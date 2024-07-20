Суперкомпьютер назвал главного претендента на золотые медали РПЛ 2024/2025

Суперкомпьютер Opta считает «Зенит» фаворитом в борьбе за чемпионство в новом сезоне РПЛ (49,9 %). Второе и третье места в списке претендентов на золото заняли ЦСКА (13,1 %) и «Локомотив» (11,9 %).
Больше всего шансов на то, чтобы покинуть РПЛ, у «Пари НН» (40,6 %).
И ведь нихрена своего придумать эти амёбы не в состоянии, - только плагиатить могут, как убогий дегенерат Филя Киркоров латинскую попсу...
Лезут бездари всех мастей со своим нечистым рылом в калашный ряд, пытаясь всеми правдами/неправдами обозначить свою причастность к достижениям современности... Мы тоже (хоть и с голой жо*ой) но туда же - "прорубаем окно в цивилизацию" (!), - теперь и у нас есть Зупер кампУтер!! Ну а то, что нормальных школ футбольных нет, секций бесплатных для занятий детей/подростков нет, перспектив у одарённой молодежи нет..., даже каналов бесплатных, чтоб людям нормально футбол глядеть нет..., так на это побоку.
И ведь нихрена своего придумать эти амёбы не в состоянии, - только плагиатить могут, как убогий дегенерат Филя Киркоров латинскую попсу...
Лезут бездари всех мастей со своим нечистым рылом в калашный ряд, пытаясь всеми правдами/неправдами обозначить свою причастность к достижениям современности... Мы тоже (хоть и с голой жо*ой) но туда же - "прорубаем окно в цивилизацию" (!), - теперь и у нас есть Зупер кампУтер!! Ну а то, что нормальных школ футбольных нет, секций бесплатных для занятий детей/подростков нет, перспектив у одарённой молодежи нет..., даже каналов бесплатных, чтоб людям нормально футбол глядеть нет..., так на это побоку.
И экспертный диван, с котом неизвестной родословной, полностью согласились!
И экспертный диван, с котом неизвестной родословной, полностью согласились!