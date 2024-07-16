«Атланта» сделала новое предложение по Миранчуку

«Атланта Юнайтед» сделала улучшенное предложение «Аталанте» по полузащитнику Алексею Миранчуку.
Сделка может быть закрыта в ближайшее время.
«Атланта Юнайтед» сделала улучшенное предложение «Аталанте» по полузащитнику Алексею Миранчуку.
Сделка может быть закрыта в ближайшее время.
придет время. и станет одной из сильнейших лиг.
как НХЛ. НБА или НФЛ.
придет время. и станет одной из сильнейших лиг.
как НХЛ. НБА или НФЛ.
МЛС - пристанище высококачественных пенсов. Или дорогого шлака, который нельзя продать на местном рынке. Миранчук, на мой взгляд, не относится ни к тем, не к другим. Он - заложник ситуации..... хотя если бы он не относился ни к тем, ни к другим - на него бы точно нашлись покупатели в Европе.
Пи.Си. Вот это правильно, хороший каламбурчик в заголовке..... А из "Спартака" надо переходить в "Спарту"....:))))
МЛС - пристанище высококачественных пенсов. Или дорогого шлака, который нельзя продать на местном рынке. Миранчук, на мой взгляд, не относится ни к тем, не к другим. Он - заложник ситуации..... хотя если бы он не относился ни к тем, ни к другим - на него бы точно нашлись покупатели в Европе.
Пи.Си. Вот это правильно, хороший каламбурчик в заголовке..... А из "Спартака" надо переходить в "Спарту"....:))))