Испанцы выиграли скрытый финал Евро. Оставили хозяев без титула и отправили Крооса на пенсию

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вчера, 22:45

Сборная Германии завершила выступление на домашнем турнире.

Первый тайм но нулям

Матч начался с того, что Тони Кроос дважды обработал в центре поля Педри. После первого фола хавбек смог продолжить игру, а немец остался безнаказанным. Но затем Кроос доломал испанца, которому пришлось уступить место на поле Дани Ольмо.

Ольмо активно включился в игру, заставил сфолить Антонио Рюдигера у своей штрафной и посадил защитника на карточку. Ламин Ямаль бил опасно, но не попал в ворота. В свою очередь, упустил шанс открыть счёт Кай Хаверц, пробил в руки Унаи Симона.

Где-то после 30-й минуты наметилось преимущество немцев. Сборная Германии больше владела мячом, больше атаковала, а Кай Хаверц мог забить свой первый гол с игры. Выручил Симон. Испанцы ответили проникновением Нико Уильямса в штрафную и ударом в ближний угол. Мануэль Нойер мяч забрал, к тому же боковой судья определил у нападающего положение вне игры. А потом Дани Ольмо дальним ударом проверил бдительность рекордсмена Нойера. Капитан сборной Германии не выключился из игры и справился с выстрелом.

Концовка тайма осталась за сборной Испании. Разбегался Уильямс. Нико несколько раз прокинул в штрафную и делал весьма острые передачи в эту зону. Но ни Альваро Мората, ни Ламин Ямаль на эти пасы не откликались. Ямаль всё же сумел пробить из-за пределов штрафной, но Нойер спокойно забрал мяч в руки.

Первый тайм завершился вничью 0:0. Вполне справедливый исход.

Спаситель Вирц

В перерыве тренеры обеих команд произвели замены. Луис де ла Фуэнте убрал с поля получившего жёлтую карточку Робина Ле Нормана и выпустил Начо. Сразу две перестановки произошли в Манншафт. Флориан Вирц заменил Лероя Сане, а вместо Эмре Джана вышел Роберт Андрих. выкрасивший волосы в фиолетовый цвет.

Не успел матч возобновиться, как Альваро Мората едва не открыл счёт. Нападающий бил метров с семи, но пробил выше ворот. Немцы ответили неопасным дальним ударом. А на 51-й минуте играющий в «Лецпциге» Дани Ольмо принял в штрафной мяч от Ламина Ямаля и нанёс хлёсткий удар по воротам. Мануэль Нойер оказался бессилен — 1:0.

Что оставалось сборной Германии? Только ускориться и идти вперёд. Давление на ворота Симона резко возросло. Правда, в промежутках между атаками Ольмо едва не убежал к воротам. Затем два темнокожих юноши Ямаль и Уильямс устроили круговерть в штрафной Нойера.

Юлиан Нагельсманн ввёл в игру Никласа Фюллькруга и Максимиллиана Миттельштедта. С поля ушли Илкай Гюндоган с Давидом Раумом. Сборная Германии усилила натиск, но где удары? Все пути к воротам Симона были перекрыты, а издалека немцы не били. Испанцы не давали расслабиться своими острыми атаками.

И всё же Вирцу и Хаверцу удалось создать момент для Андриха. Симон отбил мяч, летевший в угол, к тому же Фюллькруг залез в положение вне игры. Хаверц бил из хорошей позиции, но Дани Карвахаль бросился на мяч и отвёл угрозу. Дальше была ещё одна быстрая атака хозяев турнира. Фюллькруг после паса Вирца опередил Начо и бил в падении, но попал в штангу. Симон вряд ли бы справился с этим ударом.

За десять минут до конца встречи Нагельсманн отправил на поле чемпиона мира 2014 года Томаса Мюллера. Судя по тому, что с поля ушёл центральный защитник Джонатан Та, немцы пошли ва-банк. Де ла Фуэнте поменял всех нападающих. Сначала Ламина Ямаля, затем Нико Уильямса и Альваро Морату. Вместо них вышли Ферран Торрес и два Микеля из Сан-Себастьяна — Мерино и Ойарсабаль. Испанцы не скрывали, что собирались играть на удержание.

Едва не привёз такой надёжный Унаи Симон. Испанский голкипер неудачно выбил мяч, выдвинулся вперёд и остался не у дел. Но Кай Хаверц перебросил не только вратаря, но и ворота. А потом он пробил головой метров с пяти. Симон отбил. Даже углового не получилось. Кай нарушил правила в борьбе с Эмериком Ляпортом.

Дани Карвахаль чуть не отправил мяч в свои ворота. Розыгрыш и дальний удар Миттельштедта, не имевший перспектив. И всё же сборная Германии сумела отыграться. Заброс Миттельштедта на дальнюю штангу, скидка Йозуа Киммиха и разящий удар Флориана Вирца — 1:1.

В уже добавленное время английский судья Энтони Тэйлор закрыл глаза на откровенный толчок Крооса в спину Ойарсабаля. Иначе была бы вторая жёлтая немцу и штрафной. В концовке второго тайма Фюллькруг и Мюллер упустили по моменту. 90 минут не выявили победителя. Командам предстояло провести на поле еще полчаса.

Летящий Мерино

На дополнительные 30 минут сборная Германии вышла без Хаверца. Уставшего нападающего заменил Вальдемар Антон. Испанцы, разумеется, помнили, что бундестим за всю историю лишь раз проиграла в серии пенальти — в финале Евро-1976 чехословакам, поэтому не хотели доводить дело до лотереи. Команда де ла Фуэнте начала активнее. Но раскачать оборону Манншафт не получалось. Да и игроки обеих команд отдали очень много сил в основное время.

Пассивный вплоть до сотой минуты Джамал Мусиала прорвался по левому флангу и прострелил. Симон отбил перед собой. Испанцам повезло, что возле мяча оказались только футболисты в красных футболках. Ойарсабаль напугал немецких болельщиков дальним ударом. Не факт, что Ману Нойер спас бы здесь. В промежутке между двумя этими эпизодами испанцы проведи последнюю замену. На поле появился Хоселу.

В конце первого из дополнительных таймов Флориан Вирц едва не сделал дубль. Мяч после его удара шёл по уходящей траектории, Симон вряд ли бы дотянулся. Но выстрел не достиг ворот.

В начале второй 15-минутки случился спорный момент. Мяч после удара Мусиалы угодил в руку Марку Кукурелье. Немцы настаивали на пенальти, но Тэйлор даже не стал прибегать к видеопросмотру. Затем опасную атаку провернули Вирц и Фюллькруг, но Никлас пробил очень неточно.

В концовке дополнительного времени футболисты обеих команд еле передвигали ноги. Часто лежали на газоне, просили помощь, пили воду. И, когда игра несколько успокоилась, Фюллькруг был близок к успеху. Симон в броске отбил мяч, летевший в ворота.

А Микель Мерино в похожей ситуации не промахнулся. Навес Дани Ольмо с левого фланга, и прыгнувший высоко полузащитник отправил мяч в угол ворот. Нойер был бессилен. Шла 119-я минута.

Судья добавил три минуты. Немцы пошли на штурм, но чуть не пропустили третий гол. Ферран Торрес не реализовал выход к воротам. И всё же сборная Германии была близка к тому, чтобы отыграться. Никлас Фюллькруг из выгоднейшей позиции бил головой. Симон был бессилен, но мяч разминулся с воротами. Затем Карвахаль ценой красной карточки остановил прорыв Мусиалы. Подача в штрафную. Симон поймал мяч, и тут же прозвучал финальный свисток.

Сборная Испании довела матч до победы и вышла в полуфинал. Немецкая команда выбыла из борьбы, а Тони Кроос, похоже, сыграл свой последний матч в карьере.

Справедлива ли победа испанцев? Скорее да. В споре равных команд «красная фурия» была чуточку удачливее, немного изобретательнее, настойчивее. И эта самая чуточка в итоге перевесила. При том, что это был не лучший матч на чемпионате Европы.

Немцы, которых прочили в чемпионы, остались без наград на домашнем турнире. Конечно, завтра вся Германия будет корить судью за не назначенный в дополнительное время пенальти. Но, согласитесь, на победу в основное время команда Юлиана Нагельсманна не наиграла.

Испанцам же в полуфинале точно не помогут Ле Норман и Карвахаль из-за перебора карточек, также пока неизвестно, насколько серьёзное повреждение получил Педри.