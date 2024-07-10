Главные разочарования на Евро. Автоголы вывели Францию в полуфинал, Англия – антифутбольный фаворит

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10 июля 2024, 17:35

Список длинный.

Бельгия мучила реализацией

Коллектив под руководством Доменико Тедеско уверенно прошёл отборочный этап – сбой произошёл именно на финальном турнире. Вообще не клеилось с голами – словакам проиграли 0:1, потом уверенно переиграли румын (2:0). И снова остались без забитых мячей в игре с украинцами. Главный бомбардир «красных дьяволов» Ромелу Лукаку так и не смог отличиться – два его мяча отменили из-за офсайда, ещё один – из-за игры рукой партнёра по атаке. Форвард в итоге попал в рейтинг худших игроков турнира по реализации моментов (-2,3 xG – хуже только Роналду).

Такие бельгийцы всё же выбрались из группы – но попали на сборную Франции, которая также не блистала в атаке. С похожим в плане проблем соперником у «красных дьяволов» всё же были шансы – но тут уже сыграла разница в классе и невезение. Голевая засуха продолжилась, а победителя по иронии судьбы определил автогол Яна Вертонгена.

Италия потеряла самоидентичность

Евро – короткий, быстротекущий турнир. Поэтому здесь важен отточенный стиль, сыгранность, приверженность определённой системе. И действующие чемпионы Европы своим примером показали, что случается с командой, потерявшей собственный стиль. Лучано Спаллетти старался менять установки под соперников – против Албании, Испании, Хорватии выходила абсолютно разная Италия. В заключительном туре вообще перешли с пары центральных защитников на тройку – это абсолютно другое построение игры. Тот факт, что этот переход в игре с медлительными и возрастными хорватами вообще не требовался – отдельный разговор.

К плей-офф «скуадра адзурра» так и не определилась, за счёт чего будет бороться за трофей. И это с учетом того, что в 1/8 финала досталась крайне организованная и крепкая Швейцария. Подопечные Мурата Якина в итоге уверенно сыграли против разобранного соперника – на 37-й минуте забили первый, в начале второго тайма увеличили преимущество. У итальянцев при таком сценарии игры против системной организованной обороны «красных крестоносцев» не осталось шансов.

Португальцы наказаны за ошибку тренера

Главной проблемой «селесао» стал тот, кто ранее считался главным решением. Криштиану Роналду уже не может обманывать природу – футболист элементарно стареет. Резкость движений, скорость, голевое чутьё – все качества постепенно исчезают. Но менталитет победителя остаётся – и не позволяет принять новую реальность. Роналду не может сам – но продолжает мучить команду. Из-за сложного характера игрока Роберто Мартинес не хотел рисковать оставлять его в запасе – уже был пример МЮ перед глазами.

Но эта дилемма не исчезала на протяжении всего турнира. Португальцы забивали чехам и туркам – но против топ-команд все прогнозировали проблемы. Да и Грузия в заключительном туре указала на слабое место. Мартинес снова поставил Рона в старт на игру со Словенией в 1/8 финала. 0:0 в основное время, не реализованный Криштиану пенальти и лишняя нервотрёпка – пришлось ждать серии 11-метровых.

Тренер так и не решился на смелый шаг. Понятно, что на скамейке Роналду начал бы провоцировать скандалы – но без него на поле «селесао» смотрелись бы опаснее. Игра со Швейцарией на ЧМ -2022 показала, что это стоит того. Против Франции Криштиану вышел с первых минут. И «трёхцветные» отправили экс-игрока «Реала» домой.

Французы на автоголах доехали до полуфинала

Французы не лучше, чем те же бельгийцы или португальцы – даже хуже. Команда пробилась в полуфинал, ни разу не забив с игры. Их три мяча – это 2 автогола и реализованный пенальти. Автогол приносил победу над Австрией, выводил в четвертьфинал. Там 120 минут отыграли с нулями на табло – прошли дальше по пенальти.

Издевательством выглядит тот факт, что первый гол с игры французы забили в полуфинале против Испании – это воспринимается как надругательство над футболом. К счастью, «синие» израсходовали весь запас удачи и не нашли других рычагов давления – стильные испанцы дожали кризисную сборную и оставили без очередного финала крупного турнира. Учитывая то, как французы дошли до этой стадии, их нисколько не жаль.

Англия готова переплюнуть их всех

Идейный двойник «трёхцветных». Саутгейт ставит максимально упрощённый футбол и не принимает во внимание качества своих лидеров. У «трёх львов» элитный подбор игроков – лучших на своих позициях. Но наставник урезает их потенциал, впихивая в свои построения – на выходе получается вялое движение, из которого результат удаётся выжимать лишь благодаря индивидуальному мастерству. В этот раз повёл за собой Джуд Беллингем, в его активе – два важнейших мяча (первый принёс победу над сербами в группе, второй позволил спасти игру со словаками в 1/8 финала – победный забил Кейн).

Самое обидное – это индивидуальное мастерство позволяет даже при ужасной игре проходить действительно симпатичные сборные, но с более скромным подбором игроков. Словакия действительно хорошо смотрелась против «трёх львов». Швейцария тоже – что те, что другие забивали первыми. Только у Сайтгейта оба раза выстреливал кто-то из топ-исполнителей. В последнем случае результат добыли в серии пенальти.

И если французы уже вылетели с турнира, остановившись в шаге от финала, то у Англии – высокие шансы преодолеть и полуфинальную стадию. Голландцы не так хороши, как испанцы, есть сомнения, что они смогут гнуть свою линию при любом развитии событий. А вот в том, что опять выстрелит кто-то из костяка англичан, сомнений нет.