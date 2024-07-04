У московских клубов почти нет летних трансферов. Болельщики начинают переживать

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вчера, 21:04

«Спартак» и соседи не спешат с дорогими сделками.

В «Динамо» считают состав полнокровным

Третий призёр РПЛ пока не подписывал игроков за деньги. Только отпустил троих ветеранов. Смолов уехал в знакомый «Краснодар». С Шуниным не продлили контракт, взяли опытного свободного агента Лунёва. Именно Андрей будет конкурировать с Лещуком за место в основе команды тренера Лички. Паршивлюк решил завершить карьеру. Ордец стал свободным агентом, а Карапузов в «Пари НН». На этом ограничивается список расставаний. Но Тюкавин, Карраскаль и другие заметные игроки «Динамо» ещё могут найти себе новые клубы до конца лета. Но на данный момент в клубе считают, что состав хороший. Наверное, ошибаются, если говорим о линии обороны. Также нет второго форварда для подстраховки Тюкавина, если Константин остается. А если молодой человек уедет в топ-5, то отказ от поиска нападающего сейчас, пока не взвинтили цены в конце августа – стратегическая ошибка. Чемпионат возвращается через две недели, а у «Динамо» будут знакомые для соперников сочетания игроков в разных линиях. Сыгранность — это большой козырь, но отсутствие плана «Б» огорчает фанатов. Именно неумение перестроиться не позволило забить «Краснодару» «золотой мяч». Всегда обидно проигрывать в последнем туре, особенно когда результат зависел от «Динамо».

«Спартак» прощается со старыми лидерами

Промес больше не футболист «красно-белых», это официально. Информация, что Квинси получится вытащить из ОАЭ по дипломатическим каналам, оказалась фейком. Голландец ждёт решения суда. Его могут отправить в голландскую тюрьму после экстрадиции. Деян Станкович, новый тренер «Спартака», попросил подписать бразильского ветерана Виллиана Жозе с опытом голевой игры в Ла Лиге. Это намёк на потенциальное прощание с Соболевым. Александр или окажется в «Зените», если договорятся по деньгам, или попробует себя в топ-5. Конечно, может остаться, но Жозе приехал в центр атаки на позицию Соболева. Проблема в том, что в «Спартак» едут за деньгами, а не за победами. Так заявил агент Угальде. В результате даже опытные люди, вроде Джикии и Мозеса, не показывают максимум в «красно-белой» футболке. Были проблемы с мотивацией. Георгий и Виктор ушли свободными агентами. Станкович хочет посмотреть на «Спартак» в стартовых турах РПЛ . А после этого будут искать игроков на проблемные позиции. В идеале нужен опорник с пасом и «десятка». Но вряд ли это будут игроки за огромные деньги. Скорее продолжат доверять Пруцеву или Умярову в роли глубинного диспетчера. Также наиграют Угальде в оттяжке. «Спартак» много тратил в прошлом, возьмут вынужденную паузу с большими расходами. Или нет? Всё зависит от стартовых туров. Если Станкович будет побеждать, то его начнут слушать. Спортивный директор Амарал приехал в Москву, чтобы тратить деньги, а не ограничиться подписанием форварда Жозе за 2 млн евро.

«Локомотив» потерял яркого форварда

Разноплановый атакующий игрок Глушенков раздавал передачи и радовал дальними ударами, которые снова в тренде после Евро-2024. Но руководители «Локомотива» честно говорят – у них не было шансов сохранить Максима, когда за ним пришел «Зенит». Вопрос лишь к тому, кто вписал в контракт Глушенкова смешные отступные в размере 6.3 млн евро. Словно специально подарили футболиста команде Семака. Максим теперь в составе «Зенита», а нападающий «Оренбурга» Воробьев перешёл в «Локомотив». Там Дмитрий не встретит Дзюбу, Артём вместе с Миранчуком и Жемалетдиновым не получили новые контракты. Запасной голкипер Гильерме тоже не будет получать зарплату как вратарь команды. По расставаниям видим желание сэкономить. А по отсутствию интересных сделок знаем, что Галактионов не получил большой кредит доверия. Будут судить по первым турам РПЛ . Если «Локомотив» заиграет, то останутся молодые лидеры и найдут новичков. А если встретят поражения, то даже Баринов и Фассон легко могут запросить трансфер, не говоря о Пиняеве. У московского клуба переломный период. Без побед команду покинут главные таланты, а не только ветераны. «Локомотиву» будет сложно найти мотивацию для ключевых футболистов, если Галактионов не включит космическую скорость, оказавшись конкурентом для «Зенита».

ЦСКА надеется на спасительные продажи