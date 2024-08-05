Почти идеальный матч от «Спартака». Грамотно разобрали знаменитого аутсайдера РПЛ

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сегодня, 22:40

«Крылья Советов» пропустили три мяча в Москве.

Станкович решает проблему позиционных атак

Сербский наставник «Спартака» пришел побороть древнее зло. Будут ошибки в защите. Есть вопросы к флангам, поэтому на второй тайм сегодня вышел новичок команды Маркиньос. Станкович прекрасно знает, что нужно менять в «Спартаке», чтобы поставить победы на поток. Его многому научило стартовое болезненное поражение от «Оренбурга». Оплеуха оказалась своевременной, в основном составе «красно-белые» ошибаются реже.

Но есть минусы. Деян читал отчеты аналитиков из тренерского штаба. «Спартак» много лет являлся командой, которая часто не может выжать голевую разницу, контролируя мяч. Высокий прессинг тоже не помогал. Во встрече с последней командой РПЛ – «Крылья Советов» разочаровали на старте, было понятно распределение ролей. «Спартак» действовал первым номером, но уловки Станковича сработали не сразу.

Барко активно двигался и брал игру на себя, но аргентинца поначалу не поддерживали напарники. Зиньковский ходил на правый фланг Бонгонды, но вместе не смутили опытного голландца Бейла. Также не сразу сработала ставка на высокие позиции Хлусевича и Рябчука на флангах. Ещё одна фишка тренерского штаба «Спартака» – свободная позиция Пруцева, который активно заходил в штрафную площадь, тоже не принесла плоды мгновенно.

Опытный Песьяков взял удар Барко низом, но сам аргентинец, хотя невысокий парень, мог бы справиться с подобной попыткой забить гол. Эсекьель играл активно, но «Крылья Советов» неплохо расположились, оставляя правильное количество футболистов рядом с каждым соперником. «Спартак» ставил на дальние удары, но они могли сработать только в случае рикошетов. У «Крыльев Советов» мяч не держался, но их ставка читалась – контратаки.

«Крылья Советов» исчерпали кадровый потенциал

Салтыков ушел в «Локомотив». Зиньковский играет за «Спартак». Глушенков и Пиняев перешли в состав «железнодорожников» чуть раньше. Сарвели ушел в «Сочи», пока не попал в «Локомотив». Коваленко теперь в «Зените». Сергеев, Пруцев и Голенков тоже были на контракте с «Крыльями Советов». Но с каждым годом перспективных футболистов, которые могут сделать разницу в атаке, становится меньше. Исчерпывают потенциал, который позволял играть лучше.

Хавбек Бабкин у тренера Осинькина будет прогрессировать, даже если придется бороться за выживание. Но плеймейкер Гарре потребует выставить его на трансфер, если не исправят ситуацию на поле. Сегодня аргентинец не смог сыграть из-за травмы, как и опытный боснийский нападающий Рахманович. У центрального защитника Евгеньева дисквалификация после удаления. А бразильский центральный хав Костанса не смог появиться в старте по медицинским показаниям.

У команды, которая каждый сезон теряет интересных футболистов, чтобы выжить, не было доступа к парочке игроков, способных взять игру на себя. И на первом месте здесь один из самых интересных игроков прошлого сезона Гарре. Разумеется, «Крылья Советов» ничего не показывали в Москве в атаке, логичное продолжение кадровой беды. Но тренер Осинькин понимал, что чем дольше аутсайдер в матче не пропускает – тем сильнее нервничает привычный к бедам «Спартак».

«Химки» навязали москвичам борьбу. «Крылья Советов» поначалу внимательно давили на хозяев поля. Атакам «красно-белых» долго не хватало изюминки. Если разделять на фазы, то было достаточно удачных подходов, особенно правым флангом. Но если искать цельную комбинацию, то её не было. Не было последнего паса в стиле Промеса, который смотрел матч. Зато команда удачно осталась у чужих ворот. Высокие парни выиграли борьбу, Бабич скинул на Угальде, а тот не промахнулся.

У футболистов «Спартака» изменилось настроение

Не стоит забывать, что временный тренер Слишкович побеждал со «Спартаком» в РПЛ . Прошлый сезон завершили серией из 7 матчей без поражений в чемпионате. В Кубке страны настолько удачно не сыграли, не попали в финал. Станкович не стартовал из психологической ямы. Пруцев доказал это в концовке первого тайма. Короткая комбинация с удачным отскоком завершилась вторым мячом в ворота бедняги Песьякова. Снова пропустил от бывшего клуба.

«Крылья Советов» не сумели закрыть Барко, хотя старались отрезать плеймейкера от передач. «Спартак» отреагировал смещением акцентов, но после забитого мяча фаворит опустил свои линии ниже, ведь побаивались глупого ответного гола. Станкович понял, с кем имеет дело. «Спартак» не рисковал всем ради быстрых новых голов. Играли по счету, пользуясь заветами современного «Зенита». Не стыдно поработать в защите, если контролируешь игру в целом.

Куда важнее идеальная реализация, чем количество ударов. Куда важнее надежная игра у своих ворот, чем любовь к размену ударами, которая обычно вредит таким командам, как «Спартак». От настроения у этих ребят многое зависит. На ключевом отрезке в дерби с «Динамо» и против «Крыльев Советов» сработали грамотнее, чем в двух первых матчах сезона с «Оренбургом» и «Химками». Во втором туре немного улыбнулась удача, всё сложилось идеально.

В кубковом дерби с «Динамо» обе команды пострадали из-за решений тренеров выставить смешанные составы. «Спартак» нашел свою игру быстрее. А вот сегодня использовали основу, поэтому показали самый осмысленный футбол со старта сезона. Но показательно, что Станкович предложил осторожную работу по защите победного счета. Даже Зиньковский помогал в линии обороны. Правильная стратегия, потому что «Спартак» мог пропустить до перерыва.

Бабич показывал напарникам, чтобы собрались. Можно атаковать сто раз, не забить, а потом пропустить ответный выпад. Как в фехтовании, один укол может решить судьбу поединка. Но «Спартак» сегодня не подвёл. Команда оставила приятное впечатление, даже если не забывать о состоянии «Крыльев Советов» – гости сами подарили дубль Угальде. Сегодня «Спартак» нормально оборонялся, завершил игру ещё до перерыва, второй тайм стал формальностью.