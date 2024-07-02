Рангник создал команду-претендента на медали Евро. Австрии повезло с сеткой

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вчера, 14:15

Миновали испанцев, немцев и других монстров.

Причина скачка – стройная организация

Хочешь стать лучшим – бери пример с лучших. Австрийцы плотно сотрудничают с немецким футболом, поэтому многие игроки из одной Бундеслиги переходят в другую. Ещё теснее два чемпионата переплетаются из-за компании «Ред Булл» – она активно спонсирует спорт, в Австрии владеет «Зальцбургом», в Германии – «Лейпцигом». Эти клубы образуют экосистему с единой философией, так что и трансферы между ними происходят часто. И, наконец, Ральф Рангник – немецкий менеджер, который оказал огромное влияние на формирование самой философии клубов «Ред Булла». А теперь возглавляет сборную Австрии.

Это очень сильно повлияло на прогресс национальной команды. Пришедшему в сборную Рангнику намного проще внедрять свои идеи. Австрийские футболисты уже к ним адаптированы, плюс специалист отлично знаком с некоторыми из игроков. Через систему «Зальцбурга» проходили Марсель Забитцер, Конрад Лаймер, Николас Зайвальд, Максимилиан Вебер. В Германии также играют Грегоритч, Шмид, Лиенхарт, Баумгартнер, Гриллич, Мвене.

Между тренером и коллективом есть полное взаимопонимание, так что пока даже уступая в классе топам, сборная Австрии может прыгнуть выше головы и биться с ними на равных.

Крепкий дух и яркий лидер

Поэтому австрийцы и считаются тренерской командой. В ходе отбора на чемпионат Европы они ещё нащупывали нить взаимодействия, но уже конкурировали с Бельгией за первую строчку. Один матч проиграли, в другом поделили очки, отстав в итоге от «красных дьяволов» всего на один балл.

На финальном турнире они проявляют себя даже ярче. Против сильнейших французов с их составом без слабых сторон боролись на равных, потерпели минимальное поражение. А после на классе разобрались с Польшей и сломили сопротивление Нидерландов – дважды упускали преимущество после забитого мяча, но хватило мощностей дожать «оранжевых».

Этому способствует не только неуступчивый характер команды, но и лидеры в составе – например, неожиданный футболист раскрылся как вожак коллектива. У Марселя Забитцера не всё так хорошо на клубном уровне. Он вышел на пик в составе «Лейпцига», но в «Баварии» не стал лидером и даже потерял место в старте. Его отдавали в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды, потом вообще отпустили в дортмундскую «Боруссию». Если мюнхенцы отдают своего игрока «шмелям», значит, он уже не приносит пользы чемпиону Германии и претенденту на ЛЧ . Но австрийцы хавбеку доверились – и он расцвёл. Марсель часто выходит на удар, снабжает партнёров ключевыми передачами. Как раз он в матче с Нидерландами забил гол, который отправил австрийцев на 1-е место группы.

Наиболее лаконично описание итогов группы от Рангника:

У нас было больше воли к победе и невероятная отдача на поле, и это было заметно на протяжении всего матча. Финишировать первыми в самой сложной группе, исходя из коэффициентов УЕФА – это нечто невероятное. Мы начали с неудачного автогола в матче с Францией, но справились с давлением и обыграли Польшу, а затем финишировали победителями группы – это нечто совершенно особенное.

С Турцией смогут опереться на класс

Первое место в группе позволило миновать ту же сборную Бельгии – и в 1/8 финала австрийцам досталась Турция. В этой паре подопечные Ральфа Рангника вполне могут положиться на класс, с таким соперником он прослеживается.

У турков тоже довольно крепкий подбор игроков, в то же время в организации австрийцы гораздо сильнее. Эта организованность и позволила прыгнуть выше головы, а Турция из-за её отсутствия выдала противоречивое выступление в группе, подопечных Винченцо Монтеллы спасла разве что разница в уровне с чехами и неопытность Грузии.

Вдобавок австрийцы вступают в плей-офф под влиянием сильнейшего импульса от феерии в групповом этапе. Поэтому во всех составляющих команда подходит к поединку фаворитом.

В их части сетки назревает сенсация

Прямо как в Лиге чемпионов-22/23, все титаны сошлись в одной части сетки, а в другой дали место «тёмным лошадкам». Просто для сравнения. За одну путёвку в финал борются Испания, Германия, Португалия и Франция (до этого в списке была и Бельгия). В другой – Англия и Швейцария, ещё одну пару четвертьфиналистов определят австрийцы с турками и румыны с голландцами.

В такой компании у команд уровня Швейцарии и той же Австрии гораздо больше шансов на успех. «Красным крестоносцам» достались англичане – но те абсолютно не в форме и до четвертьфинала при ужасной игре добрались благодаря индивидуальному мастерству отдельных игроков. Поэтому подопечные Мурата Якина могут рассчитывать на успех в одном конкретном поединке. Австрийцы должны проходить Турцию. В четвертьфинале их, скорее всего, будут ждать Нидерланды. И «оранжевых» они уже обыгрывали. Ральф Рангник знает, что противопоставить Куману, на чём сыграть. А теперь только подумайте: если всё произойдёт именно так, другого финалиста будут определять Австрия и Швейцария. Конечно, для этого нужно ещё пройти испытание на прочность – но до этого обе сборные играли достаточно убедительно. Попадание кого-либо из этой компании стало бы украшением чемпионата Европы (по крайней мере, смотрелись бы они на порядок ярче, чем та же Англия).