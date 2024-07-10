Новая топ-сборная не прошла проверку Аргентиной. Месси близок к очередному трофею

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10 июля 2024, 08:58

Команде Джесси Марша предстоит утешительный матч за бронзу.

Определился первый финалист Кубка Америки. Им стала сборная Аргентины, обыгравшая команду Канады с результатом 2:0.

Это была вторая встреча команд в этом розыгрыше. Аргентинцы и канадцы встречались в матче-открытии. Тогда чемпионы мира выиграли с тем же счетом (2:0). Затем сборная Аргентины успела разочаровать своей игрой, а её лидер Лионель Мессии — получить травму, залечить её и выслушать немало критики за незабитый в ворота Эквадора пенальти. А канадцы, напротив, оказались главным открытием турнира. Сам выход команды Джесси Марша в плей-офф уже стал огромным успехом. Но счастья много не бывает, и канадцы хотели, чтобы эта сказка не кончалась. Тем более что аргентинская сборная выглядела не слишком убедительно.

Хрупкое преимущество Аргентины

Рано или поздно все сказки заканчиваются. И на сей раз так получилось, что уже первая серьёзная атака аргентинцев завершилась голом. Родриго де Пауль нашел Хулиана Альвареса, а тот разобрался с Моисом Бомбито и переиграл Максима Крепо, которому сулят лавры лучшего вратаря турнира.

Мяч, пропущенный на 21-й минуте, изрядно спутал планы канадцев. Пришлось вносить коррективы в игру. «Кленовые листья» овладели инициативой, стали чаще приближаться к штрафной Эмилиано Мартинеса, но до самих ворот не доходили. Только перед самым перерывом Джонатан Дэвид сумел обострить ситуацию, но пробил прямо в грудь вратаря. Перед этим Лионель Месси едва не удвоил преимущество чемпионов мира и победителей прошлого Кубка Америки. Лео пробил с правой ноги, и его удару немного не хватило точности. Возможно, Крепо задел мяч кончиками пальцев, но судья этого не заметил.

Итак, первый тайм завершился со счётом 1:0 в пользу Аргентины, что вполне справедливо. Первые 45 минут выдались не слишком зрелищными и скудными на моменты. Но выпад Дэвида перед самым перерывом едва не испортил настроение Лионелю Скалони, который предлагает нестандартные идеи. Своего рода намёк на хрупкость преимущества в один гол.

Контрольный выстрел Месси

Наверное, поэтому команда Аргентины весьма активно начала второй тайм. Была сделана ставка на быстрый второй гол. И вскоре он состоялся. Как и в первом тайме, результативную атаку начал де Пауль, прострел которого прервал Исмаэль Коне. Энцо Фернандес подхватил мяч и пробил из-за пределов штрафной, а Месси подставил ногу. Поэтому Крепо и оказался не у дел. Судья Пьеро Маса на всякий случай просмотрел эпизод, после чего указал на центр.

Добившись более солидного преимущества в счёте, аргентинцы не стремились добивать соперника. То ли из гуманных соображений, то ли решили не выкладываться перед финалом. Канадцы, естественно, не смирились с поражением. Джесси Марш производил замены, пытался изменить ход встречи. Всё напрасно. Задора и энтузиазма северян оказалось недостаточно для того, чтобы превзойти класс аргентинцев, которые выступали в боевом чемпионском составе. Всё, что создала сборная Канады после второго пропущенного мяча, — это удар Танитолувы Олувасея на 89-й минуте. Эмилиано Мартинес снова был начеку. В итоге сборная Аргентины выиграла 2:0 и вышла в финал. Её соперник определится в матче команд Колумбии и Уругвая. В отличие от чемпионата Европы, на Кубке Америки предусмотрен матч за третье место, одним из участников которого станет команда Канады.

Победа малой кровью

Надо сказать, что аргентинцы выиграли, даже особо не вспотев. Всего три удара в створ ворот, два из которых оказались результативными. Особой зрелищности не наблюдалось. Рациональная и прагматичная игра. Добившись преимущества в счёте, Лионель Скалони мастерски засушил игру с помощью замен. Однако победителей не судят. Команда Скалони уже в финале, и это, как говорится, не предел.

Лионелю Месси после поединка с командой Эквадора пришлось прочитать про себя много неприятного. Конечно, ему досталось меньше, чем Криштиану Роналду или Килиану Мбаппе, но желающих отправить аргентинца на пенсию немногим меньше тех, кто хотел бы проститься с португальцем. Возможно, матч с канадцами был не лучшим в славной биографии капитана сборной Аргентины. Однако свой гол Лео забил. Мог отправить в сетку ворот и два мяча, будь точнее в конце первого тайма. Поэтому стоит ожидать, что критики и недоброжелатели сбросят обороты. Лионель открыл счёт своим голам на Кубке Америки. И это десятый крупный турнир в его биографии, на котором аргентинец поражал ворота соперников. Но на Олимпиаде 2024 футболист не продлит свою серию.

У Эмилиано Мартинеса работы было немного: канадцы два раза попали в створ его ворот — в конце каждого из таймов. Но оба раза аргентинский вратарь сыграл отменно, лишив канадцев последних иллюзий на спасение.

Очень хороший матч провел Родриго де Пауль, причастный к обоим голам, хоть он и не атакующий футболист, а скорее наоборот. Разумеется, заслужил похвалы Хулиан Альварес. Невысокий аргентинец — 170 сантиметров, мастерски оттёр от мяча гиганта Моиса Бомбито в эпизоде с первым голом.