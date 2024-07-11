Саутгейт взял реванш. Англию спас тот, от кого этого не ждали

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11 июля 2024, 01:02

В решающем матче встретятся англичане с испанцами.

В Дортмунде определился второй финалист чемпионата Европы. Им стала сборная Англии, одержавшая волевую победу над командой Нидерландов со счётом 2:1. Голландцы, как и французы, получат бронзу.

Мы ещё не забыли, как изменил игру сборной Нидерландов выход Вута Вегхорста во втором тайме встречи с турками. Казалось, вот она — формула успеха. Однако в матче с англичанами большой форвард вновь остался в запасе. Место центрального нападающего занял Дониэлл Мален, а Мемфис Депай сместился на правый фланг.

У англичан не смог доиграть поединок со швейцарцами Харри Кейн. Но к полуфиналу нападающий восстановился и вышел с капитанской повязкой. С первых минут появился и юный Кобби Майну.

Совсем другая Англия

И в этом полуфинале мы увидели быстрый гол. Деклан Райс небрежно сыграл на своей половине поля, подарив мяч Хави Симонсу. А молодой голландец взял да и пальнул метров с 20. Джордан Пикфорд занял не самую удачную позицию, поэтому смог лишь коснуться мяча кончиками пальцев. На седьмой минуте «оранжевые» повели в счёте.

Тут бы развить успех, но англичане довольно быстро отыгрались. Всего через 10 минут. Сначала голландская оборона не уследила в своей штрафной за Харри Кейном. Удар английского капитана потащил молодой голландский голкипер Барт Вербругген. А через минуту Кейн промазал из убойной позиции, не попав, как следует, по мячу. Но Джеффри Думфрис не промахнулся и въехал шипами точно по ноге Кейна. Пенальти или нет? С одной стороны нарушение очевидно, а с другой — эпизод был исчерпан. Немецкий судья Феликс Цвайер пусть и не сразу, но указал на точку. Кейн был безупречен — 1:1.

И этот быстрый ответный гол завёл англичан. Куда девалась та скучная команда, за игру которой перемыли все косточки Гарету Саутгейту? Сборная Англии наконец-то зашевелилась, стала играть в интересный футбол и создавать моменты у ворот Вербруггена. Очень активен был Фил Фоден. Зато Джуд Беллингем снова превратился в человека-невидимку.

Но с реализацией пока не клеилось. Ни у англичан, создавших больше моментов, ни у голландцев. Фоден и Думфрис проверили на прочность перекладины ворот. У «оранжевых» получил травму и не смог продолжить игру Мемфис. За 10 минут до перерыва его заменил Джоуи Верман. На перерыв команды ушли при счёте 1:1.

Без Вегхорста никак

На второй тайм голландцы вышли уже с Вегхорстом. Мален отправился отдыхать. У англичан на поле не оказалось Кирана Триппьера. На левый фланг обороны отправился Люк Шоу. Но характер игры мало изменился. Майну всё перехватывал в центре поля, Фоден вёл англичан вперёд, а Беллингем по-прежнему изображал присутствие. Вегхорст больше трудился в обороне. И надо сказать, что продуктивно. Опасные моменты у ворот Вербруггена сошли на нет. Правда, впереди у голландцев мало что получалось. Куда слабее, чем в предыдущих встречах смотрелся Коди Гакпо.

Но в распоряжении сборной Нидерландов оставались стандартные положения. Один из них едва не использовал Вирджил ван Дейк. После розыгрыша штрафного голландский капитан опередил Кайла Уокера и пробил с десяти метров. Пикфорд выручил англичан и отбил мяч на угловой.

Тренеры не спешили проводить замены, словно рассчитывали на дополнительное время. Что весьма странно, особенно для англичан, обладающих более ровным подбором игроков. Тем более что постепенно преимущество перешло к «оранжевым». А команда Англии снова стала похожа на себя в предыдущих встречах. А голландцы осмелели. Хави Симонс бил в надежде на дубль. Но на сай раз Пикфорд держал ситуацию под контролем.

Английские джокеры

Саутгейт понял, что нужно что-то менять. И в это время Букайо Сака забил второй мяч. Который после просмотра засчитан не был — небольшой офсайд. Тут же с поля ушли Фил Фоден и Харри Кейн, которых заменили Коул Палмер и Олли Уоткинс.

И надо признать, что попал в яблочко Саутгейт с этими заменами. Сначала два свежих игрока организовали острую атаку. Уоткинс мог забить, но не успел подставить ногу. А острый удар Палмера из пределов штрафной оказался неточным. А вот на 90-й минуте Уоткинс после паса Палмера пробил метров с 12 точно в угол. Без шансов для вратаря.

Рональд Куман наконец вспомнил, что у него имеется приличный нападающий Джошуа Зиркзее. В уже добавленное время футболист «Болоньи» появился на поле. Но слишком поздно. Сборная Англии выиграла 2:1 и второй раз подряд вышла в финал чемпионата Европы.

За сэра Гарета

Гарет Саутгейт без проблем выиграл свою дуэль у Рональда Кумана. Англичане оказались более гибкими тактически. В первом тайме вообще смотрелись более чем прилично. Во втором играли осторожнее. Ну а замены, проведенные английским тренером, вовсе оказались судьбоносными. Уоткинс с Палмером — это даже не джокеры, это тузы козырные. Первый забил, второй отдал. И ведь не побоялся тренер снять с поля Кейна с Фоденом.

Саутгейта костерили все кому не лень. Кто по делу, кто просто подвергся влиянию моды. Слова «антифутбол» и «Саутгейт» сделали синонимами. А Гарет оставался равнодушным к своим критикам, поэтому и вывел англичан в финал. Вне зависимости от исхода решающего матча Саутгейт остаётся самым успешным тренером в новой истории сборной Англии. Выиграет у испанцев — станет вторым после сэра Эльфа Рэмзи, кто принес стране большой титул. Кстати, Саутгейту после выхода в финал будет присвоен рыцарский титул, а стало быть, к нему нужно обращаться сэр Гарет.

Зато Куман выстрелил себе в ногу и полностью оправдал опасения, связанные с его тренерскими способностями. Ведь хорошо получалось с Вегхорстом, но тренер снова оставил большого Вута в запасе. Почему не играл Зиркзее, проведший отличный сезон в «Болонье»? Или Джереми Фримпонг, превосходно игравший в «Байере»?

А пока нас ждёт финал Испания — Англия. Совершенно непредсказуемый решающий матч, пусть многие и считают испанцев безоговорочными фаворитами. Англия Саутгейта, отыгрывалась и проходила дальше во всех трех матчах пле-офф, и доказала, что имеет чемпионский характер. Легко команде де ла Фуэнте точно не будет.