Отказали чемпиону мира и верят, что Ямаль превратится в Халка. «Барселона» Флика – загадка сезона

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сегодня, 16:50

Стиль классный, а вот класс команды под вопросом.

«Барселоне» разрешат лишь точечные трансферы

На массовое усиление денег не хватит, тяжело регистрировать новичков из-за долгов. До сих пор торгуются за воспитанника клуба Ольмо с «Лейпцигом». Также их интересует ещё один чемпион Европы – Нико Уильямс из «Атлетика». Подписания победителей на поверхности, но на данный момент у «Барселоны» всего один трансфер за деньги, и речь о подписании за 2.7 млн евро. Трансферный бюджет скромный, надо искать иные лазейки к трофеям.

Одна из особенностей тренера Флика – у него футболисты набирают невероятную физическую форму. Причем Ханси, в отличие от многих наставников, разрешает «метод Мудрика». Раньше Левандовски и Горецка, а сейчас Гави разрешили качать руки и торс в тренажерном зале. Разница бросается в глаза, но физика не всегда определяет победителя Лиги чемпионов. Например, Гюндогана очень разлила игра напарников в концовке матча с «Реалом».

Илкай жаловался турку Арде Гюлеру, объясняя ему, что молодые футболисты «Барселоны» «не включают голову». А ставка на множество коротких передач без осмысления и продвижения вперед утомит команду и приведет к потерям. Флик хочет вывести молодых ребят из Каталонии на пик формы. Ямаль за последний год уже набрал вес, но на общем фото с сыном Роналду видно, насколько Ламина худой парень, ножки как спички. Ему нужен будет отдых.

Пока в атаке на сборах проявил себя Пау Виктор. 22-летний нападающий из школы «Жироны» стажировался во второй команде «Барселоны», а Флик мечтает увидеть его прогресс. Чтобы не имя определяло результат, а старания. Ханси пригласил в тренерский штаб «Барселоны» воспитанника клуба Тьяго Алькантару. Бывший хавбек «Баварии» и «Ливерпуля» активно общается с молодыми игроками. Говорящие на немецком Гюндоган и Алькантара – связные Флика.

Флик быстро понял стиль каталонского клуба

На сборах стиль «Барселоны» напоминает подход «Ливерпуля» Слота. Выходят из обороны через короткий пас. Специально выманивают соперников на себя, чтобы создать дыры в центре поля. Дальше следует несколько передач и выход на завершающую треть атаки. Или пас на фланг и прострел, или вертикальная разрезающая передача с открыванием за спину защитникам. «Барселоне» такой футбол подходит, как и Флику.

Слот в «Ливерпуле» сделал акцент на хавбеках. У Ханси в сборной Германии, когда помогал Лёву, и в «Баварии» полузащитники тоже были невероятно важными на пути к самым крупным успехам. Гюндогана точно не хотят отпускать в Турцию, разве что финансовая ситуация вынудит отдать одного из лидеров. Педри, Гави и Ольмо нуждаются в поддержке человека, который умеет забирать мяч. Позиция Бускетса ещё не закрыта.

«Барселона» предлагали подписать Канте, но Флик отказался из-за возраста французского чемпиона мира, Нголо уже 33 года. Де Йонг может занять самую глубокую позицию в тройке полузащитников, но голландец не прирожденный опорный полузащитник. Значит, надо быстро проходить зону. Помогут фланги, ведь справа есть Кунде, который классно провел Евро-2024. Жюль даже отказался от отпуска, чтобы сразу играть за клуб.

Новая «Барселона» будет похожей на прошлогодний вариант из-за состава. Но каталонцам, если кредиторы прикажут, придется продать парочку футболистов. Под вопросом Рафинья. Даже если не пригласят Нико Уильямса, бразилец может стать жертвой долгов клуба. Уже отдали контракты молодых ребят и отпустили двух ветеранов – Алонсо и Роберто. Также Флик решает, что делать с Роке. Бразильца убеждали выбрать «Аль-Хиляль».

Испанский футбол невозможен без скандалов

Многое решится на поле. Но поскольку эта Испания, то судьба «Барселоны» также в руках арбитров, особенно в Ла Лиге. Бывший судья Карлос Клос Гомес, который теперь отвечает за VAR , дал смешное интервью. Допустил коррумпированность старых арбитров. Но Клос Гомес уверен, что молодые судьи – ангелы. При этом «дело Негрейры» топят юридически, как было с отстранением «Манчестер Сити» от ЛЧ . Прокуратура ведь загружена по уши.

На обвинителей напали с аргументом, что даже если семья Негрейры могла приказывать арбитрам, то невозможно доказать связь между выплатами за консультации и поступлениями на счета арбитров. Как доказать предвзятость, если судьи могли обменивать лояльность босса на честный арбитраж в матчах старой «Барселоны»? Тоже форма коррупции. Когда угрожаешь навредить, а в обмен на услуги большого начальника судишь по закону.

Доказать такую схему практически нереально. Но знаем, что известные арбитры Ла Лиги накупили за наличные недвижимость. Исторический факт. Но всегда могут сказать, что выиграли в лотерею и разбогатели на криптовалютах – популярные отмазки коррупционеров по всему миру. Также можно сочинить, что арбитру сделал щедрый подарок богатый друг. Система привычно и активно себя выгораживает. «Барселона» нужна боссам Ла Лиги.

А это значит, что входят в новую фазу соперничества с «Реалом». У мадридцев роскошный молодой состав, новые Галактикос. А «Барселона» должна вернуться к корням в Ла Массии, ведь лишена трансферного бюджета времен Бартомеу. Вот кого хорошо отдать под суд за его действия. На грань банкротства клуб поставил бывший президент. А Хави выставил Лапорту лгуном, который обманывает фанатов по поводу финансового состояния клуба.

Эрнандеса уволили за правду. Но к тренеру копились чисто футбольные вопросы. Чтобы «Барселона» снова стала первой, как год назад, мало высокой результативности Левандовски. Нужно включаться молодым талантам. Педри восстановится к первому туру Ла Лиги, стартующей через две недели. Спарринги в угоду американцам не имеют значения, а вот тренерское состояние Флика – ключ к сезону. Немец определит судьбу «Барселоны».