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Разнорабочий с мебельной фабрики и личный фанат Ванды Нары. Удивительные герои старта сезона РПЛ

сегодня, 16:23
Эсекьель Барко
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Бакаев Солтмурад
Бакаев Солтмурад
Полузащитник
Латышонок Евгений
Латышонок Евгений
Вратарь
Майсторович Милан
Майсторович Милан
Защитник

Впечатлили мощным футболом.

Эсекьель Барко («Спартак»)

Лишь безумные игра Глушенкова не позволяет назвать Барко самым ярким футболистом старта сезона. С остальными ребятами, вроде Бителло и Облякова, он на одном уровне. Но те футболисты знают РПЛ, а Барко только приехал. Обычно «Спартаку» не везёт с дорогими трансферами, но аргентинец за 17 миллионов евро начал шикарно. Забил со штрафного «Химкам», помог Угальде отличиться первыми голами за «красно-белых» в РПЛ. Против «Крыльев Советов» хавбек Барко тоже был хорош. Посмотрим на него в сложных матчах, но пока новый плеймейкер радует Станковича. Главное, чтобы не сошёл с ума от московских девушек. Женатый Барко попал в скандал, когда взломали его переписку с бывшей супругой Мауро Икарди, скандальной Вандой Нарой. Но теперь никаких левых женщин. Пусть думает о жене, новорождённой дочери и футболе «Спартака».

Алексей Батраков («Локомотив»)

Запомнился в прошлом сезоне, хотя сыграл несколько толковых матчей. Тренер Галактионов позволил Алексею перейти ближе к атаке – получил 5 результативных баллов от молодого человека в трёх турах. Батраков шикарно навешивает мячи со стандартов, у него есть неплохой удар. Для девятнадцатилетнего парня самый главный матч всегда следующий, но три ассиста против «Ахмата» сделали Батракова открытием стартовых туров. Хорошо двигается, светлая голова не только благодаря причёске в стиле Головина. Если Алексей окажется стабильным, то компенсирует для «Локомотива» потерю парочки опытных атакующих игроков. Также ему помогает Воробьёв, новый форвард команды. Батраков хочет закрепиться в основе «Локомотива» и абстрагироваться от внимания, которое получил благодаря футбольным успехам.

Милан Майсторович («Динамо»)

Нельзя засыпать комплиментами линии защиты в РПЛ, ведь активно вступали в игру разные голкиперы. Опытный Лунёв у «Динамо» не скучал. Но если говорим о персональной форме 19-летнего серба, то Майсторович впечатлил. У него были классные матчи за «Динамо», но коварная травма «крестов» выбила беднягу на 29 поединков. А сейчас Личка вынужден доверять юному футболисту, Милан его не подводит. У Майсторович высокий футбольный интеллект. Может остаться в основе «Динамо», даже когда вернутся в строй более опытные напарники, если будет прогрессировать. Милан невероятно жёстко и чётко идёт в борьбу, хорошо читает чужой футбол. Талантливый игрок.

Евгений Латышонок («Зенит»)

Знали, что хорош, а неожиданность в том, насколько Евгений оказался важным для «Зенита». Уверенная игра Латышонка, который не пропускал в РПЛ, хотя встретил 13 ударов соперников – сюрприз. Семак не знал, будет ли голкипер «Балтики» из школы «Краснодара» основным, ведь есть другие опции. Но опытный Кержаков и молодой Адамов вне основы, Евгений обозначил права на «первый номер». Латышонок правильно играет ногами, что важно для выхода «Зенита» в атаку. И не паникует, хотя оборона чемпионов позволяет соперникам много ударов. По воротам «Зенита» и «Динамо» Махачкала бьют одинаково часто.

Диего Коста («Краснодар»)

В РПЛ у всех клубов есть проблемы с обороной. Но это не мешает включить в список защитников с персональными успехами, ведь один в поле не воин. Но новичок «Краснодара» Диего Коста стартовал серией поединков, в которых не совершал грубых ошибок. Хотя «горожане» без побед, поэтому задаются вопросом о будущем тренера Мусаева, персонально Косту можно похвалить. Хотя у него менялись напарники в центре защиты, а однажды пришлось выйти на правом фланге обороны, Диего отработал достойно. Воспитанник «Сан-Паулу» впервые попал в европейскую лигу в 25 лет, и сразу показал, что умеет. Коста уверенно ведёт борьбу один в один и у него хороший длинный пас.

Солтмурад Бакаев («Акрон»)

Двадцатипятилетний воспитанник школы «Спартака» слишком хорош для «Акрона». Солтмурад в нынешней форме мог бы успешно выступать в составе более сильной команды. Но в «Рубине» проиграл конкуренцию на флангах атаки иностранцам. Зато младший брат Зелимхана Бакаева активно атакует соперников новичка РПЛ «Акрона», на его счету два гола и ассист. Если против «Локомотива» усилия Солтмурада не принесли очки, то его гол «Факелу» помог защитить право на победу. Даже против московского «Динамо» у инсайда были опасные удары по воротам, ведь футболист в хорошей форме. Пытается перезапустить карьеру, держа в уме будущий трансфер на повышение.

Иван Лепский («Динамо»)

Попасть в РПЛ с Камчатки – непростая задача, но Лепский справился. Лаксальт и Фомин должны разделять с 19-летними центральными защитниками «Динамо» вину за моменты у ворот Лунёва. Но если говорим о неожиданных героях, то Лепский точно среди них. Иван вместе с Майсторовичем без поддержки опытного Бальбуэны выдал неплохой отрезок. Защитник «Динамо» забил в ворота «Факела». Помним кубковый разгром против «Спартака», защита имени Кутицкого и Лепского не справилась. Но один матч не мешает выделить Ивана. Майсторовичу позволяют чаще рисковать без мяча, а Лепский держит высоту линии обороны «Динамо».

Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала)

Приятно хвалить футболистов, которые не сразу стали успешными на высоком уровне. Тогда ещё «Нижний Новгород» отпустил Пальцева в 17 лет, пришлось играть за любителей. А спустя шесть сезонов дорос до успешного старта в РПЛ. Но до этого зарабатывал на мебельной фабрике – помогал у станка, оббивал досками деревья в парке, молодой разнорабочий. В РПЛ редко встретишь парня, знающего цену тяжкому труду, за который не платят миллионы рублей. Пальцев в РПЛ очень мотивирован. В агрессивной игре «Динамо» из Махачкалы отвечает за перехваты. Молодой центральный защитник действует умнее, чем коллеги. Валентин раньше играл даже в атаке, пригодится в разных фазах игры. На старте сезона есть весь спектр футбольных открытий – от сильных дебютов дорогих новичков до классной игры воспитанников популярных школ.

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112910415
112910415
сегодня в 18:01
не перевелись ещё ...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:57
Барко действительно хорош, сходу вписался в состав...
Гость
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