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Калафьори переходит в «Арсенал»

вчера, 16:57

«Арсенал» и «Болонья» достигли соглашения по переходу защитника Риккардо Калафьори.

Футболист прибыл в Лондон для прохождения медосмотра и подписания контракта с клубом.

Ожидается, что игрок присоединится к команде на предсезонных сборах в США.

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Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 18:33
Добротный защитник!
sihafazatron
sihafazatron ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 18:17
Менять защитника в течении мачта не лучшая затея. У арсенала есть пара сыгранных цз, во многом из-за них они мало пропускают. Ну посмотрим что будет)
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:08
Думаю по началу со скамейки будет выходить. Ну а там глядишь и вытеснит может быть кого нить из старта
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:38
Парень на повышение пошёл
Валерыч
Валерыч
вчера в 17:30
"Арсенал" Артеты усиливается и настроен очень серьёзно на следующий сезон.
Это правильно. Пора брать чемпионство АПЛ.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:22
Хороший игрок. Вот только не пойму он для ротации? Или в 3 цз будут играть?
Гость
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