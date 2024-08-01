Посредственные тренеры – заметный минус РПЛ. Клубы докатились до наставников детских академий

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сегодня, 20:57

Плохой менеджмент – слабее лига.

Почти во всех клубах могли работать наставники сильнее

Возможно, Карпин в «Ростове» и Осинькин в «Крыльях Советов» на своем месте. Но второй наставник на дне таблицы РПЛ . Переживает сложные времена. У кого заметен тренерский прогресс? Карпин проснулся полгода назад. А прошлой осенью наблюдал, как «Ростов» валяет дурака. Семак весь прошлый сезон пытался заставить «Зенит» включиться. Но дайте клубу возможность пригласить крутого иностранца – с радостью это сделают.

Сергей Богданович выиграл много трофеев. И одновременно не решил футбольные проблемы «Зенита», о чём сам честно говорит. Когда у игроков есть проблемы – Семак не поможет. У «Зенита» хорошо играют только те, у кого получится при любом наставнике. Сергей Богданович слаб в развитии проблемных игроков, привык работать с готовым материалом. Получается, в РПЛ можно заменить 14 наставников из 16, сделав лигу заметно сильнее.

Даже по новичку Станковичу в «Спартаке» большие вопросы. Деян с характером, но в первых матчах сезона не показал, что на голову сильнее коллег по РПЛ . Серб планирует выбить у руководителей клуба деньги на футболистов уровня Барко. Положится на индивидуальный класс, как годами делает Семак. Николич в ЦСКА – вынужденный компромисс. Никого мощнее пригласить не смогли, ставка на серба – не шаг вперед после Федотова.

Многие клубы в лучшем случае топчутся на месте. Мусаев в «Краснодаре» – возвращение в прошлое, когда были командой без трофеев, как и сейчас. К Личке хватает вопросов в «Динамо». Чех не умеет ставить игру в обороне. Разгром в дерби против «Спартака» стал ещё одним доказательством. Дело не в именах футболистов, тренер Личка всегда был плох в организации работы без мяча сильной команды. И это огромный стратегический минус.

Российская тренерская школа очень давно не развивается

Если бы тренерская подготовка в России была на уровне итальянской, испанской и немецкой, то в РПЛ ни дня бы не работал Юран. Но Сергей Николаевич, у которого есть интуиция бывшего футболиста – чутье, оказывался успешнее многих высоколобых коллег. Оборону ставит точно лучше многих. И причина в низком уровне подготовки его оппонентов. Сколько отечественных наставников из РПЛ свободно говорят на иностранных языках?

Карпин держит в шкафу испанский паспорт, знает язык не чужой для него страны. Но насколько хорошо готовы к работе за рубежом Галактионов и Мусаев, Семак и бывший тренер ЦСКА Федотов? В РПЛ теперь появляются откровенно скромные иностранцы. Деограсия до «Оренбурга» раньше работал в академиях слабых клубов. А теперь Давид обыграл со счетом 2:0 «Спартак» Станковича. А тренер «Химок» Артига трудился с юношами в «Барселоне».

Понятно, что веселее смотреть чемпионат, когда каждый может проиграть каждому. Но если оценить глобально, то в РФС делают огромную ошибку, наплевав на развитие тренерской школы в стране. Касается и детских тренеров – у них нищенские зарплаты и ужасные условия труда в регионах. Касается подготовки наставников для клубов высших лиг. Часто просто выбирают бывших футболистов, которые не подходят для должности.

Своих Хаби Алонсо и Артеты в РПЛ нет. И осталось мало немолодых толковых специалистов как Рахимов. Но если говорим о сенсации для «Рубина» и борьбе за второе место в таблице, то 59-летний специалист вряд ли справится с такой задачей. Но даже тот, кто справлялся – Федотов был вторым в РПЛ с «Сочи» и ЦСКА , не смог дальше развить свои идеи и бороться за чемпионство. В РПЛ был перспективный тренер Ивич, но Галицкий его выгнал.

Крутому тренеру сложнее найти мотивацию в РПЛ , чем игроку

Футболистов заманивают, обещая огромную зарплату. Ещё говорят, что быстро пойдёт на повышение. РПЛ станет легким трамплином в карьере. Хотя некоторые наставники, вроде Спаллетти, Якина, Эмери и Тедеско, не пропали после работы в России, они трудились до отстранения от еврокубков. Молодой Абаскаль нашел себе клуб лишь в Сегунде. Владимир Ивич пока находится без работы. Возможно, ему ещё платят зарплату в «Краснодаре»?

Деньгами проблему с наставниками в РПЛ точно не решить. В «Сочи» много раз ошиблись, пока не пригласили Морено. Бывший тренер сборной Испании согласился работать во второй лиге, но так повезет единицам. Сейчас даже футболисты чаще отказываются. А многих тренеров невозможно заманить. Клубы сразу получают категоричное «нет». ЦСКА не ходил к наставникам из числа самых перспективных в Европе, прекрасно понимая их реакцию.

Вспомните, как богатый «Спартак» искал тренера. Хотел вернуться Черчесов. С Карпиным тоже встречались, сам это подтвердил. Оба варианта из далекого прошлого. А Станковича долго обхаживали, непросто было заманить. Но посмотрите на результаты сборной Сербии. Там нет великой тренерской школы, в лучшем случае речь о крепких середняках по меркам ЛЧ . Но в РПЛ Ивич год назад и Станкович сейчас – главные тренерские надежды.

Очевидные слабости тренеров влияют на качество продукта

Даже атакующий футбол отражает плачевную ситуацию. Наставники не могут поставить иной стиль. Выбирают открытый размен ударами, ведь не контролируют сложные переходные фазы. Возьмите «Пари НН». Там руководители выгнали Юрана, нашли Сашу Илича. С сербом некогда сильная без мяча команда пропустила 7 голов в двух матчах, а могла больше. Вчера в Кубке страны им накидали 4 гола футболисты «Ахмата» Адиева с массой своих проблем.

Разумеется, в РПЛ не 100 % плохих тренеров. Может, Галактионов выплывет в «Локомотиве», хотя это не точно. Даже Семака после шести чемпионств не приглашали в клубы из Лиги чемпионов. Карпин не найдет команду в Примере. Из пяти специалистов, которые выигрывали приз «Тренер месяца» в прошлом сезоне РПЛ , троих уже уволили. Нет стабильности. А перспективный молодой Игнашевич, хоть не оставил «Балтику» в РПЛ , ждёт первых свежих вакансий.