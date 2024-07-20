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Суперкомпьютер назвал главного претендента на золотые медали РПЛ 2024/2025

вчера, 15:58

Суперкомпьютер Opta считает «Зенит» фаворитом в борьбе за чемпионство в новом сезоне РПЛ (49,9 %). Второе и третье места в списке претендентов на золото заняли ЦСКА (13,1 %) и «Локомотив» (11,9 %).

Больше всего шансов на то, чтобы покинуть РПЛ, у «Пари НН» (40,6 %).

Суперкомпьютер назвал главного претендента на золотые медали РПЛ 2024/2025

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 08:58
Людям с опытом виднее, канеш...
pomor45
pomor45 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:26
Напрасно время тянут. С таким разворотом верёвку на западе искать придётся.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:04, ред.
Ну не всем..., отнюдь не всем. Некоторые, смотрю, пока раздумывают...
lotsman
lotsman
вчера в 21:55, ред.
Главным соперником Зенита будет Спартак. Это я без компьютера знаю. С ним Зенит будет вести борьбу за чемпионство.
pomor45
pomor45 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:26
Картину нарисовал, впору петлю на шею набрасывать.
adekvat
adekvat ответ Amellus Amellus (раскрыть)
вчера в 19:45
Нет пока у них есть Соболев они будут биться.
Futurista
Futurista ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:28
А название то российское...суперкомпьютер Ёpta))...
Amellus Amellus
Amellus Amellus
вчера в 19:19
А Спартак в знак протеста снимется с чемпионата?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:48
А ещё мой суперкомп с могзами на ....петабайтов, спросил когда юбилей у Никиты Симоняна...
И в этой связи хочет сделать заявление - предсказание по поводу чемпионства ФК Спартак!))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:42
А мой суперкомпьютер, с искусственно-естественным интеллектом, предсказал чемпионство Зенита сразу после того как узнал о юбилейном моменте в ФК Зенит!
И экспертный диван, с котом неизвестной родословной, полностью согласились!
STVA 1
STVA 1 ответ Zenit 1980 (раскрыть)
вчера в 18:11, ред.
Не ну надо же что-то оригинальное вставить! С чемпионством Зенита и без СК понятно)))
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 17:59
А что тут неожиданного?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:43
Это и без суперкомпьютера было понятно.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 17:35, ред.
Тусклый, лишённый всякой фантазии эффект подражания Европе, низкопробно свищет в РПЛ со всех щелей.
И ведь нихрена своего придумать эти амёбы не в состоянии, - только плагиатить могут, как убогий дегенерат Филя Киркоров латинскую попсу...
Лезут бездари всех мастей со своим нечистым рылом в калашный ряд, пытаясь всеми правдами/неправдами обозначить свою причастность к достижениям современности... Мы тоже (хоть и с голой жо*ой) но туда же - "прорубаем окно в цивилизацию" (!), - теперь и у нас есть Зупер кампУтер!! Ну а то, что нормальных школ футбольных нет, секций бесплатных для занятий детей/подростков нет, перспектив у одарённой молодежи нет..., даже каналов бесплатных, чтоб людям нормально футбол глядеть нет..., так на это побоку.
3ce2bpz3qmp2
3ce2bpz3qmp2
вчера в 17:29
С таким раскладом можно спорить за исключением Зенита
Храневец
Храневец
вчера в 17:23
Эку новость выдал уже и так всем все ясно !!!!
4RT
4RT
вчера в 16:40
Спосор этого компьютера тоже Газпром?😁
Аксинья
Аксинья
вчера в 16:19
Шансы Зенита в юбилейный год расцениваются как 99,9% - выбросите этот комп на свалку))
shlomo
shlomo
вчера в 16:04
Компьютер это железо хотя и с мозгами, но на поле играют люди....
Zenit 1980
Zenit 1980
вчера в 16:04
Странно, что этот СК ставит разобранный Локо и средненький ЦСКА выше Спартака и Краснодара. А Динамо вообще на 6-й позиции ?
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