — 3.10

· ТМ 3.5 — 1.30

Статистика

· У Колумбии серия из пяти побед.

· У Коста-Рики за тот же период времени две победы.

· Последняя очная встреча закончилась триумфом Колумбии.

Прогноз

Колумбия в последнее время показывает отличную игру. Рекомендуем сделать ставку на ее победу в БК Pinnacle с коэффициентом 1.38.