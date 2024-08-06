Сила воли и страдания. Франция и Испания – в финале Олимпиады

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сегодня, 10:09

Через полуфиналы обе команды пробились с трудом.

Многие ожидали такого противостояния в финале чемпионата Европы. Но он сбылся только наполовину – Испания не просто вышла в решающий матч, но и триумфально завершила турнир. Теперь дело за «младшей» версией сборной. Конечно, восприятие олимпийского футбола неоднозначно. Нельзя сказать, что это сильнейшие варианты своих команд, есть это искусственное ограничение с возрастом до 23 лет и с лимитом на более возрастных футболистов. А многих сильных игроков клубы просто не отпускали в олимпийские сборные.

Поэтому как-то теряется сам смысл слова «сборная», где, как мы привыкли, собираются лучшие футболисты, отобранные по определенному критерию. Критерий есть, но он не позволяет считать эти составы сильнейшими. Поэтому Олимпийские игры в футболе – это всегда кот в мешке. Тем интереснее и даже страннее, что в финале оказались вполне «классические» топовые команды. Хотя все могло обернуться иначе.

Вслед за «взрослыми»

В условной битве за Западное Средиземноморье сошлись Испания и Марокко. Путь их к полуфиналу был похожим. В группе – по две победы и поражению. Испанцы обыграли Узбекистан (2:1) и Доминиканскую Республику (3:1), проиграли Египту (1:2), а в четвертьфинале расправились с Японией (3:0). Сборная Марокко обыграла Аргентину (2:1) и Ирак (3:0), уступила Украине (1:2), а в четвертьфинале была сильнее США (4:0).

Испанцы в полуфинале были фаворитами. Однако уже первые минуты показали, что легко им не придется. На каждом участке поля царила жесточайшая борьба, и марокканцы не смотрелись слабее. Впрочем, неожиданной первой жертвой этой жесткости стал главный судья Ильгиз Танташев. Он пострадал в столкновении с игроком сборной Испании. Пришлось менять на резервного арбитра – шведа Гленна Нюберга.

Продолжением фестиваля единоборств и грубости стал пенальти в ворота испанцев. Видимо, Пабло Барриос забыл о границах штрафной, поэтому без стеснения срубил в центре оной Амира Ричардсона. С «точки» Суфьян Рахими вывел марокканцев вперед и закрутил интригу до предела.

Надо сказать, что сборная Марокко смотрелась весьма солидно и после забитого мяча, когда можно было ожидать всплеска активности от Испании. Африканцы хорошо сдерживали противника, и тот начинал суетиться. Неким жестом отчаяния выглядела тройная замена у испанцев по истечении часа игры. И тут же им удалось сравнять счет. Фермин Лопес подсуетился в чужой штрафной на отскоке.

Фермин поучаствовал и в решающей атаке – уже на 85-й минуте. Именно он доставил мяч на Хуанлу Санчеса, который принес Испании волевую победу. При этом у марокканцев были еще шансы забить, но они ими не воспользовались. В итоге завершили борьбу с большим количеством ударов, но с обидным осадком после поражения в битве, которая скорее напоминала беззаветное рубилово во дворе, чем высокостатусную игру.

Не дотерпели

Второй частью европейско-африканского средиземноморского противостояния было сражение Франции и Египта. Французы постарались все же собрать более-менее оптимальный состав под домашнюю Олимпиаду. Поэтому заметно превосходили всех соперников на пути к полуфиналу. Они всухую подряд обыграли США (3:0), Гвинею (1:0), Новую Зеландию (3:0) и Аргентину (1:0), с игроками которой пришлось еще и подраться.

Путь Египта не выглядел таким безупречным. Он начал с нулевой ничьей против Доминиканской Республики, потом одолел Узбекистан (1:0) и Испанию (2:1). А в четвертьфинале после ничьей (1:1) в серии пенальти прошел Парагвай.

Второй полуфинал, конечно, смотрелся поначалу не тек бодро, как первая часть. Стартовый тайм выдался крайне унылым. Обе команды много ошибались, теряли мяч, с трудом создавали хотя бы намеки на что-то опасное у чужих ворот. Конечно, французы больше владели мячом, но египтяне довольно грамотно большими силами ликвидировали все однообразные и скучные попытки соперника прокрасться к воротам. А обостряющие попытки Египта сводились на нет мастерством защиты Франции.

Так бы и возились до дополнительного времени и, возможно, серии пенальти. Если бы Махмуд Сабер в штрафной сборной Франции внезапно не принял нестандартное решение. Защитники не были к нему готовы, и африканцы вышли вперед. Вот только после этого и началась настоящая игра. Спавшие доселе французы вспомнили о своем превосходстве в классе и обрушили шквал атак на ворота Египта.

В некоторых моментах мяч просто чудом не оказывался в сетке. Один Александр Ляказетт запорол моментов на несколько игр. А два подряд попадания в каркас ворот Хамзы Алаа как бы подчеркивали все степень невезения французов. Казалось, что они обречены вылететь с домашнего турнира, пропустив всего один мяч. Но и их спасло нестандартное решение.

Теперь его принял Майкл Олисе, который в целом выглядел весьма прилично, стараясь придумывать нечто особенное на фоне не самых изобретательных товарищей. Олисе подхватил мяч в центре поля, промчался на дриблинге в центр и выкатил самый идеальный проникающий пас на Жана-Филиппа Матета, который в касание пробил мимо голкипера.

К слову, игра могла обрести и скандальный поворот. Потому что в компенсированное время после верховой борьбы мяч попал в руку Омару Файеду в штрафной Египта. Судья эпизод проигнорировал. Но его позвал ВАР на просмотр повтора. Главный арбитр долго его смотрел и о чем-то спорил с ассистентами. А потом настоял на своем, посчитав, что мяч отскочил в руку Файеду после толчка того в спину со стороны Лоика Баде.

Арбитр Саид Мартинес был на волоске от того, чтобы оказаться обвиненным в предвзятом судействе в пользу хозяев Олимпиады. Наверняка во время просмотра ВАР руки многих комментаторов потянулись строчить об этом гневные сообщения. Но арбитр к недовольству публики не стал заканчивать игру пенальти, а отправил команды на дополнительное время. Там же приключилась карма уже у Египта.

Тот самый Файед сразу же заработал чистую желтую карточку за подкат сзади, который был далек от цели в виде мяча. Проблема в том, что она стала для него второй. И защитник удалился. А первую карточку он получил, когда зачем-то попытался преградить путь судье к монитору для просмотра ВАР. Еще одно напоминание о том, что не бывает безобидных желтых карточек.

Против уставшего Египта в большинстве Франция уже смотрелась куда приличнее. Давление, серия моментов – и голы Матета и Олисе, которые оказались главными творцами успеха французов. Тьерри Анри ликует, его команда в финале домашней Олимпиады. Но осадок от игр обоих финалистов все же остался.