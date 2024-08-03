Карпин уже ставил Семака в тупик. «Ростов» едет к «Зениту» после ударного старта сезона

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сегодня, 09:14

Но шансы забрать хотя бы балл – минимальны.

Такой «Зенит» продолжит доминировать

Понятно, что в жизненном цикле любой команды даже на дистанции сезона случаются спады – будь то «Торпедо» или «Ман Сити». Пока же непонятно, когда такой спад настигнет «Зенит» – и будет ли он. Складывается впечатление, что «сине-бело-голубые» будут жечь напалмом вплоть до мая – свою роль сыграл взрывной старт сезона. Петербуржцы забили 15 голов в четырёх играх и пропустили всего два мяча. Плюс добыли Суперкубок. Важно понимать, что частично повезло с соперниками. «Краснодар» в первой игре просто не набрал форму, «Крылья» и «Факел» не могли оказать достойное сопротивление, а «Рубин» отрезками удачно играл на сдерживание, но казанцы не смогли держать концентрацию весь матч.

Семак получил самое убойное оружие – длинную скамейку и качественных игроков ротации. Глушенков идеально вписался в компанию бразильцев, Горшков и Волков выручат, когда нужен будет отдых Караваеву и Сантосу, есть идеальный джокер – Густаво Мантуан, Артур помогает на правом фланге атаки. Добротный подбор игроков у петербуржцев – буквально на каждой позиции. Показательно, что для крупной победы над «Факелом» в Кубке голов того же Глушенкова или Вендела не понадобилось – результат сделали Ерохин и Изидор.

Скажется разница в свежести

Из этого вытекает и другое преимущество «Зенита». У петербуржцев не просто более качественный подбор игроков (этот фактор в отдельном матче можно нивелировать организованностью) – глубина скамейки даёт возможность лучше распределять нагрузку. У их лидеров просто больше времени и возможностей для восстановления, поскольку каждому Семак способен подобрать замену.

В группе атаки Глушенков может выходить на острие вместо Кассьерры, в составе ещё остаются Изидор и Сергеев (а может добавиться и Кордоба). У того же Глушенкова на фланге есть дублёры – Артур и Мантуан, слева Мостового способен подменить Педро. Ерохин, Ахметов, Коваленко, Васильев дают пространство для ротации в центре поля.

По сути, у Семака есть минимум два состава – на чемпионат и на Кубок – которые способны биться за трофеи.

Карпин бережёт команду от лишнего давления

Главный тренер «Ростова» настаивает, что задача для команды в этом сезоне – набрать 34 очка и не вылететь. Это контрастирует с тем, что показывают южане в последние сезоны – коллектив борется либо за медали, либо за пятёрку. Но такой подход вполне объясним. Объективно состав «Ростова» – точно не на уровне топ-5. А по уровню ресурсов клуб наверняка даже не в первой десятке. Показательный пример – ростовчане первыми вышли на вингера «Ференцвароша» Маркиньоса, но теперь в борьбе за него кошельками меряются «Локо» и «Спартак». Южанам пришлось уйти в сторону.

Борьба с москвичами – результат скорее предельной организованности и сыгранности, тренерской работы. В текущей ситуации главное конкурентное преимущество ростовчан – проверенный временем прогрессирующий костяк. Высокий уровень взаимопонимания важен на фоне обновляющихся «Спартака», «Динамо», ЦСКА , «Локомотива» – так появляется возможность бороться с богатыми соперниками.

Плюс Карпин таким образом снимает с команды давление – поскольку коллектив регулярно прыгает выше головы, велик соблазн оценить это как объективный уровень. А это риск разрушить хрупкий баланс, сложившийся в «Ростове». Такими высказываниями тренер просто снижает градус внимания.

Ростовчанам достаточно огрызаться с грандами и бороться за пятёрку

Уже на старте текущего сезона «Ростов» поделил очки с ЦСКА , в предыдущем чемпионате громил «Динамо» и побеждал «Краснодар», отнимал очки у «Зенита» – давал бой каждому медалисту Премьер-Лиги.

Этим летом клуб к тому же избежал серьёзных потерь и сохранил действующий костяк, обновив разве что вратарскую бригаду. Этого достаточно, чтобы прижимать ЦСКА и уверенно обыгрывать «Крылья Советов». Разве что выезд к «Локомотиву» не удался – но то был Кубок России. Ростовчане вполне готовы продолжать борьбу за медали. Просто скрыто, в статусе «тёмной лошадки».

Обрели свой стиль в борьбе с «Зенитом»

Для соперников петербуржцев сейчас как никогда важно вывести собственную стратегию действий. «Рубин» прошлой весной решил спеленать «сине-бело-голубых» и забетонировать штрафную – помогло. «Ростов» же стремится играть более агрессивно, встречать соперника высоко и бороться за инициативу на мяче. Наставник «Зенита» Сергей Семак высоко оценивает стиль южан:

Конечно, мы прекрасно знаем, как играет «Ростов», старается двигать свою линию. Они также прекрасно знают, как мы играем. Поэтому ждем интересный матч. «Ростов» всегда старается играть активно, агрессивно. Против таких команд всегда приятно играть.

Тогда «Рубину» свой футбол принёс победу в Санкт-Петербурге. «Ростов» смог вырвать ничью дома прошлым летом. Сейчас команда вряд ли откажется от своего стиля.

Прогноз Soccer.ru: ростовчанам всегда удавалось перехватывать мяч хотя бы на небольших отрезках. Сейчас, летом, ещё не растерялась свежесть, не накопилась усталость от тяжёлой логистики. Плюс приезжают на спортивной злости после поражения от «Локомотива». Но «Зенит» стал сильнее – и тоже играет на эмоциональном подъёме, который лишь дополнит разницу в классе. Играть в интригу не стоит – с южанами «сине-бело-голубым» будет повеселее, но и их они «перекусят».