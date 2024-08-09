Гвардиола спас тен Хага от отставки – теперь они сыграют в Суперкубке. Ученик и учитель откроют сезон АПЛ

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сегодня, 14:25

Манчестер окрасится в красный или голубой.

У Суперкубка в прошлом сезоне был особый лейтмотив – «Арсенал» совсем недавно обиднейшим образом (но абсолютно заслуженно) уступил в чемпионской гонке монолитному «Сити». И должен был снова сойтись с принципиальным конкурентом – Кубок Англии тогда тоже выиграли «горожане», поэтому бой за Суперкубок проходил между чемпионом и вице-чемпионом АПЛ . Плюс появившийся опыт Артеты, плюс его статус ученика Гвардиолы, плюс солидное усиление «канониров» – всё это делало матч исключительно интересным.

В этот раз накал страстей не такой сильный – МЮ не боролся за титул и даже за топ-3, финишировал не в пятёрке. Но интересных сюжетов всё равно немало.

Сошлись в «Баварии»

Этот факт уже не на слуху – но Эрик тен Хаг, как и Артета, учился у Гвардиолы. Случилось это раньше, чем союз двух испанцев. И не в Англии, а в Германии – когда Пеп возглавлял «Баварию». Тен Хаг начинал в системе «Твенте» и постепенно добрался до основной команды, а после работал в ПСВ и возглавлял «Гоу Эхед Иглс». Опыт приличный, можно было продолжить карьерный рост в Эредивизи. Менеджер предпочёл перебраться в молодёжную команду «Баварии». Всё ради того, чтобы следить за тем, как выстраивает процесс знаменитый испанец.

Тен Хага поражало, насколько повсеместно влияние Гвардиолы, насколько внимателен он к мелочам – от изменений в меню до запрета на мобильники. Командировка в Германию дала пищу для размышлений – и тен Хагу не терпелось её применить. Так он вернулся в Нидерланды и возглавил «Утрехт» – показательно, что параллельно занял пост спортивного директора. Эрик хотел быть двигателем проекта – тем, кому подчинены все процессы. Уже потом о тренере узнали все (триумфальный сезон-18/19 с «Аяксом») и переманили его в МЮ .

Помог Эрику в финале Кубка Англии

При таком бэкграунде за столкновениями Пепа и тен Хага следить особенно интересно. А ещё интереснее – в финале Кубка Англии, где они столкнулись уже дважды кряду. В первый раз «красные дьяволы» были на ходу и финишировали в топ-3 чемпионата. Но битву за трофей проиграли.

К концу минувшей весны дела «Юнайтед» обстояли куда хуже – команду лихорадило весь сезон, изредка удавалось выйти оптимальным составом, в чемпионате не получалось даже за топ-5 зацепиться. Не говоря уже о кошмаре в еврокубковой кампании (последнее место в группе с «Галатасараем» и «Копенгагеном»). Эрика чудом не уволили из клуба – новый совладелец МЮ Джим Рэтклифф предпочёл не делать резких движений, учитывая не зависящие от тренера обстоятельства, и следить за ним до лета.

И по слухам, как раз Кубок стал для голландца спасением – «красные дьяволы» всё-таки нанесли «горожанам» реванш за прошлогоднее поражение о подняли над головой трофей. Вдобавок квалифицировались в Лигу Европы. С тен Хагом ещё долго не могли определиться – но после прихода нового спортивного директора решили оставить. По сути, Гвардиола спас ученика, проиграв ему в финале.

Голландец – по-прежнему на волоске

Кадровые изменения в МЮ коснулись прежде всего менеджмента. Новый спортивный директор – Дэн Эшуорт (вывел «Ньюкасл» в ЛЧ ), директор скаутского отдела – Кристофер Вивелл (до этого работал в системе «Ред Булл» и «Челси»), технический директор – Джейсон Уилкокс (возглавлял молодёжный департамент «Ман Сити»), генеральный директор – Омар Беррада (вёл сделки того же «Сити»). Есть обновления в тренерском штабе – ассистентами тен Хага стали легенда МЮ Руд ван Нистелрой и экс-наставник «Гоу Эхед Иглс» Рене Хаке.

В положении же самого тен Хага изменилось немного. В клубе приняли тот факт, что менеджер столкнулся с непреодолимыми трудностями годом ранее – эпидемия травм, ссора с Санчо, стагнация недавних лидеров и хандра. Его оставили – но при оценке результатов будут держать в уме предыдущий сезон. Теперь в руководстве грамотные специалисты, тренеру заранее привезли новичков. Поэтому нового провала уже никто не простит. Эрик по-прежнему как на пороховой бочке.

Гвардиола вырастил топ-тренеров

Когда один твой ученик возглавляет главного конкурента «горожан», а второй блеснул в Нидерландах и пришёл в один из самых популярных клубов – и с обоими ты борешься за Суперкубок – это о многом говорит. Гвардиола отлично передаёт опыт – это одно из ключевых умений для наставника. Не просто так в АПЛ столько его последователей. Артета – один из наиболее успешных. Он первый, кто перенёс накопленный опыт в другую масштабную структуру – испанец набирался опыта с «Арсеналом» и в конце концов сделал его претендентом на чемпионство. Второй сезон подряд гоняется с «Сити». Причём есть прогресс – теперь участники гонки были на равных до самого финиша.

Эрик тен Хаг в свой первый сезон принёс МЮ Кубок Лиги и медали АПЛ , во второй – Кубок Англии. Он тоже пытается сделать «Юнайтед» серьёзной силой в чемпионате – просто менее удачно (хотя и времени прошло меньше).

Был и Венсан Компани – экс-футболист «Сити» вывел «Бёрнли» в АПЛ , разорвав Чемпионшип. Но поскольку бельгиец совсем неопытен, неудивителен и последующий вылет. При этом Венсан даже так получил приглашение в «Баварию». На пост главного тренера.

Теперь к этому списку добавляется Энцо Мареска. Итальянец тренировал молодёжку «Сити», потом входил в штаб Гвардиолы. В прошлом сезоне именно ему доверили вернуть «Лестер» в АПЛ – с этой задачей Энцо справился. Теперь получит шанс в топ-клубе – он возглавил «Челси», у которого есть деньги удовлетворить любые кадровые запросы наставника.

Это огромное наследие, которое остро ощущается через очные встречи, чемпионские гонки. А в эти выходные – через призму Суперкубка.