Разнорабочий с мебельной фабрики и личный фанат Ванды Нары. Удивительные герои старта сезона РПЛ

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сегодня, 16:23

Впечатлили мощным футболом.

Эсекьель Барко («Спартак»)

Лишь безумные игра Глушенкова не позволяет назвать Барко самым ярким футболистом старта сезона. С остальными ребятами, вроде Бителло и Облякова, он на одном уровне. Но те футболисты знают РПЛ , а Барко только приехал. Обычно «Спартаку» не везёт с дорогими трансферами, но аргентинец за 17 миллионов евро начал шикарно. Забил со штрафного «Химкам», помог Угальде отличиться первыми голами за «красно-белых» в РПЛ . Против «Крыльев Советов» хавбек Барко тоже был хорош. Посмотрим на него в сложных матчах, но пока новый плеймейкер радует Станковича. Главное, чтобы не сошёл с ума от московских девушек. Женатый Барко попал в скандал, когда взломали его переписку с бывшей супругой Мауро Икарди, скандальной Вандой Нарой. Но теперь никаких левых женщин. Пусть думает о жене, новорождённой дочери и футболе «Спартака».

Алексей Батраков («Локомотив»)

Запомнился в прошлом сезоне, хотя сыграл несколько толковых матчей. Тренер Галактионов позволил Алексею перейти ближе к атаке – получил 5 результативных баллов от молодого человека в трёх турах. Батраков шикарно навешивает мячи со стандартов, у него есть неплохой удар. Для девятнадцатилетнего парня самый главный матч всегда следующий, но три ассиста против «Ахмата» сделали Батракова открытием стартовых туров. Хорошо двигается, светлая голова не только благодаря причёске в стиле Головина. Если Алексей окажется стабильным, то компенсирует для «Локомотива» потерю парочки опытных атакующих игроков. Также ему помогает Воробьёв, новый форвард команды. Батраков хочет закрепиться в основе «Локомотива» и абстрагироваться от внимания, которое получил благодаря футбольным успехам.

Милан Майсторович («Динамо»)

Нельзя засыпать комплиментами линии защиты в РПЛ , ведь активно вступали в игру разные голкиперы. Опытный Лунёв у «Динамо» не скучал. Но если говорим о персональной форме 19-летнего серба, то Майсторович впечатлил. У него были классные матчи за «Динамо», но коварная травма «крестов» выбила беднягу на 29 поединков. А сейчас Личка вынужден доверять юному футболисту, Милан его не подводит. У Майсторович высокий футбольный интеллект. Может остаться в основе «Динамо», даже когда вернутся в строй более опытные напарники, если будет прогрессировать. Милан невероятно жёстко и чётко идёт в борьбу, хорошо читает чужой футбол. Талантливый игрок.

Евгений Латышонок («Зенит»)

Знали, что хорош, а неожиданность в том, насколько Евгений оказался важным для «Зенита». Уверенная игра Латышонка, который не пропускал в РПЛ , хотя встретил 13 ударов соперников – сюрприз. Семак не знал, будет ли голкипер «Балтики» из школы «Краснодара» основным, ведь есть другие опции. Но опытный Кержаков и молодой Адамов вне основы, Евгений обозначил права на «первый номер». Латышонок правильно играет ногами, что важно для выхода «Зенита» в атаку. И не паникует, хотя оборона чемпионов позволяет соперникам много ударов. По воротам «Зенита» и «Динамо» Махачкала бьют одинаково часто.

Диего Коста («Краснодар»)

В РПЛ у всех клубов есть проблемы с обороной. Но это не мешает включить в список защитников с персональными успехами, ведь один в поле не воин. Но новичок «Краснодара» Диего Коста стартовал серией поединков, в которых не совершал грубых ошибок. Хотя «горожане» без побед, поэтому задаются вопросом о будущем тренера Мусаева, персонально Косту можно похвалить. Хотя у него менялись напарники в центре защиты, а однажды пришлось выйти на правом фланге обороны, Диего отработал достойно. Воспитанник «Сан-Паулу» впервые попал в европейскую лигу в 25 лет, и сразу показал, что умеет. Коста уверенно ведёт борьбу один в один и у него хороший длинный пас.

Солтмурад Бакаев («Акрон»)

Двадцатипятилетний воспитанник школы «Спартака» слишком хорош для «Акрона». Солтмурад в нынешней форме мог бы успешно выступать в составе более сильной команды. Но в «Рубине» проиграл конкуренцию на флангах атаки иностранцам. Зато младший брат Зелимхана Бакаева активно атакует соперников новичка РПЛ «Акрона», на его счету два гола и ассист. Если против «Локомотива» усилия Солтмурада не принесли очки, то его гол «Факелу» помог защитить право на победу. Даже против московского «Динамо» у инсайда были опасные удары по воротам, ведь футболист в хорошей форме. Пытается перезапустить карьеру, держа в уме будущий трансфер на повышение.

Иван Лепский («Динамо»)

Попасть в РПЛ с Камчатки – непростая задача, но Лепский справился. Лаксальт и Фомин должны разделять с 19-летними центральными защитниками «Динамо» вину за моменты у ворот Лунёва. Но если говорим о неожиданных героях, то Лепский точно среди них. Иван вместе с Майсторовичем без поддержки опытного Бальбуэны выдал неплохой отрезок. Защитник «Динамо» забил в ворота «Факела». Помним кубковый разгром против «Спартака», защита имени Кутицкого и Лепского не справилась. Но один матч не мешает выделить Ивана. Майсторовичу позволяют чаще рисковать без мяча, а Лепский держит высоту линии обороны «Динамо».

Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала)