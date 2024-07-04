Пятница – день великих четвертьфиналов на Евро. Англия и Нидерланды позже тоже не будут скучать

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вчера, 23:25

Мусиала сыграет против Ямаля, а Мбаппе против Роналду.

Пятница, 19:00. Испания – Германия

Программу четвертьфиналов открывает поединок уровня финала. Это был решающий матч на Евро-2008. Тогда единственный гол Фернандо Торреса после ошибки великого Филиппа Лама вручил невезучим испанцам второй в истории кубок Европы. Сняли с себя проклятие. А вот немцы не были первыми на турнире с 1996-го. Сейчас играют дома, хорошая поддержка. Но в каждом матче было ощущение, что соперники недожали Германию. Нагельсманн дерзкий тренер. У него есть Вирц и Мусиала, Гюндоган и Кроос. Но испанцы тоже хороши. У команд нет кадровых потерь. Раума и Шлоттенберга ждут в обороне, чтобы ловили Карвахаля и Ямаля. Киммих против Уильямса и Кукурельи – ещё одна классная драка. Родри и Руису в центре важно поймать Мусиалу, Вирца и Гюндогана. Вывеска для великого поединка. Надежда на классный футбол. Но есть любопытный факт. Испанцы часто вылетают после встречи с хозяевами крупных турниров. В последний раз такое случилось на ЧМ -2018 в России, когда Акинфеев показал себя в серии пенальти. Испанцы помнят, что с 2012-го у них не было больших успехов на ЧМ и Евро. Для них матч против немцев как финал.

Пятница, 22:00. Португалия – Франция

Мбаппе встретит кумира Роналду. Вряд ли побежит к Криштиану после победы, как сделал Кварацхелия. Хвича проявил уважение к легенде, когда Грузия обыграла Португалию. Мбаппе на Евро-2024 в плохом состоянии. И дело не только в травме носа. Роналду тоже получает справедливую критику за эгоизм, желание выполнять все штрафные удары и отсутствие передач на напарников, когда атака требует пасов. Мбаппе забил с пенальти и полагался на автолы соперников в разных матчах. Бельгия вылетела от Франции, ведь не сыграли смело. Тедеско допустил ошибки против вялой команды Дешама. А вот тренер Мартинес попробует не повторить путь Доменико. Против команды с классными хавбеками Канте, Кунде и Тчуамени надо играть агрессивно. Португальцы устали против словенцев, отыграли два часа и били пенальти. Но шикарная работа голкипера Диогу Кошты воодушевила команду. В пятницу Франция – фаворит. Но сыграют без хавбека Рабьо. Могут нарваться на агрессивную работу хавбеков и латералей португальцев. У Мартинеса форварда Роналду самый медленный, остальные игроки резче. Отличная связка команд.

Суббота, 19:00. Англия – Швейцария

Переходим из части сетки, где собралось четыре чемпиона Европы, к четверке команд, из которых только Англию ждали в финале до старта турнира. В Германии швейцарцы показали классный футбол под руководством бывшего тренера «Спартака» Якина. А подопечные Саутгейта сталкиваются с критикой. Были в секундах от вылета в прошлом раунде, но Беллингем забил в падении через себя. В дополнительно время против Словакии форвард Кейн напомнил о себе победным мячом. Но всё началось с пропущенного гола и мучений. Теперь говорят, что Саутгейт перейдет на пять защитников, ведь Гуэхи пропустит матч со Швейцарией. Фоден недоволен собой. Беллингема могут дисквалифицировать за непристойный жест. А у соперника отлажены все фазы игры. Конечно, если Сака в роли левого латераля окажется правильной компанией к тройке защитников, или если справа удачно появится Александр-Арнольд, то увидим перерождение Англии. Из гадкого утенка станут белым лебедем, фаворитом своей четверки и кандидатом на титул. Но пока Саутгейт издевается над зрителями. Его осторожность вредит команде. Гарету пора позволить игрокам сыграть ярче и иначе выходить в атаку. Англия была слишком медленной в четырех поединках. В основное время выиграли лишь один матч. А вот Швейцария хороша. Голкипера Зоммера прикрывают защитники с высоким игровым интеллектом. На флангах грамотная многоступенчатая игра. Форвардам не хватает класса. Зато Эмболо и компания играют с желанием. Англии достался непростой соперник.

Суббота, 22:00. Нидерланды – Турция

Голландцы разгромили команду Румынии 3:0. А турки с трудом, но переиграли команду Австрии. В четвертьфинале ждали Рангника, а не Монтеллу. Но на подобных турнирах важен каждый эпизод. Голкипер Турции Мерт Гюнок потащил сложнейший удар головой с отскоком от газона. А центральный защитник Демирал дважды забил в чужие ворота. Счет 2:1 напоминает о минусах молодой турецкой сборной, но у них многих можно похвалить. Например, левого защитника Кадиоглу, открытие Евро. Арда Гюлер из «Реала» тоже в полном порядке. Юный атакующий хавбек умно навешивает мячи с фланга. В основу Турции вернется лидер Чалханоглу. Нидерланды Кумана вряд ли легко справятся с будущим соперником. С другой стороны, голландцы показали неплохой футбол в атаке. Формально они фавориты в четвертьфинале. Гакпо забил три мяча на Евро, делит первое место среди лучших снайперов. Мален вышел на замену и отменился дублем. Депай и Симонс неплохо смотрятся. А в запасе столб Вегхорст, ещё один джокер. Куман тренирует сборную Нидерландов лучше, чем клубы, хотя не сказать, что тренер — главное оружие голландцев. Также видны проблемы в центре поля. Там не хватает де Йонга из «Барселоны» и Копмейнерса из «Аталанты». Хавбеки стараются, но к линии обороны Ван Дейка можно добраться. На групповом этапе заставили голкипер Вербруггена поработать. А теперь создалась интересная пара в плей-офф. Обе команды не умеют закрываться. Мечта о полуфинале теоретически может повлиять на зрелищность поединка. Но в природе Нидерландов и Турции острый футбол, с эмоциями, моментами и стычками. В меню четвертьфиналов нет скучных пар.