Франция оставила Роналду без голов на Евро. Мбаппе снова досталось

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сегодня, 01:54

Килиан не смог доиграть встречу до конца.

Страдания в Гамбурге

Дебют остался за португальцами, даром что те не били по воротам Мика Меньяна. Но команда Роберто Мартинеса больше владела мячом, больше атаковала. Подала парочку-троечку угловых. Криштиану Роналду открылся в чужой штрафной, но не дождался передачи от Нуну Мендеша. Французы же просто отбивались, забыв о существовании других ворот и находившемся в них Диогу Коште.

Однако первый удар в створ ворот нанесла сборная Франции. Тео Эрнандес проверил, не задремал ли Кошта. Нет, вратарь отбил мяч. А затем Диогу прервал навес Килиана Мбаппе. Два этих даже не момента, а моментика стали признаками того, что маятник игры качнулся в другую сторону.

Но минуло полчаса. Португальцы держали мяч в два раза больше, чем их соперники. Только вся игра в атаке сводилась к фланговым навесам в штрафную, где мяч легко перехватывали рослые центральные защитники сборной Франции Дайо Упемакано и Вильям Салиба. Когда же португальская команда заработала штрафной, то Криштиану Роналду уступил право пробить Бруну Фернандешу. Тот зарядил выше ворот.

Первый тайм оказался скучным и завершился с тем же счётом, что начался. Видно, что соперники очень боятся пропустить, отсюда и предельная осторожность. Криштиану Роналду был чуть более заметен, чем Килиан Мбаппе.

Обмен острыми уколами

После перерыва португальцы продолжали разогревать Салиба и Упамекано своими навесами. В свою очередь Мбаппе, оставивший маску в раздевалке, прицелился по воротам Кошты. Вратарь без особого труда забрал мяч. Сборная Португалии наконец-то изобразила что-то при подаче углового. Навес последовал на дальнюю штангу, где Бернарду Силва нанёс неточный удар.

Первый опасный момент в матче создали португальцы на исходе первого часа игры. Бруну Фернандеш мог забивать, но прекрасно сыграл Мик Меньян. А через минуту и французский вратарь был бессилен, но Жоау Канселу не попал в верхний угол ворот. Затем Меньян выручил французов после удара Роналду пяткой.

Такой всплеск активности со стороны сборной Португалии заставил французов выйти из анабиоза. И вице-чемпионы мира ответили острейшим выпадом Рандаля Коло Муани. Кошта уже был бессилен спасти португальцев, однако Рубен Диаш отбил мяч, летевший в ворота. Дидье Дешам убрал с поля Антуана Гризманна. Усман Дембеле усилил игру «трёхцветных» в атаке. Близок к успеху был Эдуардо Камавинга, перебросивший Кошту. Но мяч миновал ворота. А потом Дембеле из-за пределов штрафной пальнул по воротам. Диогу Кошта не дёрнулся, а мяч ударился в крестовину. Счёт по неиспользованным моментам стал 3:3.

После этого обмена уколами игра снова несколько успокоилась. Но на 84-й минуте Салиба сбил Франсишку Консейсау, за что и был «награждён» жёлтой карточкой. На этот раз Криштиану не стал ни с кем делиться и выполнил штрафной сам — пробил в стенку. Седьмая попытка оказалась такой же неудачной, как шесть предыдущих. В самом конце основного времени Мбаппе попытался всё решить, но мяч после его удара достался вратарю. После 90 минут ничья 0:0. Однако второй тайм получился намного более интересным, чем первый.

Это был не вечер Кошты

В начале дополнительного времени Консейсау выложил мяч под удар Роналду, но Криштиану вновь был неточен. Первый гол португальца на текущем Евро откладывается. Мбаппе тоже не смог забить с игры. На пути мяча стал 41-летний Пепе. После чего игра снова успокоилась. Создавалось впечатление, что португальцы, уверенные в своём страже ворот, были согласны на серию пенальти. Да и французы тоже не хотели рисковать. Ведь и Меньян способен отбивать удары с точки.

Рафаэл Леау мог доставить сборной Франции неприятности, но не попал по мячу, находясь в штрафной. После чего команды поменялись воротами. Начался второй дополнительный тайм. На который французы вышли без своего капитана. Килиана Мбаппе заменил Брэдли Баркола. Сюрприз от Дидье Дешама. Килиан присел на лавочку и стал ощупывать свой нос. Ещё во втором тайме ему досталось после удара Силвы. Роберто Мартинес наконец-то выпустил засидевшегося на скамейке запасных Жоау Феликса, убрав с поля Леау.

Феликс первым же касанием пробил по воротам и попал в сетку с внешней стороны. В дальнейшем соперники не особо рисковали. Лишь перед финальным свистком португальцы могли вырвать победу, но Меньян справился с ударом Нуну Мендеша.

Первым отправился бить Усман Дембеле и ему удалось переиграть соперника. Криштиану Роналду тоже был безупречен. Кошта упал до удара, и Юссуф Фофана положил мяч в ворота. Но Бернарду Силва ответил точным ударом. Жюль Кунде с трудом, но поразил ворота. Свежий Жоау Феликс пробил в штангу. Кошта не смог отразить удар Брэдли Баркола. Нуну Мендеш засадил мяч в верхний угол ворот без шансов для Меньяна. Тео Эрнандес реализовал пенальти и вывел сборную Франции в полуфинал. Криштиану Роналду так и не забил ни одного мяча на своём последнем чемпионате Европы.

Французы очень ответственно отнеслись к серии 11-метровых. Четыре удара из пяти исполняли футболисты, вышедшие на замену, и сохранившие больше сил. Хотя всё относительно. У португальцев единственный промах допустил Жоау Феликс, ещё не успевший вспотеть.

Португальцы, видимо, чересчур уверовали в непробиваемость Диогу Кошты и ждали серию пенальти. Но на этот раз португальский вратарь не отбил ни одного удара. Причём трижды Диогу заваливался в угол до выстрела. Только один раз у него был шанс отбить удар.

Франция вышла в полуфинал, где ей предстоит встретиться с Испанией.