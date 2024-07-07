Называем тех, кто испортил Евро-2024. Роналду, Дешам и Чеферин в чёрном списке

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07 июля 2024, 14:38

Футболисты и тренеры не показали максимум.

Усталость – вина чиновников

На Кубке Америки похожая история. Звёзды европейских клубов не могут включить максимальные скорости. Качество матчей из-за этого сильно пострадало. Виноваты ненасытные чиновники. Глава УЕФА Чеферин думает только о деньгах. С осени будет больше сложных матчей в Лиге чемпионов, а в топ-5 нагрузки за гранью понимания. Глава ФИФА Инфантино думает только о деньгах. Через год проведут клубный чемпионат мира с 32 участниками. Анчелотти сказал в интервью, что «Реал» не полетит в США , и Пересу пришлось экстренно выпускать заявление, что Карло ошибся. Неловко получилось.

Клубы и их боссы хотят больше зарабатывать, ведь расходы никто не контролирует. А футболисты – простые смертные люди. Погба доигрался до дисквалификации на 4 года, когда наивно пытался ускорить восстановление стероидами. Уколы не помогли, но привели к личной трагедии. А кто живет без допинга – смертельно устал на Евро. Для словенского и швейцарского клерков футболисты не люди, а инструменты. Пока нет бунта и протеста, пока сами футболисты не создадут политическую коалицию, которая выдвинет классных кандидатов на посты президентов УЕФА и ФИФА , ничего не изменится. Многие игроки на Евро-2024 как ошмётки лимонов, из которых сделали освежающий летний напиток. Объективный фактор, объясняющий, почему Турция и Грузия пытались играть в футбол, а Франция и Англия ползают полем.

У тренеров трусливый стиль

Если первая причина связана с физикой, то здесь лирика – тактика. Нет мелодий с очаровательной гармонией. Тренеры с более скромными составами, как у Рангника и Якина, показывали класс. А наставники самых богатых и знаменитых команд – Саутгейт, Дешам и Нагельсманн, недоработали. Де ла Фуэнте из сборной Испании спасал ситуацию. Но даже у него были откровенно плохие отрезки в отдельных матчах. Луис — осторожный наставник, отдавал мяч соперникам. Смелых мало, а тренерских неудач много. Спаллетти, Мартинес, Тедеско, Ребров и многие другие отработали хуже, чем стоило, если отталкиваться от силы составов их сборных.

То, что Дешам сотворил со сборной Франции и Саутгейт с командой Англии – преступление против футбола и зрелищности Евро-2024. Беда в том, что изначально многие наставники сборных невысокого уровня. А кто проверен на клубном уровне, как Нагельсманн и Спаллетти, не до конца поняли смысл футбола сборных. На одних запретах и строгости далеко в собранной наспех команде не заедешь. Евро-2024 оказался бледным на тактические тренды, хотя обычно крупные турниры дарят новые идеи наставникам клубов.

Нет авторитетных арбитров

Судьи тормозят игру фолами, а фолы зачастили, поскольку игроки не боятся рефери и есть тактика мелкого фола. На турнире один арбитр с хорошей прессой. Двойник бельгийца Троссарда, французский рефери Тюрпен, отработает финал, если там не будет команды Дешама. А в Англии шутят, что выход Саутгейта в решающий матч спасёт мир от британского судьи в Берлине. Но даже Тюрпен не имеет авторитета, чтобы успокоить две жесткие команды, сорвавшиеся с цепи.

Выходок игроков было много, поскольку футболисты и тренеры совсем не уважают официальных представителей УЕФА . Когда арбитры умеют заставить с собой считаться, нет таких поединков, как у Германии против Испании, где с первых минут надеялись, что судья струсит показывать красные карточки. Огорчает, что сейчас в зоне УЕФА нет арбитров, которые умеют с первых минут поставить команды в рамки правил. Хорошо, что технологии мешают часто совершать ошибки, по современным нормам много верных решений. Но арбитры настолько безликие, что не объяснили нововведения. Например, трактовку игры рукой в естественном положении. Народ не в курсе рекомендации Розетти – куратора европейских арбитров. Люди возмущаются, даже когда решение принято строго в рамках современных правил футбола.

Немцы не подготовили газоны

Главные проблемы связаны с газоном во Франкфурте. Его критиковали Саутгейт и Нагельсманн. Юлиан отметил, что трава «слишком жирная и мягкая». Описание помогает понять проблему – рыхлое поле, где стопа проваливается в землю, мешает показать лучший футбол. Во Франкфурте списывали проблемы на выездные матчи НФЛ по американскому футболу. Пришлось перестелить газон, получилось плохо. Но на других аренах тоже неожиданно появились проблемы с газоном. Повезло, что дожди не всюду навредили. Например, гроза перед матчем Турции и Грузии не помешала командам показать класс.

Но теперь появилась другая крайность после дождей – жара. В финальных матчах Евро-2024 дышать будет непросто. Погода сложная. То скользкие мячи, то духота. Трава часто слишком длинная, покрытие мягкое. Кстати, на травмы газон тоже влияет. Покрытие не должно быть как камень, но немцы неожиданно провалились в подготовке ключевой инфраструктуры. Плохие поля влияют на скорости в футболе.

Главные звёзды в плохой форме

Роналду часто сравнивают со злодеем из сериала «Пацаны» Хоумлендером. Но это шоу – сатира на тему радикальных политических течений и неадекватных лидеров. Криштиану тоже позволил над собой издеваться, был не готов к турниру. И дело не только в усталости игроков. Морально главные надежды больших сборных в плохом состоянии. Многие молодые ведут себя так, словно выиграли в футболе почти всё. Посмотрите на претендентов на «Золотой мяч 2024». Мбаппе – зритель. Беллингем забивал голы, но играет плохо. Фоден ужасен. Кейн слабее, чем в составе «Баварии». Вирц и Мусиала не заработали «Золотой мяч» на Евро.

Хвалим школьника Ямаля, но это приятный сюрприз. Рядом с вингером длинный список центральных форвардов, которые провалились. Можно кричать, что футболисты и тренеры вам ничего не должны. И это неправда. Плохо готовы, поэтому ищут оправдания вроде высоких ставок. Ставки всегда одинаковые – 23 команды без трофея. Сейчас среди героев Евро больше середняков и молодежи, чем громких имен.

Получился тяжелый турнир для суперзвёзд, непростые для просмотра решающие матчи. На Евро-2024 появилась недосказанность, хотя турнир начался роскошным первым туром. Скука влияет на популяризацию игры в мире. Конечно, можно нарезать интересные эпизоды и отвлечь внимание в стиле «ТикТока». В сериях пенальти есть свой шарм. Например, Пикфорд стал героем со шпаргалкой. Но если оценивать турнир как цельное произведение, то есть конкретные люди, виновные в том, что праздник футбола не удался на сто процентов.