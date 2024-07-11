Шотландский финалист Кубка Англии против триумфатора сезона. Товарищеский матч с десятью голами и богатым прошлым

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11 июля 2024, 11:44

Классика шотландского футбола.

Чемпионат Европы и Кубок Америки в самом разгаре. Внимание футбольной общественности приковано к континентальным первенствам, но за этим незаметно вернулся клубный футбол: некоторые команды уже начали выяснять отношения на ранних стадиях еврокубков, а коллективы, которые этим не нагружены, занимаются организацией товарищеских матчей. В некоторых случаях это дарит зрителям весьма интересные вывески.

Вчерашние любители рвутся в элиту

Шотландский «Куинз Парк» основан в 1867 году, он является 10-м в списке самых старых футбольных клубов мира. Имеет богатую историю выступлений в турнирах. «Пауки» отпраздновали свой 157-й день рождения 9 июля, но до 2019-го коллектив являлся любительским и жил, руководствуясь девизом «Играть ради игры». Команда шумела в конце XIX века, взяв ряд титулов в подэлитных шотландских дивизионах, а также 10 национальных кубков. Но последний подобный трофей был завоёван в далеком 1893 году.

Парни из Глазго были грозной футбольной силой позапрошлого столетия. В те годы нередко шотландские клубы оказывались гостями Кубка Англии. «Куинз Парк» весьма успешно этим пользовался, дойдя до финала в 1884-м и 1885 году. На пути к этим решающим матчам имели место и невероятно результативные поединки: жертвами «пауков» становились «Кру Александра» (0:10), «Манчестер» (0:15) и другие команды. Но оба раза визит на «Кеннингтон Овал» в финале оборачивался для игроков из Глазго неудачей: они уступили «Блэкберн Роверс» (1:2 и 0:2 соответственно).

До Второй мировой «пауки» стабильно выступали в элите, но, приближаясь к концу XX столетия, падали в системе лиг, встретив XXI век в 4-м дивизионе. В 2019-м «Куинз Парк» решил-таки принять профессиональный статус, что привело к очень быстрому повышению до Чемпионшипа. В сезоне 2022/23 коллектив финишировал третьим, но до шага в элиту немного не хватило сил, удачи и других факторов.

Дерби Глазго в непривычных цветах

Этим летом «Куинз Парк» получил возможность провести статусный товарищеский матч против «Селтика» — шотландского гегемона.

Серо-белёсые тучи глазгианского неба над стадионом «Лессер Хэмпден», расположенном по соседству со своим легендарным братом, стали окантовкой этого поединка. «Селтик» в прошлом сезоне выиграл чемпионат и Кубок Шотландии (в противостоянии с «Рейнджерс»), но в Лиге чемпионов и Кубке Лиги дела оказались не так хороши. К новой кампании «кельты» также хотят подойти готовыми, контрольные игры — важная часть процесса.

Встреча «Куинз Парк» — «Селтик» является дерби, хотя в нем нет того градуса, который присущ «Старой фирме». «Пауки» очень часто не играли в одной лиге ни с «Селтиком», ни с «Рейнджерс», поэтому с ними особой вражды не сложилось. Но годы скитаний по низшим дивизионам подарили КП других недругов: «Патрик Тисл», «Клайд», «Альбион Роверс» и Терд Ланарк» (до тех пор, пока последний коллектив не исчез с футбольной карты).

Как это часто бывает на предсезонных играх, команды комбинировали составы, выпуская твердых игроков основы вместе с молодежью либо теми, у кого не так много игровой практики во время официальных игр. Главным героем встречи оказался Киого Фурухаси из «Селтика».

Стоит отметить, что соперники с первых минут показали свое рвение к атакующему футболу. На 6-й минуте японец прорвался через оборону «пауков» и довёл атаку до логического завершения. На 15-й Руари Пэйтон мощно пробил и сравнял счёт. На 21-й Доминик Томас показал дерзость своей команды и вывел хозяев поля вперед, но счастье КП длилось недолго, ведь через несколько минут отличился Фурухаси после точнейшего паса Майкла Джонстона, который выжег левый фланг в атаке. На перерыв команды ушли со счётом 3:2 в пользу «Селтика», ведь забил Мэтт О’Райли.

Второй тайм шёл под диктовку гостей. Фурухаси воспользовался суматохой в обороне «Куинз Парк» и оформил хет-трик. В середине второго тайма КП попытался через серию передач выйти в атаку, но потерял мяч на своей половине поля. «Кельты» воспользовались этим подарком и конвертировали его в гол О Хён Гю. На 70-й «Куинз Парк» также продемонстрировал умение отбирать мяч, что позволило отличиться Льюису Лонгриджу – 3:5. После этого Фрэнсис Тарлей восстановил разрыв в три гола, а Тайрес МакДоннелл установил итоговый счет, зафиксировавший победу «Селтика» со счетом 6:4. Пусть матч и товарищеский, но такой хоккейный результат всё равно стоит особняком. Не всегда увидишь столь удачную игру в атаке в исполнении обеих команд.

Что дальше?

Сезон «Куинз Парк» начинается уже 13 июля матчем с «Питерхедом» в Кубке Лиги. Помимо этой команды, в группу к «паукам» также попали «Хиберниан», «Элгин Сити» и «Келти Хартс». Розыгрыш Чемпионшипа стартует для «пауков» 2 августа, первым соперником станет «Фалкирк». В прошлом чемпионате 2-го дивизиона «Куинз Парк» едва не вылетел в Лигу 1, но под занавес кампании команда смогла выдать неплохой отрезок, который сохранил её в нынешнем дивизионе. Главному тренеру «Куинз Парк» Каллуму Дэвидсону предстоит провести внушительную работу на трансферном рынке. В предматчевом интервью рулевой отметил, что состав далёк по своей комплектации от оптимального, да и травмы нескольких исполнителей ставят перед штабом дополнительные задачи.