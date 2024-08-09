Без победы «Динамо» над «Зенитом» не будет интриги в РПЛ. Впереди самый важный тур лета

1723152575

сегодня, 00:29

Пока главная задача – не отпустить Семака.

«Зенит» – «Динамо»

В субботу встретятся лидеры чемпионата. Если бы Личка весной стал чемпионом, то матч смотрелся бы ещё интереснее. Но даже после третьего места у «Динамо» сохранились амбиции. А чемпион «Зенит» в изумительной форме. Пять побед в разных турнирах с общей разницей 20:2. Личка в «Динамо» переживал, что надо выпускать юниоров, пока латиноамериканцы отходят от Кубка Америки. Но у москвичей тоже стопроцентный результат в чемпионате. Сыграют команды, которые изучили друг друга. Глушенков в идеальной форме, а Бителло ответит своими пасами. Нгамалё и Тюкавин постараются первыми потревожить Латышонка, новый голкипер «Зенита» не пропускал в РПЛ . От результата встречи зависит будущее сезона. Если «Зенит» легко разберётся дома с «Динамо», то вряд ли найдётся другой соперник, который выдержит погоню за Семаком.

«Краснодар» – ЦСКА

Ещё один принципиальный поединок. Клубы недавно сыграли в Кубке России, «горожане» выиграли 1:0. «Армейцы» считают результат несправедливым. В чемпионате у команд разное настроение. «Краснодар» в шаге от зоны вылета, набрали всего три очка после трёх туров. ЦСКА среди лидеров, ничью с «Ростовом» дополнили двумя победами. У «армейцев» хорошо смотрится Обляков, ищут новые связи в атаке без Чалова. Келвен хорош на правом фланге, Дивеев и Роша опасны на стандартах. Вот только ЦСКА семь лет не выигрывал в Краснодаре в РПЛ . Задачка со звёздочкой. Особенно с учётом того, что у тренера Мусаева было время, чтобы разобрать типичные ошибки «быков» в первых турах. Для «армейцев» наставника Николича даже ничья будет плохим результатом. Раз «Зенит» и «Динамо» играют между собой, то надо набирать три очка.

«Пари НН» – «Химки»

«Химки» на шестой позиции, ведут переговоры с Дзюбой и другими известными свободными агентами. Команда нестабильная, но живая. Порядка на поле не хватает, зато смело идут в контратаки, и забили немало мячей. Также не реализовали два пенальти, и был отменённый гол в ворота «Спартака». Новичок лиги сразу показал зубы. А вот «Пари НН» выступает намного хуже, чем в прошлом сезоне при Юране. Нет надёжной обороны, которая выручала команду. Клуб из Нижнего Новгорода переиграл «Динамо» из Махачкалы, но соперник сделал всё, чтобы уступить в том поединке. Также в КДК РФС встали на сторону дагестанцев в вопросе с решающим пенальти – признали ошибку арбитра. Посмотрим, как «Пари НН» сыграет против «Химок», которые сами умеют зарабатывать пенальти и остро контратакуют после пасов хавбека Веры.

«Ростов» – «Рубин»

«Зенит» накидал много мячей командам опытных Карпина и Рахимова. При этом именно «Ростов» и «Рубин» — главные середняки РПЛ , если «Краснодар» не понизит себя в статусе в этом сезоне. Между собой они в последнее время играют весьма результативно. А вот фаворита нет. Могут выиграть в гостях, могут ошарашить соперника контратаками. Даку и его коллеги опасны, как и форварды Карпина. Судьбу пятничного матча определит количество грубых персональных ошибок в защите. «Ростов» после 0:5 в Санкт-Петербурге точно попробует порадовать свою публику более аккуратным футболом. Но и «Рубин» проиграл «Химкам» 2:3, нужно набирать очки.

«Локомотив» – «Динамо» Махачкала

Субботнюю программу матчей открывает поединок команды, которая порадовала в атаке в Грозном. «Локомотив» разгромил «Ахмат» 5:0. Но против упрямого новичка лиги «Динамо» из Махачкалы будет непросто. Молодая команда Галактионова, разумеется, фаворит. Но Пиняеву и Батракову по 19 лет, а Воробьёв не привык работать ярко раз в неделю. Оценим стабильность «Локомотива», особенно в обороне. Также интересно посмотреть, сможет ли «Динамо» предложить нечто помимо желания. Пока эта команда выдавала яркие отрезки, но класса и стабильности на протяжении целых матчей им не хватало. Набираются опыта в РПЛ , постараются удивить «Локомотив».

«Оренбург» – «Акрон»

Подопечные испанца Деограсии красиво начали – обыграли «Спартак». Но дальше была нулевая ничья с «Ахматом» и странное поражение 5:1 от ЦСКА в Москве. Что странного в том поединке? У «Оренбурга» было достаточно моментов на серию голов в ворота Акинфеева. Аргентинцам и костариканцу Марину важно подтянуть реализацию моментов. Но игра у «Оренбурга» живая. В отличие от обороны, где даже аргентинец Перес полезен впереди и ошибался у своих ворот. «Акрон» тоже ставил на атаку в первых турах. Солтмурад Бакаев в порядке, но выносливости защитникам новичка не хватает. «Локомотив» и «Динамо» их дожали. Посмотрим, как сыграют с клубом, у которого меньше звезд.

«Крылья Советов» – «Факел»

В истории РПЛ хватает команд без побед в трёх стартовых турах. Даже у «Краснодара» пока не было трёхочкового броска. Но чтобы три поражения и 10 пропущенных мячей при одном забитом – подобное случается впервые. Причём ужасно начали «Крылья Советов», донор богатых клубов, команда толкового тренера Осинькина. Кадровый потенциал исчерпывается. Некоторые лидеры, вроде Гарре, не могли выйти на поле из-за травм. С соперниками тоже не повезло, нарвались на Семака, Карпина и Станковича. Поединок против «Факела» для них как финальный. Сыграют две команды, которые замыкают таблицу. Если воронежцы проиграют, Черевченко могут уволить.

«Спартак» – «Ахмат»

Последний матч тура, сыграют в 18:00 в воскресенье. «Спартак» быстро оправился от поражения в Оренбурге, но победы Станковича не были простыми. С «Крыльями Советов» сыграли солиднее, но до сих пор есть неприятные отрезки у ворот Максименко. Зато форвард Угальде и плеймейкер Барко в отличной форме. «Спартак» Станковича лишь строится, будут осечки. Но «Ахмат» является соперником, с которым сейчас нельзя терять очки. Грозненцы сыграли вничью с «Краснодаром» и «Оренбургом», но там виноваты соперники. «Локомотив» показал, что можно заставить оборону Шелии грубо ошибаться. «Спартак» дома должен набирать три очка против аутсайдера старта сезона.