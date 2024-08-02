Карпин против Семака, потенциальные отставки. К третьему туру РПЛ накопились вопросы

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сегодня, 09:08

Интригующие выходные.

«Акрон» – «Динамо»

- Одна победа в первых трёх матчах сезона – не такой уж плохой старт. Всё же «Акрон» взял 3 очка у «Факела», с которым предстоит бороться за выживание, что является плюсом. С другой стороны, верность атакующему футболу приводит к тому, что даже «Рубин» оформляет разгромную победу (4:0 в Кубке).

- Поражение в дерби со «Спартаком» «Динамо» пойдёт на пользу. От двух побед на старте могло создаться ложное впечатление, что у «бело-голубых» нет проблем. Но в центре обороны играет пара Майсторович-Лепский. Сейчас же москвичи готовятся к «Акрону» и сохраняют фокус на последующем выезде к «Зениту», там команда должна показать свой лучший футбол.

«Зенит» – «Ростов»

- Неготовый «Краснодар», «Крылья», «Рубин» и «Факел» дали новичкам «Зенита» разгуляться. В каждом матче – разгромная победа. В чемпионате и Суперкубке дирижировал Глушенков, в его активе пять голов в этих трёх встречах. В Кубке же результат сделали Ерохин и Изидор. К игре против «Ростова» петербуржцы подходят в отличном состоянии.

- На игре южан будет сказываться усталость – у них, в отличие от «Зенита», нет такой глубины состава. Да и 0:1 от «Локомотива» в Кубке подпортили настроение. При этом начало в чемпионате неплохое – ничья с ЦСКА и победа над «Крыльями», 4 очка. Предстоящий поединок надо просто перетерпеть.

«Рубин» – «Химки»

- Рахимов идеально отработал реакцию на крупное поражение от «Зенита» (0:4). В следующем же матче казанцы проехались по «Акрону». Коллектив вообще показывает аномальную для себя результативность. «Рубин» при Рахимове – больше про оборону, при этом в трёх из четырёх последних игр команда забивала 4 мяча (товарищеский матч с «Локо», первый тур с «Пари НН», Кубок с «Акроном»).

- «Химки» дождались первой победы после возвращения в РПЛ . Не в рамках чемпионата, так хотя бы в Кубке. Поединок с «Оренбургом» завершился при минимальном перевесе (1:0). Важный толчок после не самого удачного старта – поражение от «Спартака» читалось, но с махачкалинцами надо было цепляться за 3 очка.

ЦСКА – «Оренбург»

- «Армейцам» не повезло попасть на «Краснодар» после двух ничьих в чемпионате. «Быки» просто вышли более злыми, а перед домашним зрителем не были настроены отдавать победу. А «красно-синие» хотя бы могут похвастаться разгромом в Нижнем Новгороде, Николич поддерживает высокий темп на старте.

- В первом туре южноуральцы уже терроризировали москвичей, уверенно переиграли «Спартак». После – ничья с «Ахматом» и поражение от «Химок». Но очки удавалось набирать дома, а теперь с «армейцами» предстоит играть в гостях.

«Факел» – «Краснодар»

- Игорь Черевченко при таком старте «Факела» – фаворит на первую тренерскую отставку в сезоне. Команда забила один мяч в первых трёх играх. Сначала получили 1:3 от «Динамо», потом в домашних стенах провалились с «Акроном» (0:2). 0:3 от «Зенита» – то, чего стоило ожидать. Но дальше проще не будет, а очки где-то надо добирать.

- Зато для «быков» это шанс обрести уверенность. Поражение в Суперкубке и ничьи с «Ахматом» и «Динамо Махачкала» её не вселяют. Пугает, что даже средние команды и аутсайдеры ставят серебряного призёра прошлого сезона в тупик.

«Ахмат» – «Локомотив»

- Адиев начинает свой первый полноценный сезон в «Ахмате» без поражений – это отличный импульс для команды. Всё-таки удалось отнять очки в том числе у «Краснодара», а в Кубке стартовали с победы. Теперь надо набирать 3 очка и в чемпионате.

- Вопрос – позволит ли это «Локомотив». «Железнодорожников» не назвать образцом организованности. Даже «Акрон» забивал им дважды, а в дерби с «Динамо» несбалансированность и плохая реализация привели к поражению при ощутимом преимуществе по игре. Команду порядочно лихорадит, Галактионов только пытается стабилизировать игру.

«Динамо Махачкала» – «Пари НН»

- Тише едешь – дальше будешь. Махачкалинцы не рвали со старта, начали с ничьей против «Химок», затем в гостях отобрали балл у «Краснодара». В Кубке обыграли «Крылья». Пока «Факел» и «Пари НН» продолжают тонуть, эта стратегия может дать результат. Тем более сейчас будет очная встреча с нижегородцами. «Бело-голубым» необходимо воспользоваться состоянием соперника, это отличная возможность оформить небольшой задел для комфортной осени.

- Как «Пари НН» спаслись в стыках, если теперь просто летят в пропасть? Ситуация, как у «Факела» – три поражения, 11 пропущенных мячей и лишь три забитых. Илич потерял контроль над ситуацией и конкурирует с Черевченко за первую отставку в сезоне. Рокировку на мостике лучше провернуть пораньше – так у нижегородцев хотя бы будет больше времени переломить ситуацию.

«Спартак» – «Крылья Советов»

- Целостного впечатления об игре «Спартака» не составишь. Да, оформили две яркие победы, причём одну из них – в дерби. Но «красно-белым» не хватает баланса, «Оренбург» показал, как легко можно разобрать москвичей, а нынешнее «Динамо» не назовёшь серьёзной проверкой. Пока «Спартак» просто набирает форму и восторгается Барко. Настоящее испытание будет в конце августа, когда команда отправится в Санкт-Петербург.