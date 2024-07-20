Суперкомпьютер назвал главного претендента на золотые медали РПЛ 2024/2025

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вчера, 15:58

Суперкомпьютер Opta считает «Зенит» фаворитом в борьбе за чемпионство в новом сезоне РПЛ (49,9 %). Второе и третье места в списке претендентов на золото заняли ЦСКА (13,1 %) и «Локомотив» (11,9 %).