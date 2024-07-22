Семак – единственный соперник «Зенита». Без ошибок тренера не будет нового короля Премьер-Лиги

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сегодня, 14:45

Фанаты рискуют остаться без чемпионской интриги.

«Зенит» станет чемпионом, если Семак сработает по учебнику

Получив знатных новичков, Сергей Богданович сможет расстаться с теми, кто плохо вел себя за кулисами петербуржского театра. У «Зенита» новый голкипер Латышонок. Трудолюбивый резерв – латераль Горшков готов сыграть в центре поля, не только на фланге. Глушенков забил 4 гола в двух матчах, в том числе против «Краснодара» в финале Суперкубка. Первый трофей завоевали, есть шанс минимум на «золотой дубль». Семаку достаточно не совершать грубые ошибки, работая с самым сильным и глубоким составом в РПЛ , чтобы «Зенит» в седьмой раз подряд выиграл РПЛ .

Только конфликт лидеров с тренером может помешать выполнить «программу минимум». Не говорим сейчас о легкости и качестве игры «Зенита». Полагаем, отрезками команда снова огорчит фанатов, ведь объективно сложно сохранять мотивацию долго без Лиги чемпионов и понимания, что уедешь в топ-5, а не в Саудовскую Аравию, как Малком. И не в Турцию, куда сейчас заманивают другого бразильца Вендела. Вот тут как раз пригодятся новички. Ждут сербского хавбека Илича, который в «Торино» не брал Скудетто. Могут взять Соболева, спасти от неудач в «Спартаке».

У «Динамо» нет чемпионской задачи, хотя симпатичная команда

Чем больше сильных клубов, реально готовых стать чемпионами, тем интереснее смотреть ключевые поединки и весь турнир. Но посмотрите на действия директора «Динамо» Бувача. Бывший друг и помощник Юргена Клоппа отпустил ветеранов Смолова, Паршивлюка и Шунина. Подписал свободным агентом опытного голкипера Лунёва. После этого взял паузу. В «Динамо» сильнее переживают, чтобы в августе не увели в топ-5 Бителло, Тюкавина и Карраскаля, чем настраиваются на серию мощных трансферов ради будущего чемпионства московской команды. «Динамо» в итоге довольствуется малым?

Против «Факела» тренер Личка показал, что даже с 19-летними центральными защитниками его команда может сыграть удачнее, чем другие московские клубы. Но у «Динамо» дальше сложный календарь. Многие футболисты устали ещё до стартового матча. Кубок Америки повлиял на шансы москвичей собрать серию побед в РПЛ и Кубке России. У «Зенита» появится конкурент, только если у «Динамо» будут трансферы. Нужен элитный центральный защитник. Пригодится идеальный джокер в нападении, чтобы в концовке менял Тюкавина. Гладышев и Грулёв предпочитают другие позиции в атаке.

Трио из Москвы и «Краснодар» не играют как будущие чемпионы

Беда в том, что ещё до первого тура было понятно, куда всё движется. Многие выразили опасение, что не будет настоящей чемпионской борьбы. Весной стало весело с подачи «Зенита», который невзрачно сыграл во многих поединках. «Динамо» показало волю к победе. А «Краснодар» сбавлял достаточно медленно, чтобы долго идти в группе лидеров. Но «Зениту» повезло – конкуренты сыграли между собой в последнем туре. Команда у Семака объективно везучая. Если они в прошлом году не отпустили чемпионский кубок, то сейчас надежда на интригу ещё скромнее.

Виноваты руководители «Краснодара», «Спартака», ЦСКА и «Локомотива». Четыре богатых клуба – даже у «армейцев» есть методы поиска денег на содержание команды, допустили критически много ошибок. У Галицкого нет понятия о важности тренера. Или бизнесмен считает себя теневым наставником «Краснодара»? В любом случае получаете команду без трофеев. А нет трофеев – растет желание у звезд, вроде Сперцяна, Кордобы и Черникова, последовать примеру защитника Алонсо, латераля Волкова и голкипера Сафонова. У «Краснодара» впереди новые потери.

Если Мусаев лишится шести игроков весенней основы, то откуда возьмутся шансы на чемпионскую борьбу? Это ведь не случай «Зенита», когда пытаются усилить мощный состав и учесть лимит на легионеров на будущее. Один атакующий хавбек Козлов, как раз воспитанник петербуржцев, не сможет компенсировать все потери «Краснодара». А ЦСКА пригласил тренера Николича. Но Марко не умеет жестко поставить игру, как Владимир Ивич пытался в Краснодаре. Неплохой тренер «армейцев» сыграл 0:0 против «Ростова», и это слабый результат для кандидата в чемпионы.

Только каток «Зенита» заставляет середняков лиги нервничать

Многим преследователям «Зенита» не хватает зрелости. А «Ростов» не потянет чемпионскую гонку из-за ресурсов. Даже если выдадут шикарный первый круг, зимой придут за их лидерами. Клуб Карпина не может отказываться, когда дают большие деньги за игроков. Так что из «Ростова» не сделать чемпионов весны 2025 года. А вот молодой «Локомотив» Галактионова пережил серию кадровых потерь. После Глушенкова и ветеранов могут уйти другие футболисты. Пиняев, Тикнизян и Баринов не пообещают фанатам, что будут играть за «железнодорожников» много лет подряд.

Внутри команды нет веры в сенсационное чемпионство. Значит, не будет никакого прорыва, как в последнем чемпионском сезоне Сёмина. Впрочем, тогда у «Локомотива» на поле было много опытных легионеров. Сейчас намного больше своих молодых ребят. А вот у «Спартака» старая история болезни. Поражение от «Оренбурга» стало жестким напоминанием, что мало поменять только тренера. Станкович легко может стать заложником традиционной безалаберности «Спартака». Лишь отрезками поступают правильно, хотя именно «красно-белые» должны кусать «Зенит».

Но хватило одной фишки соперника – «Оренбург» начал выходить в атаку длинными забросами, и оборона фаворита рассыпалась. «Зенит» в таком стиле не играл со времен ужасного пятого места Манчини. К сожалению, конкуренты пока не похожи на будущих чемпионов. Их даже середняки не боятся. У «Зенита» даже в спорном прошлом сезоне было преимущество над аутсайдерами. Владели мячом, Кассьерра не промахивался, техника выручала бразильцев. А сейчас только у «Динамо» есть каркас команды для изнурительного марафона. Остальные гранды не готовы.