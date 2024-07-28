"Клаксвик” — "Мальмё”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (30.07.2024)

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28 июля 2024, 17:05

"Клаксвик”

На данный момент футбольный клуб занимает 137 место в рейтинге УЕФА . Освежим в памяти результаты последних двух поединков сыгранных с его участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Мальмё”. 17-го числа встреча с "Дифферданжем” закончилась вничью (0:0).

23-го июля команда уступила три мяча своему будущему сопернику (4:1).

"Мальмё”

"Голубые” на данный момент занимают 56-е место в рейтинге УЕФА . Вспомним результаты последней пары матчей сыгранных с их участием. 23-го числа команда обыграла будущего соперника с результатом 4:1.

27-го июля "Мальмё” уступили один мяч "Сириусу” (0:1).

Котировки БК Pinnacle

· Победа "Клаксвика” — 8.10

· Ничья — 5.39

· Победа "Мальмё” — 1.38

· ТБ 3.5 — 2.30

· ТМ 3.5 — 1.62

Статистика

· "Клаксвик” победил в трех матчах из последних пяти.

· "Мальмё” за тот же период времени получили такое же количество триумфов.

· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Мальмё”.

Прогноз

Поскольку недавняя очная встреча закончилась в пользу шведской команды, рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу "Мальмё” с коэффициентом 1.38.