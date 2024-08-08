Самый успешный патриотичный клуб в РПЛ. В заявке три иностранца, побеждают после ухода звёзд

1723134700

вчера, 19:31

В «Локомотиве» боялись неудач на старте.

Костяк «Локомотива» – молодые российские футболисты

В заявках клубов РПЛ свыше 160 легионеров, по десять в среднем на клуб. У «Зенита» 11 иностранцев уже играли, у ЦСКА 10 легионеров с практикой в новом сезоне, а у «Динамо» 8 таких футболистов, но это ещё не все. У «Спартака» 9 приезжих игроков. Но тренер Станкович не откажется от парочки зарубежных исполнителей. У «Локомотива» только защитники Фассон и Ньямси не имеют российского паспорта из основы.

Из легионеров лишь Митай, ведь у игрока сборной Армении Тикнизяна российский паспорт, Наир родился в Санкт-Петербурге. Левый латераль хотел уйти из «Локомотива», но зимой сорвался трансфер в «Зенит», а летом не зовут в Бундеслигу, как раньше. Но поиски продолжаются. А вот универсальный Митай, готовый закрыть разные позиции, заинтересовал зарубежные клубы. Не исключено, что Марио уедет.

Костяк «Локомотива» — молодые российские футболисты. По среднему возрасту задействованных игроков клуб на первом месте в РПЛ . У Галактионова невероятно молодая команда, 23.8 года на брата. Даже в «Динамо», где благодаря 19-летним защитникам выбили показатель в 24.2 года, с ними тягаться не смогли. Причем если у соседей вернутся опытные игроки, то у «Локомотива» таких мастеров не осталось.

Самый старый игрок в заявке – новичок команды, опорник Тимофеев, ему 30 лет. Артём на одиннадцать лет моложе, чем португалец Пепе. В основе главным стариком является голкипер Лантратов, которому 28 лет. Если до конца лета уедет Баринов – Дмитрию 27, то в основе из опытных могут остаться только Лантратов и Ньямси. Остальных футболистов москвичей можно смело называть молодыми игроками.

Побеждают после потери лидера и ветеранов клуба

Руководство «Локомотива» странно обошлось с Гильерме. Легенда клуба не получил новый контракт, но не хотел завершать карьеру. Не получилось попрощаться на заполненном стадионе, вратарь недоволен формой расставания. Но даже как резервный голкипер 38-летний Маринато помогал команде. У «Локомотива» в прошлом сезоне две победы над «Зенитом» в РПЛ , умели терпеть на последних минутах.

Помогали в меру сил Миранчук и Жемалетдинов, оба ушли. Галактионов удивлен решению клуба по Антону, как и уходу Глушенкова. «Зенит» выскочил неожиданно, изначально «Локомотив» планировали строить вокруг Максима, который теперь разрывает чужие линии в составе Семака. Тренер москвичей переживал, что не получится полноценно заменить опытный людей. Даже Дзюбу не сразу отпустили.

Форвард потерял форму, не зовут даже в Китай. А вот молодой «Локомотив» набирает очки. Хотя проиграли в дерби «Динамо», смотрелись в том матче неплохо. Третий мяч пропустили на последних минутах, создали больше моментов, чем соседи. Впрочем, видно, что «Локомотиву» не хватает опыта. Едва не потеряли игру против «Акрона», пропустили два мяча, пришлось выгрызать победу 3:2. Нет солидности.

Разгромили «Ахмат», но соперник здорово помог. Включались фланги «Локомотива», помогли стандарты, грамотно перекрывали кислород сопернику у своих ворот. Но без Глушенкова и опытных людей, особенно в обороне, сложно на длительной дистанции. Лишь молодого Фассона, если у него не будет травм, можно занести в список защитников на границе с высоким уровнем. Все остальные явно слабее.

Стартовый драйв нужно перевести в стабильную фазу

Похвально, что есть такой эксперимент. Один из самых богатых клубов РПЛ со стабильным финансированием играет с двумя иностранцами в основе. Но к чему подобная ставка приведет? Прорыв от Галактионов ждали год назад, но выше оказались «Краснодар» и «Динамо», у которых больше опытных иностранцев. А «железнодорожникам» частенько доверяются молодые российские футболисты из разных клубов.

Но многие, от Пиняева до Баринова, не прочь попробовать себя в топ-5, как сделал Алексей Миранчук. Его опыт нельзя называть невероятно успешным, но если успешнее выбрать клуб, то можно раскрыться. У «Локомотива» пока большой потенциал, но есть сомнения, что выдержит оборона. Галактионов хочет, чтобы Лантратов набрал форму, но Илье одному не справиться. Без мяча команда хуже, чем во время атак.

Зато стартовые туры и победы – в Кубке страны переиграли «Ростов», позволяют выделить молодых форвардов. Пиняев в лучшей форме, чем был весной. Шикарно смотрится умный новичок Воробьев, но его игра стала открытием только для тех, кто не смотрел поединки «Оренбурга». Дмитрий в 26 лет может выйти на пик формы, хорошо ныряет в глубину поля и неплохо открывается под передачи Пиняева и Батракова.

Успех «Локомотива» зависит от работы Галактионова

Девятнадцатилетний Батраков работает выше, чем в первых матчах в РПЛ . Алексей создал 4 гола против «Ахмата», сделал три голевые передачи, стал одним из героев тура. Крепкий форвард Сулейманов, умный Сарвели и техничный Салтыков тоже себя ещё покажут. Вопрос лишь в стабильности. Опасно собирать команду, где в основном молодые ребята. Горячая кровь ведет к зависти к тем, кто чаще выходит в основе.

Опытный человек заслужил место в основе, а юный игрок сомневается в себе и чаще отвлекается. Батраков честно сказал, что сложно не обращать внимание на новый звездный статус. Касается не только его. Пиняев, хотя ему 19 лет, привык к славе, но даже Воробьев переживает то, чего раньше в карьере не было. Галактионову важно не испортить интересную команду, ведь тренер активно экспериментирует.

Работают осторожно, но не всегда чисто. В голове надо держать подписание хавбека, если Баринов уедет. Карпукас сам не справится в схеме «4-2-3-1», где из атакующей четверки все активно прессингуют, но отбирать мяч умеет лишь форвард Воробьев. Латерали «Локомотива» готовы играть в атаке, как Самошников и Тикнизян, но без мяча москвичи сразу теряют лоск и рискуют допустить серию грубых ляпов.