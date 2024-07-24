«Челси» предложил 20 млн евро за вратаря «Вильярреала»

«Челси» сделал предложение «Вильярреалу» по вратарю Филипу Йоргенсену. Оно составило 20 миллионов евро.
Сам игрок хотел бы выступать за лондонский клуб.
«Челси» сделал предложение «Вильярреалу» по вратарю Филипу Йоргенсену. Оно составило 20 миллионов евро.
Сам игрок хотел бы выступать за лондонский клуб.
так не понятно, зачем покупать столько молодых игроков и не давать им шанса проявить себя в клубе.
или у вратаря Петровича травма, и синие засуетились?
в заявке, как видим, его нет.
проверил сколько Вильяреал пропустил голов.
у них 65 забито 65 пропущено.
третья команда по пропущенным мячам в лиге в прошлом сезоне.
две другие вылетели из лиги.
так не понятно, зачем покупать столько молодых игроков и не давать им шанса проявить себя в клубе.
или у вратаря Петровича травма, и синие засуетились?
в заявке, как видим, его нет.
проверил сколько Вильяреал пропустил голов.
у них 65 забито 65 пропущено.
третья команда по пропущенным мячам в лиге в прошлом сезоне.
две другие вылетели из лиги.