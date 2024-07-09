Мбаппе — самый быстрый футболист на Евро-2024

УЕФА опубликовал список самых быстрых игроков чемпионата Европы 2024 года. Первое место занял нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, максимальная скорость которого составила 36,5 км/ч.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Килиан Мбаппе — 36,5 км/ч;
2. Ферран Торрес — 36 км/ч;
3. Беньямин Шешко — 35,9 км/ч;
4-5. Лерой Сане и Валентин Михэйлэ — по 35,8 км/ч;
6. Тео Эрнандес — 35,7 км/ч;
7-8. Дан Ндойе и Мики ван де Вен — по 35,6 км/ч;
9. Расмус Хёйлунд — 35,5 км/ч;
10. Рафаэл Леау — 35,4 км/ч.
https://youtu.be/V-HJWhCORT8
С одной стороны правильно: команда нихрена не показывает... и маска Зорро ее лидера - как общий итог игры.
Жаль что Погба не в сборной. Нет у Франции фантазиста и мастера паса в средней линии, отсюда невзрачная и предсказуемая игра в атаке.
С одной стороны правильно: команда нихрена не показывает... и маска Зорро ее лидера - как общий итог игры.
Жаль что Погба не в сборной. Нет у Франции фантазиста и мастера паса в средней линии, отсюда невзрачная и предсказуемая игра в атаке.