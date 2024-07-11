Нуньес дрался с фанатами, а Суарес кусал соперника. Уругвай эпично проиграл Колумбии

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11 июля 2024, 09:08

Промахи, потасовки и удаление – меню полуфинала.

Дарвин промахнулся не только на поле

После проигранного полуфинала Кубка Америки некоторые футболисты сборной Уругвая поднялись на трибуны. Там ввязались в драку с фанатами колумбийцев. Поскольку в двух странах говорят на одном языке — испанском, то обзывали друг друга весь матч. Тренер Бьелса за поединок несколько раз вспоминал чью-то маму. Футболисты постоянно искали повод для конфликта. Суарес после матча полез кусать за шею игрока сборной Колумбии, но тот увернулся. А в конце 1-го тайма защитник «Кристал Пэлас» Муньос решил ударить соперника локтем в грудь.

Разумеется, уругваец разыграл адские муки на газоне, как велит канон мыльных опер в Южной Америке. Судья по делу выписал правому защитнику Колумбии вторую жёлтую карточку. Сборной Кордобы, Карраскаля и Кастаньо – игроки из РПЛ , крупно повезло, что к тому времени счёт был 1:0 в их пользу. Также им улыбнулась удача в виде уругвайского форварда «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса. Нападающий сначала 4 раза промахнулся во время матча. А когда пошел драться с фанатами на трибуне, то смешно встал в стойку, чтобы пропустить удар в голову.

Ужасно, что были потасовки, ругать и побить футболистов пытались болельщики. Но в этом безумии были искренность и чистота. Они без шуток сумасшедшие, а не просто играют на публику. Искристый нрав, который не может обуздать даже мудрый тренер Марсело Бьелса. Его после вылета Уругвая жаль сильнее всех в команде. Аргентинский ветеран собрал классную банду. Тренер был в хорошем настроении. Журналист удивился, что на пресс-конференции Макси Араухо, вингер мексиканского клуба «Толука». Тренер увидел повод для остроумия.

Бьелса пошутил, что это вульгарный футболист. Тренер никогда не видел его в деле, а в заявку Макси включили по блату. Морально и физически Уругвай был готов к выходу в финал. Но классную тактику Бьелсы, где в атаке шесть человек, когда «сливочный» Вальверде включается из центра, перекрыли банальные промахи. Лишь два из одиннадцати ударов Уругвая пришли в створ ворот. Колумбийцы получили больше явных моментов в итоге, благодаря контратакам в концовке матча. И вот тут приходим к ещё одной важной теме. Колумбия научилась побеждать.

Родригес идёт за мечтой всей Колумбии

На крупных турнирах Колумбию в основном представляют красивые женщины. Именно их запоминают и часто показывают во время поединков и репортажей. А вот команда на первый план выходила реже. Настало их время? Хамес сильно выступает на турнире, хотя в 32 года один из героев бразильского чемпионата мира 2014-го скатился к проблемной игре за «Сан-Паулу». Фанаты его клуба шутят, что Родригес является старой развалюхой в их составе, но превратился в спортивный автомобиль в жёлтой футболке сборной Колумбии.

После полуфинала у ветерана 4 награды «Игрок матча» на Кубке Америки в США . Хамес обновил рекорд турнира по голевым пасам. У Родригеса 6 ассистов в 5 играх. Хамес хочет в элитный клуб к мексиканскому вратарю Очоа и швейцарскому вингеру Шакири, которые показывают себя в основном на крупных турнирах. Плеймейкер провёл не самый сильный матч против Уругвая, но в полуфинале на счету Хамеса победный голевой пас. Лерма из «Кристал Пэлас» не промахнулся, а вот Луис Суарес довольствовался попаданием в каркас чужих ворот.

Когда в концовке уругвайцы пытались навалиться на ворота соперника, то команда аргентинского тренера Нестора Лоренцо получила шанс увеличить голевое преимущество. Но колумбийцы не попали в пустые ворота ударом с центра поля. Также было попадание в перекладину после сейва голкипера. Рочета, вратаря бразильского «Интернасьонала», хочется отметить по итогам всего турнира, но его усилий оказалось мало. А Колумбию нужно хвалить за командную работу без мяча. Они и атаковали, и оборонялись всей командой.

Кубок Америки отличается театральностью

Одна из особенностей Кубка Америки, которая сильно отличает заокеанские матчи от поединков Евро-2024, заключается в количестве пасов за минуту. В Германии можно увидеть по 12 передач в среднем, а в поединках в США всего по 8. При этом интенсивность в матчах Кубка Америки визуально выше, ведь футболисты идут в обводки, охотно бьют друг друга и рискуют чаще, чем в Европе. Заметно, что даже лучшим командам турнира – про Канаду не будем, даже Бразилии, Уругваю и Колумбии, не хватает классных футболистов.

Только у Аргентины нет заметных провисов на проблемных позициях. Фаворит промахивается, поскольку чемпионы мира с жиру бесятся. Месси пока плох, зато забил после удара напарника, подставив ногу. Ди Мария собирается раздавать гениальные последние передачи до ста лет. А форвард Альварес готов по примеру Лаутаро Мартинеса их не использовать. Очевидно, что команда тренера Скалони – явный фаворит будущего финала в Майами. В городе, где сейчас живет Месси, Лионель не сыграет против своего друга форварда Суареса.

Зато Аргентина встретит Колумбию. Команда Хамеса воспользовалась потерями Уругвая. В прошлом матче с Бразилией – выбили «селесао» после серии пенальти, команда Бьелсы потеряла атакующего правого латераля Нандеса и центрального защитника Араухо. Игрок «Барселоны» – один из самых звёздных в составе, без него тройка в центре сыграла хуже. Колумбийцы по сумме выступлений на турнире, где не проиграли Бразилии в группе и прошли Уругвай, заслужили свой шанс. В колоритной стране давно и страстно любят футбол.

Впервые местные богачи прививали народу любовь к игре ещё во времена Ди Стефано. Легенда «Реала» играл именно в Колумбии до переезда в Европу в начале 50-х годов прошлого века. Спустя много десятилетий колумбийцы нашли аргентинского тренера Лоренцо, способного вывести в первый финал Кубка Америки с 2001-го. Тогда обыграли Мексику, а дальше наблюдали за успехами Чили и Бразилии. У Колумбии лишь одна победа на Кубке Америки в истории. И если хотят увидеть вторую, то надо обыграть в финале Лионеля Месси.