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Мбаппе — самый быстрый футболист на Евро-2024

сегодня, 08:33

УЕФА опубликовал список самых быстрых игроков чемпионата Европы 2024 года. Первое место занял нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, максимальная скорость которого составила 36,5 км/ч.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Килиан Мбаппе — 36,5 км/ч;

2. Ферран Торрес — 36 км/ч;

3. Беньямин Шешко — 35,9 км/ч;

4-5. Лерой Сане и Валентин Михэйлэ — по 35,8 км/ч;

6. Тео Эрнандес — 35,7 км/ч;

7-8. Дан Ндойе и Мики ван де Вен — по 35,6 км/ч;

9. Расмус Хёйлунд — 35,5 км/ч;

10. Рафаэл Леау — 35,4 км/ч.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:35, ред.
Троллят Францию и Килю все кому не лень...
С одной стороны правильно: команда нихрена не показывает... и маска Зорро ее лидера - как общий итог игры.
Жаль что Погба не в сборной. Нет у Франции фантазиста и мастера паса в средней линии, отсюда невзрачная и предсказуемая игра в атаке.
galem72
galem72
сегодня в 10:30
Вот бы ещё за такую скорость на табло голы прибавляли. Абсолютно бесполезный показатель для атакера, если при этом он не забивает. Ямайский Болт тоже эффектно бы смотрелся на траве по этому параметру.
mvg468334umq
mvg468334umq
сегодня в 10:27
Хочет стать лучшим, надо быстро бегать
Sкрудж
Sкрудж
сегодня в 10:10, ред.
А Месси тем временем не спеша идёт к очередному титулу за океаном . Ответ капралу.
Sкрудж
Sкрудж
сегодня в 10:05
Десяток лучших бенунков на всех , если не ошибаюсь , забили 2 гола и один из них с пенальти . Надо ещё и по мячу научиться хорошо бить , желательно точно. А так на Олимпиаду , на лёгкую атлетику.
Capral
Capral
сегодня в 10:01
А Месси где?! Ну, что за бл.....во!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 09:56
из голеадора превратился в бегунка Килиан
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:47, ред.
Вот тебе и Черепаха!)))
Руслан Муслимов
Руслан Муслимов
сегодня в 09:32
Интересно, куда с такой скоростью бежал Торрес)
drug01
drug01
сегодня в 09:27
С виду не подумаешь? Молодец!!!
m57yamr483wn
m57yamr483wn
сегодня в 09:26
Высокая скорость для футболиста!!!
lotsman
lotsman
сегодня в 09:19
К этой скорости да результативности побольше, вот тогда был бы толк.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 09:10
Может он не тот вид спорта выбрал
112910415
112910415
сегодня в 09:08
отлично бегает, молодец !
правда, медали за это на Евро не дадут ...
Валерыч
Валерыч
сегодня в 08:51
Шустрый однако... Зря его черепашкой называют.)
Elliada_
Elliada_
сегодня в 08:40
Самый бесполезный футболист на Евро.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:37
Так ему в легкую атлетику надо переходить.
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