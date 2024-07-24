Калафьори переходит в «Арсенал»

«Арсенал» и «Болонья» достигли соглашения по переходу защитника Риккардо Калафьори.
Футболист прибыл в Лондон для прохождения медосмотра и подписания контракта с клубом.
Ожидается, что игрок присоединится к команде на предсезонных сборах в США.
«Арсенал» и «Болонья» достигли соглашения по переходу защитника Риккардо Калафьори.
Футболист прибыл в Лондон для прохождения медосмотра и подписания контракта с клубом.
Ожидается, что игрок присоединится к команде на предсезонных сборах в США.
Это правильно. Пора брать чемпионство АПЛ.
Это правильно. Пора брать чемпионство АПЛ.