Затянувшийся кризис легендарных чемпионов. Бундеслигу рискует покинуть ещё одна топ-команда

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сегодня, 17:44

Один из самых популярных клубов Бундеслиги пока скромно ведёт себя на трансферном рынке.

До старта чемпионата Германии осталось чуть больше месяца. Клубы готовятся к новому сезону. «Бавария» уже потратила кучу денег на укрепление состава, прикупив Майкла Олисе, Хироки Ито и Жоау Палинью. Чемпион страны «Байер» хоть и отпустил в Мюнхен принадлежащего баварцам Йосипа Станишича, сумел сохранить остальных героев золотого сезона. Более того, состав команды пополнил испанский опорник Алейш Гарсия.

Дортмундская «Боруссия» вытащила из «Штутгарта» двух игроков ключевых игроков вице-чемпиона — Вальдемара Антона и Сехру Гирасси. Вообще, процессы, происходящие в «Штутгарте», требуют отдельного разговора. Но сегодня мы вспомним другой титулованный и популярный клуб, который пока весьма скромен на летнем трансферном рынке. Хотя многочисленные болельщики мёнхенгладбахской «Боруссии» ждали горячего межсезонья.

Вниз по лестнице

Прошлый сезон «Боруссия» откровенно провалила. Особенно его концовку, когда в шести заключительных турах «жеребята» взяли всего три очка. В итоге четырнадцатое место. В зону вылета «Боруссия» не опускалась. Однако тенденция наметилась нехорошая. С каждым годом команда играет всё хуже и хуже.

Прошлое десятилетие было весьма успешным для клуба из Мёнхенгладбаха. «Боруссия» занимала высокие места. Несколько раз «жеребята» пробивались в Лигу чемпионов. Достойно играли с «Баварией». Болельщики, а их у «Боруссии» немало не только в Мёнхенгладбахе, с оптимизмом смотрели в будущее. Даже стали говорить, что их любимый клуб — главная «Боруссия». Вспомнили те времена, когда их команда брала чемпионские трофеи и добывала еврокубки. Пусть и было это все в далекие 70-е, но Гладбах знатно тогда пошумел и навсегда вписал свое имя в историю немецкого футбола.

Миссия Сеоане

Но закрепить недавние успехи не получилось. Менялись тренеры. И началось движение вниз. Восьмое место с Марко Розе. Десятое с Адди Хюттером. И десятое с бывшим тренером «Краснодара» Даниэлем Фарке. Большие ожидания связывали со швейцарским специалистом Херардо Сеоане, который у себя на родине три года подряд приводил «Янг Бойз» к чемпионскому титулу. Правда, первый опыт работы в Бундеслиге оказался для тренера не самым успешным. В леверкузенском «Байере» швейцарец проработал чуть более года и был уволен. Кстати, его преемником стал Хаби Алонсо.

Но первый год в «Боруссии» для Сеоане успешным не назовёшь. Были, конечно, объективные трудности. Например, вратарь и капитан Йонас Омлин пропустил из-за травмы плеча большую часть сезона. Перед началом сезона «жеребцы» лишились самых результативных игроков — Маркуса Тюрама и Йонаса Гофманна. Первый ушёл в «Интер», второй — в «Байер». И оба завоевали чемпионские титулы.

Кадровая текучка стала одной из проблем «Боруссии». Многие футболисты с радостью уходят из команды, ибо считают, что в Мёнхенгладбахе трудно добиться чего-то путного. Можно только закопать свой талант глубоко в землю. И есть примеры. Как-то незаметно сошёл Ларс Штиндль. По сути доигрывает ещё не старый чемпион мира 2014 года Кристоф Крамер. 31-летний Алассан Плеа заметно сдал и стал мало забивать. Остановились в росте Штефан Лайнер и Флориан Нойхаус.

Одной из задач для Херардо Сеоане было разбудить это сонное царство, взболтать это лягушачье болото. Заставить игроков поверить в успех. Иными словами, проявить себя не только тренером, но и психологом, мотиватором. Но с первого раза не получилось. Скорее, даже обратный эффект. Однако руководство клуба пока продолжает верить швейцарскому тренеру. Тем более что Сеоане оставлял после себя хорошее наследство. Что в Берне, что в Леверкузене. Алонсо не раз благодарил своего предшественника за фундамент команды.

Минус три, плюс пять

Как было сказано выше, «Боруссия» пока не отличается большой активностью на трансферном рынке. Три футболиста на вход, пять на выход. Ушли из большого футбола ещё далеко не ветераны — Тони Янчке и Патрик Херманн — 34 и 33 года соответственно. Закончился контракт у сенегальца Мамаду Дукуре. Участник чемпионата Европы Максимиллиан Вебер вернулся после аренды в английский «Лидс», а нападающий Джордан Пефок отбыл в «Унион», которому принадлежат права на американца.

Новеньких трое. Возможно, имена не самые громкие. Атакующий полузащитник Кевин Штёгер довольно хорошо известен в Бундеслиге. Австриец успел поиграть в «Штутгарте», «Майнце», «Фортуне», но больше всего времени провёл в «Бохуме». Выносливый, трудолюбивый левша. Достался «Боруссии» бесплатно.

Три миллиона евро были перечислены на счёт новичка Бундеслиги «Хольштайна» за центрального полузащитника Филиппа Зандера. Уроженец Ростока на протяжении нескольких лет был лидером «аистов» и приложил немало сил для исторического выхода в элиту. Но, видимо, Филипп посчитал свою миссию выполненной и согласился на переход в популярный клуб. И третий рекрут пришёл из «Хайденхайма». Высокий — метр девяносто четыре нападающий Тим Кляйндист. Цена вопроса — 7 миллионов. В прошлом сезоне Тим забил 12 мячей. И будет весьма полезен команде, испытывающей проблемы с атакой.

Кого-то эти приобретения не впечатляют. Но не забудьте, что у мёнхенгладбахской «Боруссии» возможности не такие, как у «Баварии», и даже не такие, как у дортмундских одноклубников. Хотя и баварцы, устами почётного президента Ули Хёнесса, жалуются на отсутствие денег в кассе после закупки на 110 миллионов. «Жеребята» вынуждены жить по средствам. Кроме того, Сеоане строит команду из тех, кто хочет играть, а не поглядывает в сторону или думает о пенсии. Такие игроки в команде уже есть — правый вингер Франк Онора, игроки центра поля Куадио Коне и Натан Нгуму, атакующий полузащитник Робин Хак, защитники Лука Нец, Джо Скалли. В прошлом сезоне они уже неплохо проявили себя. Теперь из этих парней и новичков Сеоане может создать боеспособную команду.

Альтернатива — дальнейшее скольжение вниз. Возможно, в компанию «Шальке», «Гамбурга» и «Герты». Они уже доигрались до вылета из Бундеслиги. Не хотелось бы увидеть вместе с ними еще один легендарный немецкий клуб.