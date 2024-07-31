"Герта” — "Падерборн”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (03.08.2024)

1722440794

вчера, 18:46

"Герта”

"Старушка” на данный момент располагается на восьмом месте в турнирной таблице второй Бундеслиги. Освежим в памяти результаты последних двух поединков сыгранных с ее участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Падерборном”. 25-го числа команда проиграла "Хаддерсфилду” с результатом 2:1.

В тот же день произошла встреча с "Кардиффом”, которая завершилась вничью (1:1).

«Падерборн”

Футбольный клуб на данный момент занимает 14-е место в турнирной таблице второй Бундеслиги. Вспомним последнюю пару матчей сыгранных с его участием. 20-го числа команда уступила » ПСВ ” один мяч (2:1).

В тот же день "Падерборн” обыграл все ту же команду со счетом 2:1.

Котировки БК Pinnacle

· Победит «Герта» — 1.99

· Ничья — 3.90

· Победит "Падерборн” — 3.42

· Победит "Падерборн” с форой -1.5 — 1.28

· ТБ 3.5 — 2.27

· ТМ 3.5 — 1.53

Статистика

· "Герта” выиграла два матча из пяти последних.

· "Падерборн” за тот же период времени получил три победы.

· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Герты”.

Прогноз

Соперник "Герты” демонстрирует неплохую игру. Рекомендуем сделать ставку в БК Pinnacle на победу "Падерборна” с коэффициентом 3.42.