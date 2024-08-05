У «Краснодара» худший старт в истории. Работает безжалостное проклятие вице-чемпионов

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сегодня, 12:09

Футбольная «мистика» и слабая готовность тренера.

Вице-чемпионы не обыграли будущих аутсайдеров

Поражение от «Зенита» в Суперкубке это тоже ужасный результат, ведь ради участия в матче за трофей «Краснодар» дрался весной за второе место. Исторический результат лишил «Динамо» чемпионства, но Галицкий не смог получить первый кубок в коллекцию его клуба. Со вторыми призёрами РПЛ происходят мистические вещи. Три года назад вторым пришёл «Спартак». Дальше их ждал финиш на десятой строчке в таблице, провал для богатого клуба из Москвы.

Затем второе место занял недавно созданный клуб «Сочи». «Динамо» из Санкт-Петербурга проследовало по пути хрестоматийного бандита, вышедшего «на пенсию» из промозглых мест в теплые края. «Сочи» тренера Федотова показал симпатичную игру. У них был лидер Нобоа, живой футбол. «Младший брат», как назвал клуб Аршавин, не составил конкуренцию «Зениту», но опередили «Динамо» и «Краснодар». Отличный результат, но дальше скатились.

Если бы «Сочи» принял участие в Лиге чемпионов, то могли получить деньги и узнаваемость. А это правильные трансферы и развитие бренда. Но без еврокубков и тренера Федотова в ЦСКА ждал крах. «Сочи» вылетел из РПЛ . С бывшим наставником сборной Испании Морено вернутся, но это как вылет «Рубина». Падение после небывалого подъёма бьёт по психологии коллектива. Будет другой «Сочи», вряд ли получится зацепиться за медали.

А теперь очередь «Краснодара»? Команда Мурада Мусаева впервые в истории стартовала без побед. И хуже всего, что они раздали очки командам в плохом состоянии здесь и сейчас. «Ахмат» сыграл 1:1 с «Краснодаром» без ударов в створ чужих ворот, Черников забил в свои. А вчера грозненцы получили 0:5 от «Локомотива». Новички из «Динамо» Махачкала хорошо сопротивлялись. Но для «Краснодара» ничья со скромным соперником равна явному поражению.

«Факел» набрал один пункт в трёх турах. Команда Черевченко сумела остановить только «Краснодар». Признаем все объективные кадровые причины спада «горожан». Но если Мусаев не может обыграть будущих борцов за выживание и неоднозначный «Ахмат», то как собирается побеждать московские клубы и «Зенит»? Ответ отчасти знаем. «Краснодару» повезло в Кубке с ЦСКА , а результат Суперкубка упоминали выше. «Зенит» накидал «горожанам» 4 гола.

«Краснодару» не хватает харизматичных лидеров

У яркого человека есть или шарм, или харизма. Во втором случае это более агрессивное влияние на других, умение «достучаться» за счёт собственной яркости. Эрик Кантона является идеальным примером футболиста с харизмой. Даже когда француз из МЮ был неправ, уходил с высоко поднятой головой. А шарм — заимствование из французского языка, значит «чары». Обаяние и очарование помогают людям быть лидерами и развиваться сообща с другими.

Обе категории эгоистичные, но в спорте побеждает тот, кто находит волевые силы. А «Краснодар» всегда был «ватной» командой. Даже в те редкие мгновения волевых побед на последних минутах лишь закрывали ужасные отрезки до этого. «Горожане» порой отыгрывались против тех, кого стоило разгромить. У них всегда были комплексы в матчах с грандами РПЛ . Против «Зенита» у «горожан» 26 матчей в лиге, но всего три победы. Безумно плохой результат.

С москвичами статистику подравняли, когда стали бороться за призовые места. Но нет такого, чтобы «Краснодар» считался моральным фаворитом в борьбе с «Динамо», ЦСКА , «Локомотивом» и «Спартаком». Плохо, ведь означает отсутствие харизмы и шарма. Команда, которая всегда декларировала атакующий футбол, не является яркой и постоянно нуждается в индивидуальной помощи. Но даже игра ценного форварда Кордобы — голы вперемешку с промахами.

«Краснодар» становится обезличенной командой, где слишком большая разница по классу между исполнителями. Сейчас сложно заманивать фигуры масштаба Гранквиста. А собственная школа не всегда будет выпускать игроков высокого уровня. Они специалисты по воспитанию голкиперов, но центральных защитников готовить пока не научились. С инсайдами и вингерами тоже проблемы, воспитанникам не хватает стабильности и умения вести за собой.

Мусаев не вырос в наставника для чемпионской задачи

Зачем здесь сидим? Первый вопрос, который задают жёны и подруги футболистов после определённого времени в Краснодаре. Парк и стадион хорошие, заведения приличные имеются. Но для ухоженных барышень из мира сетевых моделей это провинция. Плюс без работающего аэропорта, что усложняет полёты на курорты и шопинг. Душа просит Париж, Амстердам, или хотя бы родную Южную Америку, как запросила жена защитника Алонсо.

Чтобы заинтересовать футболистов в «Краснодаре», им мало платить деньги. Миллионы дадут также в клубах из Санкт-Петербурга и Москвы. Деньги можно получать в Будапеште, который ближе к столицам мира. Латераль Рамирес с венгерской женой именно так и поступил, уехал. Подруга Сафонова не разочарована тем, что сейчас посещает Олимпийские игры в Париже. Большой спортивный турнир – колоритный способ познакомиться с городом.

Тренеру Мусаеву, даже если закрыть глаза на тактические ошибки, надо заинтересовать сильных игроков работой с ним лично, а потом найти мотивацию. Уникальный старт «Зенита», который вынес приличных соперников в пяти матчах с общим счётом 20:2, показал футболистам «Краснодара», что у них не получится забрать чемпионство. А вялый старт с серией постылых ничьих, которые губили клуб ранее, лишь утвердил Кордобу и Сперцяна во мнении.

Эдуард – патриот «Краснодара», воспитанник клуба. Атакующий полузащитник не разговаривает с Волковым, который после скандала ушел в «Зенит». Сперцян не пойдет в команду Семака, даже если позовут. Но армянский полузащитник совершит колоссальную ошибку, если останется в «Краснодаре». Сафонов и Алонсо правильно сделали. Остальные лидеры тоже понимают, что лучшую возможность переписать историю они уже не использовали.