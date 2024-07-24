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«Челси» предложил 20 млн евро за вратаря «Вильярреала»

вчера, 14:37

«Челси» сделал предложение «Вильярреалу» по вратарю Филипу Йоргенсену. Оно составило 20 миллионов евро.

Сам игрок хотел бы выступать за лондонский клуб.

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Comentarios
Comentarios
вчера в 23:57
Челси за скандинавов взялся
альсато
альсато
вчера в 15:40
да хоть за 100!...это не поможет Челси выиграть АПЛ!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:09
официальная заявка Челси из 28 человек на предсезонный тур в США.
так не понятно, зачем покупать столько молодых игроков и не давать им шанса проявить себя в клубе.
или у вратаря Петровича травма, и синие засуетились?
в заявке, как видим, его нет.
проверил сколько Вильяреал пропустил голов.
у них 65 забито 65 пропущено.
третья команда по пропущенным мячам в лиге в прошлом сезоне.
две другие вылетели из лиги.
eymytzsmv5m3
eymytzsmv5m3
вчера в 14:46
Это интересно! Похоже, «Челси» серьёзно настроен заполучить этого вратаря.
8a6a29wruxz3
8a6a29wruxz3
вчера в 14:46
У Челси будет новый вратарь
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