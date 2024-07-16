«Барса» мечтает о связке, принесшей Испании победу на Евро. Нужно больше 110 млн евро

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вчера, 20:21

Придётся кем-то жертвовать.

После Евро-2024 на рынке большой ажиотаж. Европейские гранды сконцентрировались на новоиспечённых победителях турнира – особенно активно намерена действовать «Барса».

Хотят вернуть воспитанника

Среди тех, на кого засматриваются каталонцы – один из героев Испании на чемпионате Европы Дани Ольмо. За хавбеком следили ещё весной, но тогда в шорт-листе он был лишь одним из. Большой турнир позволил выставить свои навыки на всеобщее обозрение – причём право на это футболист буквально выгрыз. Начинал в роли игрока ротации, после травмы Педри принёс «красной фурии» победу над сборной Германии (гол и ассист на победный мяч Мерино). В следующей же стадии на пару с Ямалем перевернул игру за 4 минуты.

Интерес каталонцев к игроку абсолютно логичный. Прежде всего – это воспитанник «блауграны», пропитавшийся ДНК «Барселоны». К тому же у игрока есть характер – после выпуска из академии он рискнул поехать в чемпионат Хорватии вместо того, чтобы сидеть на скамейке в родном клубе. Всё ради игровой практики и прогресса. Уже после он перебрался в «Лейпциг» и вырос в лидера немецкого гранда.

При этом за полузащитника ещё предстоит побороться. Помимо «сине-гранатовых» подписать игрока хотят «Ман Сити» и «Бавария». «Горожанам» нравится идея собрать сразу двух лидеров сборной Испании – у Ольмо есть химия с Родри. Мюнхенцы готовы вступить в борьбу в случае, если не договорятся с ПСЖ по Хави Симонсу. Осложняет ситуацию ещё и то, что пункт об отступных в 60 млн евро в контракте Дани с «Лейпцигом» действует лишь до 20 июля. После вести переговоры с клубом будет гораздо сложнее.

Бороться за Уильямса будет сложно

В апреле каталонцы планировали заранее согласовать с вингером трансфер на 2025 год – сам футболист не был настроен ждать так долго, а Евро стало весомым аргументом для Нико. 22-летний исполнитель по-новому раскрылся на континентальном первенстве – в том числе забил важнейший мяч в финале против сборной Англии.

Теперь «Барсе» элементарно придётся играть на опережение, поскольку спрос на Уильямса огромен. У игрока есть «астрономические» предложения от клубов из Англии и Франции. По другим данным, футболист есть в шорт-листе «Ливерпуля», «Челси», «Пари Сен-Жермен» и «Баварии». «Барсе» конкурировать с более финансово стабильными клубами крайне сложно – при этом у каталонцев остаётся несколько преимуществ. Прежде всего «сине-гранатовые» рассчитывают на то, что Нико захочет попасть в один клуб с партнёрами по сборной – с Ламином Ямалем, Ферраном Торресом и Педри у вингера очень тёплые дружеские отношения. Вдобавок в составе «Барсы» Уильямс гарантированно будет игроком старта.

Остаётся уговорить «Атлетик». По последним данным, в контракте игрока с басками прописан пункт о размере отступных в 58 млн евро. При этом руководство не намерено вести переговоры – значит, договориться разделить платежи будет невозможно.

Ямаля надо уберечь от ПСЖ и звёздной болезни

Мало отработать трансферы на вход – нужно грамотно действовать и с открытием минувшего Евро. На Ламина Ямаля слишком рано свалилась мировая слава. Буквально за один сезон он ворвался в основную команду и стал лидером в группе атаки, попал в сборную Испании, получил вызов на большой турнир и подтвердил там свой высочайший уровень – к тому же стал чемпионом Европы. Всё это – параллельно со слухами об интересе ПСЖ , который хочет сделать игрока лицом обновившегося проекта.

В такой атмосфере сложно не потерять голову – тем более только окончившему школу игроку. Крайне важно, как в этой ситуации сработает «Барселона». В клубе уже нет Бускетса, Месси, Хави, которые сами прошли огонь, воду и медные трубы. Но дядьками-наставниками выступят Гюндоган и Марк-Андре тер Штеген. А предложение парижан «Барселона» отклонила – даже при том, что им предлагали астрономические 250 миллионов евро.

Связка из сборной Испании – мощь, но придётся выбирать

Вполне возможно, что стоит всерьёз подумать над продажей нескольких игроков. Никуда не делся кризис, в условиях которого «Барсе» с трудом удаётся регистрировать новичков, находить место под потолком зарплат и деньги на трансферы. Главный же актив – это акадамия, которая из года в год выпускает топ-футболистов, которые быстро интегрируются в основную команду. Араухо (не воспитанник – но с 18 лет в системе, прошёл дубль) очень нужен «Баварии», мюнхенцы готовы платить больше 70 миллионов евро. То же – с Ямалем, недавно в «Челси» отпустили Марка Гиу. А ведь ещё есть Пау Кубарси, Фермин Лопес.

На два топ-трансфера у «Барселоны» денег точно не хватит – придётся на одну компенсацию потратить свыше 110 миллионов евро. А это ещё не учитывая траты на зарплаты игроков. Остаётся только выбирать. Ольмо опытный, прошедший огонь и воду исполнитель, который отлично проявляет себя в ситуации пикового напряжения – когда на кону стоит трофей. Но на него параллельно претендует «Манчестер Сити», к тому же скоро истекает срок действия пункта о фиксированной сумме отступных – значит, сам «Лейпциг» будет диктовать условия.

Уильямс же – более молодой футболист, который уже показывает уровень. И в его контракте пункт об отступных в 58 млн продолжает действовать. При этом сам «Атлетик» ни за что не пойдёт каталонцам на уступки – платёж разбить не удастся. Тут ещё не понятно, какой из вариантов лучше.