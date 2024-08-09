Удачливый серб против главного претендента на увольнение. Разобранный «Краснодар» принимает ЦСКА

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сегодня, 18:58

Теряют очки даже с аутсайдерами.

О «Краснодаре»

- Старт сезона хуже, чем у «Краснодара» представить тяжело. Минувшей весной команда боролась за титул. Да, без Ивича сильно сдали – но даже так игра в поддавки от «Зенита» давала шанс что «Динамо», что «быкам». Первые пользовались им вплоть до последнего тура, последних вплоть до последнего тура лихорадило. В Краснодаре «горожане» одержали неожиданную победу и лишили москвичей золота – и сами завоевали серебро. С такой предысторией команда вступила в новый сезон с матча за Суперкубок. Потенциально первый трофей в истории клуба. «Краснодар» проиграл «Зениту». Но дальше – только хуже.

- Хуже потому, что контраст по сравнению с ощущениями от прошлой кампании огромный. Чемпионская гонка сменилась невнятной игрой – и одной победой в пяти матчах на старте. Обыграли ЦСКА , и то – в Кубке. Между тем с куда более слабыми «Ахматом», «Факелом», «Динамо Махачкала» сыграли вничью. «Быки» стагнировали настолько, что аутсайдеры смогли навязывать им свой футбол, заманить в болото – и на своей территории добиться результата.

- Мусаеву не верят не просто так. Его приглашали вместо дававшего результат Ивича под предлогом, что стиль важнее – и Мурад Олегович сможет его вернуть. В итоге результат пропал, команда потеряла стабильность – но и стиль этот заново не обрели. На игру против «Ахмата» выходили в три центральных защитника, так же сыграли против махачкалинцев. Обратились к тому, что активно отрицали. И оправдания в духе «с таким составом нельзя играть по-другому» непонятны – зачем тогда было увольнять Ивича? Южане просто запутались.

- Тяжело даются и трансферы. Прежде всего селекция должна подбить состав под философию Галицкого и Мусаева – но игроков необходимого профиля мало. К этому моменту подписали Смолова, Газинского, Козлова и Диего Косту. При этом первые двое – скорее для опыта и авторитетной фигуры в раздевалке. Данила – хавбек, который наиболее эффективен в роли свободного художника, но Мусаев ему её давать не торопится (одно дело быть свободным художником в «Балтике» и совсем другое – в топ-клубе). Коста – замена Хуниору Алонсо. Но ему ещё предстоит сыграться с Торменой. Да и культура паса пока не радует. Трансферная кампания – не более чем «в ноль». Вдобавок клуб отбивается от покупателей – «Зенит» пытается продавить сделку по Кордобе, в Европе следят за Сперцяном, «Пари НН» нужен Эктов.

Ориентировочный состав «Краснодара» (4-2-3-1): Агкацев – Оласа, Тормена, Коста, Петров – Кастаньо, Черников – Са, Сперцян, Козлов – Кордоба.

О ЦСКА

- Вот она хвалёная балканская везучесть. ЦСКА – конечно, один из самых организованных топ-клубов (спасибо Федотову за выстроенную структуру), но «армейцам» явно везёт с реализацией. Москвичи пользуются тем, что остальные – только в стадии поиска себя. С «Ростовом» не получилось яркого боя – но южане были ближе к тому, чтобы забить. Ограничились безголевой ничьей. Дальше – поединок с еле живым «Пари НН». На Иличе сербская магия не сработала – ему подфартило позже, с Махачкалой. А во втором туре нижегородцы пропустили от ЦСКА три – свои моменты нашли Мусаев, Дивеев и Обляков. После кубкового поражения попали на разобранный «Оренбург». Соперник будто разучился играть в обороне – от Сысуева мячи просто отскакивали, а центральные защитники не могли накрыть соперника – так позволяли забить Мусаеву и Дивееву (даже дважды). В августе с календарём тоже везёт – только «Краснодар» и «Локомотив» станут испытанием (но и «быки» – не в лучшей форме). Ещё предстоит сыграть с «Акроном» и «Химками», в Кубке – с «Пари НН» и «Ахматом». Всё это играющие команды, которые дадут разгуляться в атаке.

- Есть серьёзный осадок от вынужденного прощания с Фёдором Чаловым. Потому, что форвард в последнее время снова потерял себя. Потому, что в ПАОК , а не в европейский топ-чемпионат. Потому, что всего за три миллиона евро. С другой стороны – винить стоит себя же. Всё могло сложиться по-другому, продай ЦСКА форварда на пике в «Кристал Пэлас». Чалов после срыва той сделке сник и долго не мог выйти на прежний уровень, это удалось только с приходом Федотова. С момента сорвавшейся сделки прошло пять лет. Фёдор всё это время хотел в Европу – но наложились ограничения в виде упавшего спроса, и изоляции российского футбола. Должен же был футболист бороться за свою мечту – а ещё дольше оставаться просто не было смысла. Вот такое рваное прощание.

- «Армейцы» успели поработать на трансферном рынке и даже нашли потенциальную замену Чалову. В конкуренцию Мусаеву подписали Секу Койта, на перспективу взяли молодого белоруса Шуманского. Плюс усиление других позиций: Жемалетдинов, Круговой. Всем им только предстоит сыграться.

Ориентировочный состав ЦСКА (3-4-2-1): Акинфеев – Дивеев, Виллиан, Мойзес – Круговой, Обляков, Зделар, Келвен – Файзуллаев, Койта – Мусаев.

О противостоянии

- Совсем недавно «быки» уже испортили настроение «армейцам» в Краснодаре – в конце июля в Кубке. Тогда южане одержали минимальную победу.

- Как ни удивительно для «Краснодара», от их матчей с ЦСКА так и тянет шлейфом осторожности. В последний раз больше одного мяча одна из команд забивала в сезоне-22/23 (победа ЦСКА в Кубке – 3:0). Вот уже шесть матчей к ряду соперники ограничиваются одним-двумя голами.