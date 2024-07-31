"Герта” — "Падерборн”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (03.08.2024)

"Герта”
"Старушка” на данный момент располагается на восьмом месте в турнирной таблице второй Бундеслиги. Освежим в памяти результаты последних двух поединков сыгранных с ее участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Падерборном”. 25-го числа команда проиграла "Хаддерсфилду” с результатом 2:1.
В тот же день произошла встреча с "Кардиффом”, которая завершилась вничью (1:1).
«Падерборн”
Футбольный клуб на данный момент занимает 14-е место в турнирной таблице второй Бундеслиги. Вспомним последнюю пару матчей сыгранных с его участием. 20-го числа команда уступила »ПСВ” один мяч (2:1).
В тот же день "Падерборн” обыграл все ту же команду со счетом 2:1.
Котировки БК Pinnacle
· Победит «Герта» — 1.99
· Ничья — 3.90
· Победит "Падерборн” — 3.42
· Победит "Падерборн” с форой -1.5 — 1.28
· ТБ 3.5 — 2.27
· ТМ 3.5 — 1.53
Статистика
· "Герта” выиграла два матча из пяти последних.
· "Падерборн” за тот же период времени получил три победы.
· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Герты”.
Прогноз
Соперник "Герты” демонстрирует неплохую игру. Рекомендуем сделать ставку в БК Pinnacle на победу "Падерборна” с коэффициентом 3.42.