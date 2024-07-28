"Клаксвик” — "Мальмё”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (30.07.2024)

"Клаксвик”
На данный момент футбольный клуб занимает 137 место в рейтинге УЕФА. Освежим в памяти результаты последних двух поединков сыгранных с его участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Мальмё”. 17-го числа встреча с "Дифферданжем” закончилась вничью (0:0).
23-го июля команда уступила три мяча своему будущему сопернику (4:1).
"Мальмё”
"Голубые” на данный момент занимают 56-е место в рейтинге УЕФА. Вспомним результаты последней пары матчей сыгранных с их участием. 23-го числа команда обыграла будущего соперника с результатом 4:1.
27-го июля "Мальмё” уступили один мяч "Сириусу” (0:1).
Котировки БК Pinnacle
· Победа "Клаксвика” — 8.10
· Ничья — 5.39
· Победа "Мальмё” — 1.38
· ТБ 3.5 — 2.30
· ТМ 3.5 — 1.62
Статистика
· "Клаксвик” победил в трех матчах из последних пяти.
· "Мальмё” за тот же период времени получили такое же количество триумфов.
· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Мальмё”.
Прогноз
Поскольку недавняя очная встреча закончилась в пользу шведской команды, рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу "Мальмё” с коэффициентом 1.38.