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Звезда в шоке. Роналду провалил Евро и утащил на дно всю команду

вчера, 12:03
Роналду и Мбаппе

Грозный бомбардир превратился в обузу сборной Португалии.

Сборная Португалии не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы. Уступив в серии пенальти французам, португальцы пакуют чемоданы. А их лидер Криштиану Роналду так и не забил ни одного мяча. Один из самых результативных игроков в истории футбола ограничился голевым пасом и двумя пенальти, реализованными в послематчевых сериях.

Аттракцион неслыханной щедрости

Ещё до начала турнира 39-летний Криштиану объявил, что этот чемпионат Европы — последний в его карьере. И возраст даёт о себе знать, и усталость. Да и не забывайте, что это шестой подобный турнир в биографии знаменитого португальца. Имеется полный комплект наград — золото-2016, серебро-2004 и бронза-2012. И весьма символично, что свой первый мяч в составе национальной сборной КриРо забил именно на Евро. В 2004-м юный тогда португалец поразил ворота греков. Отличиться на текущем чемпионате означало бы красиво закольцевать историю.

На предыдущем, неудачном для сборной Португалии чемпионате Европы Криштиану Роналду забил 5 мячей в четырёх встречах. Ожидалось, что и в Германии он пополнит свой голевой баланс. Тем более португальцам откровенно повезло со жребием — команды Чехии, Турции и Грузии представлялись вполне подходящими соперниками. Но что-то пошло не так. С чехами седьмой номер португальцев отбегал вхолостую. Помогли товарищи. В игре с турками состоялся аттракцион неслыханной щедрости. Выйдя один на один с вратарём, Роналду не стал бить сам, а сделал пас на открытого Бруну Фернандеша. Обычно в таких ситуациях у него снега зимой не выпросишь. Видимо, португалец посчитал, что ещё успеет забить. Например, в ворота сборной Грузии.

И просчитался. В игре с грузинами Криштиану явно тянул одеяло на себя. Бил при первой возможности. Ещё в первом тайме дал волю нервам и наговорил на жёлтую карточку, которую воспринял как проявление неуважения. Его, величайшего из великих, предупредили как простого смертного. Чем меньше получалось у лидера на поле, тем раздражительнее становился португалец. Тренер Роберто Мартинес понял, что для швейцарского судьи Сандро Шерера нет авторитетов и вслед за первым горчичником он может вытащить из кармана второй. Поэтому и заменил Роналду на 66-й минуте. Криштиану покидал поле в скверном настроении. Вне всяких сомнений после матча у него состоялся непростой разговор с тренером.

Акелла промахнулся

В пользу этой версии говорит, что в матче со словенцами игрой португальцев фактически руководил Криштиану Роналду. Он решал, кому и куда пасовать. Кому пробивать штрафные кроме него? Все действия сборной Португалии на поле свелись к обслуживанию стареющего лидера. Все навесы, все передачи адресовались седьмому номеру. И не беда, что КПД Роналду был низок. Мартинес же исполнял какие-то технические функции. Создавалось впечатление, что все замены испанский специалист проводил после утверждения им самим.

Состав сборной Португалии на текущем чемпионате был весьма приличен. Но такие сильные футболисты, как Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Диогу Жота, Жоау Палинья, были вынуждены работать в подтанцовке. И выглядели при этом не слишком здорово. Видимо, их не устраивала роль пажей в свите короля.

Апофеозом стал пенальти, назначенный в дополнительное время. Если честно, то так себе пенальти. На поле оставался Бруну Фернандеш, прекрасный пенальтист. Но бил всё равно Роналду. Тем более Бруну перед ним в долгу за шубу с барского плеча — пас в игре с турками.

Роналду и ударил туда, где Ян Облак ожидал встречи с мячом. А потом расплакался. Сразу вспомнилось, как майской московской ночью Криштиану Роналду, ещё игрок «Манчестер Юнайтед», не забил пенальти в ворота «Челси» в финале Лиги чемпионов. Товарищи выручили и взяли трофей. Тогда слёзы молодого португальца вызывали искреннее сочувствие. Рыдания стареющего футболиста выглядели как-то пошло.

В итоге та встреча завершилась для Португалии благополучно. Но хотя сам Криштиану не дрогнул в серии, да и товарищи постарались, игра звезды оставила не самое приятное впечатление. Вынесем за скобки хамский титр британских телевизионщиков Misstiano Penaldo (можно перевести как Промахиану Пенальду). Но в целом почти все критики отмечали, что седьмой номер превратился из лидера и спасителя португальцев в главную проблему и обузу.

Искусство вовремя уйти

Но все эти беды и неудачи КриРо мог перечеркнуть в игре с французами. Один гол. Да ладно гол. Точный пас или просто выход в полуфинал мог всё перевернуть, превратить Роналду из неудачника Евро в героя. Однако ничего не изменилось. Роналду командовал своей командой, а та в свою очередь искала его на поле. Огромные центральные защитники французов Вильям Салиба и Дайо Упамекано с трудом сдерживали смех, когда прерывали навесы, адресованные португальской семёрке. Феноменальная прыгучесть Роналду осталась в прошлом. Один раз Сам любезно предоставил Бруну Фернандешу пробить штрафной, которым тот распорядился неудачно. А во втором тайме ещё не уставший Бруну был заменён.

И хотя Роналду реализовал свой послематчевый пенальти, его команду это не спасло. Самый бьющий по воротам футболист покинул Евро, не забив ни одного мяча. И, надо сказать, большого сожаления этот факт у подавляющей части болельщиков не вызвал. Ибо Криштиану, говоря откровенно, уже несколько утомил. Равно как и Лионель Месси, чей недавний промах в серии пенальти с командой Эквадора, тоже вызвал бурление. Уж очень долго главное противостояние в мировом футболе сводилось к спору двух великих личностей. И за два десятилетия они надоели. Отсюда и раздражение, и злорадство. Трудно отделаться от мысли, но Криштиану Роналду в последнее время чем-то стал напоминать одного короля эстрады. Того, что зашёл не в ту дверь.

Криштиану сам не заметил, как из юноши с открытой улыбкой, превратился во всем недовольного брюзгу. Вспомните его скандальное интервью, послужившее причиной досрочного ухода португальца из «Манчестер Юнайтед». На чемпионате мира в Катаре тогдашний тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш уже понял, что Роналду скорее контрпродуктивен, чем полезен. Поэтому и усадил лидера на лавочку. В игре со швейцарцами эта мера сработала. Но стоило португальцам проиграть команде Марокко, как Сантуша съели с потрохами.

Новый тренер Роберто Мартинес специально летал в Саудовскую Аравию, где сейчас играет Роналду. И наверняка гарантировал лидеру особую роль в команде. Но, как видим, эта ставка не сыграла. Возможно, португальцам скоро придётся учиться играть без Криштиану. Но, наверное, уже с другим тренером.

P.S. А ведь Криштиану Роналду ещё не простился со сборной. Он собирается сыграть на предстоящем чемпионате мира.

Роналду не дали красиво попрощаться с Евро. Французы задушили Португалию по конспектам Саутгейта
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Zenit 1980
Zenit 1980
сегодня в 12:24
Возраст, Карл. 39 лет многовато для лидера атаки. Уходить нужно вовремя. Как Месси - в 35-ть отъехал на почетную пенсию в MLS.
Hamman
Hamman
сегодня в 09:57
У персональных хейтеров Роналду праздник!
На дно он сборную тянет. Ну ну. А он один в нападении играл? На секунду посмотрите сколько лет остальным нападающим в сборной и вспомните что творил Роналду в их годы! Роналду в их возрасте брал игру на себя и делал разницу. Это поколение нападающих Португалии бесхребетно. Задача Роналду на этом турнире была собирать вокруг себя как можно больше защитников соперника, с чем он блестяще справлялся. Постоянно рядом с ним находилось два защитника, при пересечении линии штрафной, к тем двум присоединялся третий. Ситуация для других игроков атаки лучше быть не может, проявляй инициативу, покажи что ты не бесхребетное 12. Провалилась практически вся команда. Ну за исключением голкипера и Пепе.
Но ведь легче всего всё свалить на Роналду.
Кстати а кто из топ напов, из топ сборных проявил себя на ожидаемом от них уровне? Вспоминайте, вместе их по58им...
Rex04
Rex04
сегодня в 08:59
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
    вчера в 17:47, ред.
    в сентябре 2023 португалия одержала самую крупную победу в своей истории.
    9-0.
    повержен люксембург. который. в один момент, играл в стыках с грузией за путевку евро-2024.
    бруну фернандеш 1+3.
    жота. рамуш и инасиу - дубль.
    орта и феликс по голу каждый.
    роналду не играл.
    в катаре португалия разгромила швейцария 6-1.
    хет трик рамуша.
    роналду не играл.
    вопросы даже не роналду.
    а вот роберто мартинес... мы все понимаем, что деньги в жизни главное
    и переводы саудовские на счет не пахнут.
    но все же...ведь к Евро на три пенсии накопилось у тебя. роберто.
    и все равно на турнире место в сборной продал саудитам
    чтоб роналду был в старте.
    каким то не было новое поколение португ.игроков, но зачем их гробить?
    команда без роналду играет с азартом, вариативно и в удовольствие.
    забивают на любой вкус, с разными исполнителями.
    а не ковыряют тыкалдкой из штрафной.
    вывод: этой команде давно не нужен роналду.
    будем объективными.
    илив этом есть садомазохизм смотреть персофанам как их любимый роналду бьет стенку со всей дурной силой?
    п.с.
    и кто то сравнивает европейские отборы с отборами ЮА????
    когда и кому сделали 9-0?
    а хет трик?
    зато в европ.отборах любой средний футболист играющий за хорошую команду, не за топ, может сделать хет-трик.
    еще расскажете, что боливия слабее почтальонов из люксембурга которым отгрузили все 9, и вообще без кислорода боливийцам играть легче)))
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 16:33
    Я перед турниром прогнозировал бесславное выступление сборной Португалии и оказался прав.
    Это было сделать очень легко, ведь там не могут выгнать дырявого, хотя сделать это надо было еще перед ЧМ 22 в Катаре.
    Дырявый только позорится и тянет сборную на дно.
    Его уровень верблюдам хвосты крутить.
    Pennywise return
    Pennywise return ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    вчера в 12:59
    У него и в Аль-Насре максимум 40 касаний за игру. Наверное было бы полезнее Рона выпускать на 70 минуте, мотивации забить и больше бегать прибавилось бы
    Pennywise return
    Pennywise return
    вчера в 12:58
    Ща налетят главные хейтеры с Авами МС , Месси, именами греческого словаря и самого глубоко озёра и начнут лить желчь. Гептрал пропейте уже, может и желчи в вас ментше станет
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
    вчера в 12:57
    Нет,не так.После Реала я его не просто уважал но очень уважал,даже у меня в галярее его фотка была.
    Пересмотри игру заново и наблюдай за ним,он всего лишь касался мяча за всю игру 29 раз,это антирекорд и быстро избавлялся от мяча,зная что он не может уже играть.Кто истинно болел за Португалию почувствовали к нему отвращение,так как его личные интересы выше интересов сборной и страны и всех болельщиков по всему миру
    Pennywise return
    Pennywise return ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
    вчера в 12:56
    Давай по чесноку, все эти перекатки портов на поле из-за того что не Роналду стоит, а вся сборная просто стоит за спинами французов и себя не предлагает. 2-3 что то делали, остальные вату катали
    Pennywise return
    Pennywise return
    вчера в 12:55
    Автор хейтерскую статью выложил. Да, Рон сейчас в 39 убого смотрится с сравнении с 41-летним Пепе, но где он там игру портил?? Не доходил до него мяч толком. Возможно даже он голос Мартинеса на поле и передаёт его установки.

    Лучше мне скажите что с самым лучшим напом в мире? Его схавал 41-летний Пепе!!! Кринж просто. Ещё и один мяч на турнире и то с пенальти. Киллиан провалил матч, ни о чем. Даже пройдя в полуфинал против Испании ни у кого шансов нет, съест фурия любую сборную
    Pennywise return
    Pennywise return ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
    вчера в 12:51
    Вот именно , главный провал этого матча Леао. Он не умеет конечную передачу отдать. В конце тайма на Фелиша надо было менять. Да и почему нельзя было изначально место него Франсишку выпустить?
    artem saribekyan 1
    artem saribekyan 1 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    вчера в 12:35
    Тебе это Нострадамус сообщил во сне? Или ,,личная неприязнь" к Роналду?
    Удивительный писк от ,,барселониста"! Хотя это и стоило ожидать.
    artem saribekyan 1
    artem saribekyan 1
    вчера в 12:32
    Это мода такая пошла- валить все на Роналду за неудачи сборной? Или он играл хуже всех? Нет, конечно!
    Но надо всё списать на кого-то, а значит пусть будет Криштиану.
    Знатоки- эксперты в роли шакалов для стареющего льва: ату его!
    Стыдно, господа ,,аналитики"!
    Роналдо картину не портил, играл на приличном уровне , но ведь и команда должна играть?
    Леау!!! Видно, что он не в состоянии играть с Роналду в паре, но виноват ,,ндивидуалист" Роналду.
    Леау играл сам по себе, никого не замечая, но об этом ни слова! Команда потихонечку уходила от пика формы, теряла нити игры, хотя высокая техника игроков и мешала это увидеть.
    Но видели игру Роналдо! Ах, он не забил, ты только посмотри! Виновен в поражении в игре, на минуту, со сб.Франции!!! По пенальти проиграли, а виноват Криш!
    Стыдно должно быть, г.,,знатоки"!
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 12:31
    Ну возможно ЧМ и станет "лебединой песней" для Криштиану Роналду....
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    вчера в 12:29, ред.
    Без этого нарцииса бессовестного Португалия выиграла бы в основное время.Можно сказать,что Португали 4 тайма играла вдесятером.
    Гость
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