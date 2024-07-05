Досрочный финал Евро-2024. Самая играющая сборная проверит хозяев турнира

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вчера, 09:39

Из этой пары выйдет финалист.

Игру «красной фурии» ведут тинейджеры

На самом деле, у испанцев довольно сбалансированный коллектив – есть старожилы, которые сохраняют марку качества (Лапорт, Карвахаль, Мората), есть созревшие и опытные лидеры (Кукурелья, Руис, Родри). Ещё один аргумент в их пользу – новая кровь в составе. У Испании очень молодые фланги атаки. Ламин Ямаль выходил в старте в трёх из четырёх матчей чемпионата Европы – и это в 16 лет. Вингер уже сейчас ведёт игру топ-сборной, успел отметиться двумя голевыми – по одной в матчах против Хорватии и Грузии.

На левой бровке разрывает 21-летний Нико Уильямс. Воспитанник «Атлетика» Бильбао, он уже лидер родного клуба. Провёл шикарный минувший сезон (5 голов и 11 голевых в 31 игре чемпионата) – и смог сохранить огненную форму до континентального первенства. Вингер «Атлетика» придержал голевые действия до плей-офф – зато расцвёл в матче 1/8 финала против Грузии – Нико забил гол и ассистировал Родри. Это ещё не говоря о Педри. К нему-то успели привыкнуть – он, как и Ламин, рано созрел и стал регулярно играть за «Барсу».

Должное молодёжи испанцев отдаёт даже 21-летний лидер бундестим Джамал Мусиала:

Играть на таком уровне в 16 лет – это просто поразительно! У меня в 16 лет не было необходимых физических качеств для того, чтобы тренироваться с профессионалами, а он способен стабильно играть на таком уровне. Здорово это видеть! У Испании много ценных для команды футболистов, создающих опасность, будь то Нико Уильямс, Ламин Ямаль, Педри... Все они способны решить исход матча в одиночку.

Первый сильный соперник для хозяев

И всё же Испании досталась более трудная группа – в первых же турах они играли против серебряных и бронзовых призёров двух последних ЧМ , а также против победителей Евро-2020. У «красной фурии» была отличная возможность вкатиться в турнир. А вот Германии достался квартет с шотландцами, венграми и швейцарцами – и время показало, что лишь последние могут навязать хозяевам Евро сопротивление.

Отчасти это хорошо – подопечным Юлиана Нагельсманна не пришлось тратить много сил на групповом этапе, а выйти на пик формы именно в плей-офф крайне важно. С другой стороны, в группе бундестим шла по нисходящей – шикарный матч с Шотландией, уверенная победа над Венгрией и противоречивый поединок против «красных крестоносцев». Мурат Якин показал, что у «немецкой машины» есть определённые проблемы с балансом – и они вскрываются, когда коллектив сталкивается с хорошо организованным соперником.

Весь турнир команду-хозяйку называли фаворитом Евро – первую проверку они прошли, когда не растеряли очков с командами, которые должны были проходить на классе. Теперь – испытание ещё серьёзнее. Германии предстоит подтверждать свои амбиции на фоне такого же сильного и яркого соперника.

Преждевременный финал

Эту пару очень хотелось бы увидеть в финале. Среди топ-сборных на Евро не так много коллективов играют в соответствующий своему классу футбол. Португальцы при отличном составе мучаются от Роналду – один из двух лучших в своём поколении потерял в скорости, реакции, но не готов принимать новую реальность и терзает своим характером остальных (один матч против Словении чего стоил). Сейчас это худший игрок Евро-2024 по реализации. Англичане при монструозном составе показывают похмельный футбол – результат добывают на тоненького, и тот – благодаря индивидуальному мастерству отдельных игроков (в основном – Джуда Беллингема). Франция сейчас – идейный двойник «трёх львов».

Только немцы и испанцы играют со вкусом – причём, со старта турнира. Это быстрое продвижение мяча, динамика на флангах и топ-исполнители на каждой позиции. По закону подлости именно эти стильные сборные столкнутся уже в четвертьфинале – хотя такой поединок легко украсил бы финал. Франция и Португалия сыграют между собой и выйдут на победителя этой пары – а вот серой Англии не придётся мучиться с грандами (разве что с Нидерландами). Их дорога к финалу несопоставимо легче.

Столкновение тренеров, которых недооценивают

В Луисе де ла Фуэнте были огромные сомнения – и вполне объяснимые. Испанцы после триумфа 2008-2012 годов окунулись в кризис – лишь раз завоевали бронзу на последующих пяти крупных турнирах. На двух последних ЧМ вылетали уже в 1/8 финала – и оба раза неожиданно (уступали России и Марокко). И на фоне последнего провала после ухода именитого тренера Луиса Энрике выбирают совсем неочевидного специалиста – де ла Фуэнте не работал в европейских грандах, только в «Атлетике» из Бильбао (тогда – середняк и аутсайдер Ла Лиги). В его пользу всё же был аргумент – это специалист, который с 2013 года работал в системе национальных команд Испании, хорошо ознакомился с философией и сам грамотно продвигает её. К тому же знаком со многими игроками, которые выросли в претендентов на вызов в «красную фурию». С другой стороны, он ещё не тренировал команду, в составе которой – звёзды уровня Родри, Карвахаля, Лапорта. Здесь важен авторитет.

Нагельсманна назначали в схожей обстановке – плюс к нему сохраняется предвзятое отношение из-за нестандартного карьерного пути. Немцы вылетели с ЧМ -2022 ещё раньше – по итогам группового этапа. Плюс следующий турнир – Евро-2024 – домашний. Что называется, без права на ошибку. Поэтому в федерации футбола перестраховались и провели тренерскую рокировку. При этом на Нагельсманна ложилось огромное давление – и из-за фактора домашнего турнира, где от немцев ждали реабилитации, и из-за своего возраста. Юлиан не играл на высоком уровне, рано пошёл учиться на тренера. Рано приступил к работе. Рано развил «Лейпциг» до клуба топ-3 Бундеслиги. Рано перебрался в «Баварию». Рано – потому, что большинство сомневалось в нём из-за недостатка опыта. Закрепился имидж лэптоп-тренера, которому сложно поставить себя в раздевалке, закрепить авторитет над мировыми звёздами. И такое отношение сохраняется сейчас – пусть и не в прежнем объёме. Кто-то по итогам четвертьфинала обязательно разрушит стереотипы.

Прогноз Soccer.ru: хочется, чтобы у матча таких ярких соперников было соответствующее наполнение. Хотя есть пример весеннего поединка «Арсенала» и «Ман Сити» – два титана настолько уважали силу соперника, что больше страховались от ошибок и играли на сдерживание, чем рвались в атаку. Здесь вряд ли так будет. Поставим на победу немцев – они заслужили после страданий на мундиалях. По крайней мере, они делают всё, чтобы сохранить тактические заготовки в секрете.