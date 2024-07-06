Звезда в шоке. Роналду провалил Евро и утащил на дно всю команду

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вчера, 12:03

Грозный бомбардир превратился в обузу сборной Португалии.

Сборная Португалии не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы. Уступив в серии пенальти французам, португальцы пакуют чемоданы. А их лидер Криштиану Роналду так и не забил ни одного мяча. Один из самых результативных игроков в истории футбола ограничился голевым пасом и двумя пенальти, реализованными в послематчевых сериях.

Аттракцион неслыханной щедрости

Ещё до начала турнира 39-летний Криштиану объявил, что этот чемпионат Европы — последний в его карьере. И возраст даёт о себе знать, и усталость. Да и не забывайте, что это шестой подобный турнир в биографии знаменитого португальца. Имеется полный комплект наград — золото-2016, серебро-2004 и бронза-2012. И весьма символично, что свой первый мяч в составе национальной сборной КриРо забил именно на Евро. В 2004-м юный тогда португалец поразил ворота греков. Отличиться на текущем чемпионате означало бы красиво закольцевать историю.

На предыдущем, неудачном для сборной Португалии чемпионате Европы Криштиану Роналду забил 5 мячей в четырёх встречах. Ожидалось, что и в Германии он пополнит свой голевой баланс. Тем более португальцам откровенно повезло со жребием — команды Чехии, Турции и Грузии представлялись вполне подходящими соперниками. Но что-то пошло не так. С чехами седьмой номер португальцев отбегал вхолостую. Помогли товарищи. В игре с турками состоялся аттракцион неслыханной щедрости. Выйдя один на один с вратарём, Роналду не стал бить сам, а сделал пас на открытого Бруну Фернандеша. Обычно в таких ситуациях у него снега зимой не выпросишь. Видимо, португалец посчитал, что ещё успеет забить. Например, в ворота сборной Грузии.

И просчитался. В игре с грузинами Криштиану явно тянул одеяло на себя. Бил при первой возможности. Ещё в первом тайме дал волю нервам и наговорил на жёлтую карточку, которую воспринял как проявление неуважения. Его, величайшего из великих, предупредили как простого смертного. Чем меньше получалось у лидера на поле, тем раздражительнее становился португалец. Тренер Роберто Мартинес понял, что для швейцарского судьи Сандро Шерера нет авторитетов и вслед за первым горчичником он может вытащить из кармана второй. Поэтому и заменил Роналду на 66-й минуте. Криштиану покидал поле в скверном настроении. Вне всяких сомнений после матча у него состоялся непростой разговор с тренером.

Акелла промахнулся

В пользу этой версии говорит, что в матче со словенцами игрой португальцев фактически руководил Криштиану Роналду. Он решал, кому и куда пасовать. Кому пробивать штрафные кроме него? Все действия сборной Португалии на поле свелись к обслуживанию стареющего лидера. Все навесы, все передачи адресовались седьмому номеру. И не беда, что КПД Роналду был низок. Мартинес же исполнял какие-то технические функции. Создавалось впечатление, что все замены испанский специалист проводил после утверждения им самим.

Состав сборной Португалии на текущем чемпионате был весьма приличен. Но такие сильные футболисты, как Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Диогу Жота, Жоау Палинья, были вынуждены работать в подтанцовке. И выглядели при этом не слишком здорово. Видимо, их не устраивала роль пажей в свите короля.

Апофеозом стал пенальти, назначенный в дополнительное время. Если честно, то так себе пенальти. На поле оставался Бруну Фернандеш, прекрасный пенальтист. Но бил всё равно Роналду. Тем более Бруну перед ним в долгу за шубу с барского плеча — пас в игре с турками.

Роналду и ударил туда, где Ян Облак ожидал встречи с мячом. А потом расплакался. Сразу вспомнилось, как майской московской ночью Криштиану Роналду, ещё игрок «Манчестер Юнайтед», не забил пенальти в ворота «Челси» в финале Лиги чемпионов. Товарищи выручили и взяли трофей. Тогда слёзы молодого португальца вызывали искреннее сочувствие. Рыдания стареющего футболиста выглядели как-то пошло.

В итоге та встреча завершилась для Португалии благополучно. Но хотя сам Криштиану не дрогнул в серии, да и товарищи постарались, игра звезды оставила не самое приятное впечатление. Вынесем за скобки хамский титр британских телевизионщиков Misstiano Penaldo (можно перевести как Промахиану Пенальду). Но в целом почти все критики отмечали, что седьмой номер превратился из лидера и спасителя португальцев в главную проблему и обузу.

Искусство вовремя уйти

Но все эти беды и неудачи КриРо мог перечеркнуть в игре с французами. Один гол. Да ладно гол. Точный пас или просто выход в полуфинал мог всё перевернуть, превратить Роналду из неудачника Евро в героя. Однако ничего не изменилось. Роналду командовал своей командой, а та в свою очередь искала его на поле. Огромные центральные защитники французов Вильям Салиба и Дайо Упамекано с трудом сдерживали смех, когда прерывали навесы, адресованные португальской семёрке. Феноменальная прыгучесть Роналду осталась в прошлом. Один раз Сам любезно предоставил Бруну Фернандешу пробить штрафной, которым тот распорядился неудачно. А во втором тайме ещё не уставший Бруну был заменён.

И хотя Роналду реализовал свой послематчевый пенальти, его команду это не спасло. Самый бьющий по воротам футболист покинул Евро, не забив ни одного мяча. И, надо сказать, большого сожаления этот факт у подавляющей части болельщиков не вызвал. Ибо Криштиану, говоря откровенно, уже несколько утомил. Равно как и Лионель Месси, чей недавний промах в серии пенальти с командой Эквадора, тоже вызвал бурление. Уж очень долго главное противостояние в мировом футболе сводилось к спору двух великих личностей. И за два десятилетия они надоели. Отсюда и раздражение, и злорадство. Трудно отделаться от мысли, но Криштиану Роналду в последнее время чем-то стал напоминать одного короля эстрады. Того, что зашёл не в ту дверь.

Криштиану сам не заметил, как из юноши с открытой улыбкой, превратился во всем недовольного брюзгу. Вспомните его скандальное интервью, послужившее причиной досрочного ухода португальца из «Манчестер Юнайтед». На чемпионате мира в Катаре тогдашний тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш уже понял, что Роналду скорее контрпродуктивен, чем полезен. Поэтому и усадил лидера на лавочку. В игре со швейцарцами эта мера сработала. Но стоило португальцам проиграть команде Марокко, как Сантуша съели с потрохами.

Новый тренер Роберто Мартинес специально летал в Саудовскую Аравию, где сейчас играет Роналду. И наверняка гарантировал лидеру особую роль в команде. Но, как видим, эта ставка не сыграла. Возможно, португальцам скоро придётся учиться играть без Криштиану. Но, наверное, уже с другим тренером.

P.S. А ведь Криштиану Роналду ещё не простился со сборной. Он собирается сыграть на предстоящем чемпионате мира.