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«Атланта» сделала новое предложение по Миранчуку

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112910415
112910415
вчера в 19:47
рано ему ещё
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 18:20
МЛС профессиональная лига.
придет время. и станет одной из сильнейших лиг.
как НХЛ. НБА или НФЛ.
shlomo
shlomo
вчера в 18:17
Купят Алексея, а приедет вместо него Антон.....:))))

МЛС - пристанище высококачественных пенсов. Или дорогого шлака, который нельзя продать на местном рынке. Миранчук, на мой взгляд, не относится ни к тем, не к другим. Он - заложник ситуации..... хотя если бы он не относился ни к тем, ни к другим - на него бы точно нашлись покупатели в Европе.

Пи.Си. Вот это правильно, хороший каламбурчик в заголовке..... А из "Спартака" надо переходить в "Спарту"....:))))
амурец
амурец
вчера в 17:59
Пусть переходит, маразматик не даст ему играть
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:55
Вот же упрямые какие)))
Гость
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