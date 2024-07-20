У «Спартака» неприятный соперник на старте. «Оренбург» знает, как отбирать очки у «красно-белых»

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вчера, 14:07

Покажут открытый футбол.

Противоречивый тренер – для однозначной команды

Уже сложно понять, назначение Станковича в «Спартак» воспринимается неоднозначно заслуженно или потому, что это «Спартак». Москвичи критически часто для топ-клуба с претензиями на топ-3 совершают промашки на рынке. В тренерском плане есть примеры Витории, Абаскаля, Кононова. В плане игровом – Николсон, Кофрие, Бальде, Рыбус, Мевля (тут список бесконечен).

В случае с приходом Деяна Станковича понятны и претензии, и аргументы в пользу тренера. «Красно-белые» натерпелись с Абаскалем. Гильермо оказался не готов к давлению топ-клубом, поплыл после получения жирного контракта, отказывался признавать ошибки, мерился авторитетом с русскоязычным костяком (Джикия и Соболев). Слишком много ошибок. Приводя Станковича в команду, решили опереться на его авторитет, заработанный в бытность игроком. Деяна будут слушать, потому что никто из нынешнего состава «Спартака» не добился его высот. Это необходимо, чтобы сплотить коллектив. Плюс до этого он работал ассистентом в «Удинезе» и «Интере», успел поработать с «Црвеной Звездой», «Ференцварошем». Из всего этого вытекает второй плюс – Деян готов к давлению топ-клубом, поскольку испытывал его всю карьеру.

Но и минусы – на поверхности. Станкович не имеет определённого стиля, не подтвердил свой класс в качестве тренера. В психологической составляющей он потянет, но в спортивном плане есть большие сомнения.

К первому туру успели только с одним новичком

Станкович хочет сформировать собственный костяк. С Джикией уже попрощались, Соболев, по последним данным, одной ногой в «Зените». Также есть слухи, что планируют расстаться с Антоном Зиньковским. Каждое расставание – случившееся и возможное – объяснимо. Георгий потерял игровые кондиции, проиграл конкуренцию Бабичу. Соболева нервирует, что едва ли не каждое трансферное окно клуб привозит форварда – Николсон, Бальде, Угальде, теперь Виллиан Жозе. Зиньковский был вторым после Промеса, а после его ухода планируют ещё один топ-трансфер. Россияне постепенно заменяются легионерами.

Проблема в том, что приобретение пока лишь одно – Виллиан Жозе из «Бетиса». И то по логике трансфер похож на подписание Тео Бонгонды. Того тоже выбрали, впечатлившись ярким сезоном в Ла Лиге, но не учитывали особенности игровой структуры, в которой Тео забил четыре гола и отдал три ассиста. Только сделал он это в составе аутсайдера, которому давали достаточно свободного пространства. В составе же топ-клуба Тео просто не дают разогнаться – он не стал лидером, только игроком обоймы.

Жозе также, кажется, реанимировал свою карьеру после спада, правда сделал это в «Бетисе», игровая структура которого отличается от «спартаковской». А других новичков нет. С тем же вингером Эсекьелем Барко до сих пор не могут завершить сделку, хотя старт сезона для москвичей уже завтра.

Деограсия среди фаворитов на увольнение

При испанце оренбуржцы потеряли свою идентичность, которую им выстроил Личка. С преемственностью не срослось, поскольку Иржи Ярошик выдал провальный старт, потом случилась семейная трагедия. В общем, чеху пришлось экстренно возвращаться на родину, а клубу так же в срочном порядке искать нового главного тренера. Деограсия хоть к тому моменту уже и находился в академии «Оренбурга», не имел опыта работы тренером на высшем уровне.

И под его руководством команда стала крайне нестабильной, с трудом докатила до финиша без попадания в стыки (от них южноуральцев отделил один балл).

В летнее межсезонье случились кадровые перестроения. В клубе изменилась группа атаки. Подписали Куэро и оформили полноценный трансфер Томпсона, на перспективу взяли Сахархизана, Барановского и Касимова. При этом потеряли Веру и Воробьёва, отпустили Гойковича, Обухова и Сивакова. По глубине скамейки это неизбежно ударит.

«Оренбург» неудобен «красно-белым»

Москвичам хватает неудобных соперников, тот же «Урал» часто отнимал очки. В эту группу входит и «Оренбург». Ещё Марцел Личка забирал в матче с «красно-белыми» уверенную победу (2:0) после поражения в Москве, в следующем сезоне портили «Спартаку» кровь что в чемпионате, что в Кубке. Тогда тоже стартовали очным поединком – и устроили боевик на встречных курсах. В концовке гости даже повели в счёте, только дубль Хлусевича позволил москвичам спасти три очка. А вот в заключительном туре избежать ничьей не удалось. Вдобавок в Кубке России команда Деограсии забрала победу в первом матче, она ещё сильнее ударила по имиджу Абаскаля.

В этот раз характер игры вряд ли будет отличаться. «Оренбург» по-прежнему играет с открытым забралом, оставляя пространство сопернику. Состав москвичей позволяет им этим пользоваться, при этом сами «красно-белые» вообще не являются образцом надёжности в обороне.

Прогноз Soccer.ru: южноуральцам повезло ещё и с тем, что играют они дома. В Оренбурге «Спартак» не побеждал с 2020 года. А тут накладывается тот факт, что для «Спартака» это первый официальный матч под руководством Станковича. В общем, южноуральцы опять потреплют нервы москвичам. При этом Станкович умеет правильно настроить на игру, а на свежих ногах, с чистого листа это даст ещё более ощутимый эффект. Забьют обе команды – но три очка увезут гости.