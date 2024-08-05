МЮ без центрфорварда, а «Ливерпуль» – без забот. В США прошла встреча топов АПЛ

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сегодня, 01:08

Игра между английскими топ-клубами дала намёк на будущий сезон.

Совсем скоро стартует сезон в Англии. У него будет много интриг, поэтому болельщики и любители футбола стараются еще до старта чемпионата сформировать мнение о том, чего можно ждать от него. Этому помогают товарищеские матчи. Особенным подарком можно считать такие поединки между топовыми командами. В рамках турне по США «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» провели подобную встречу. В ней «красные» разгромили соперника со счетом 3:0. Конечно, можно делать разные оговорки по поводу обстоятельств игры, но определенные подсказки она дала. Давайте обратим внимание на некоторые важные моменты.

Рост значимости Фабиу Карвалью

21-летний португалец – один из многих игроков «Ливерпуля» с неопределенным будущим. Он провел прошлый сезон в аренде в «Лейпциге» и «Халл Сити». Во время тура по США Карвалью сыграл во всех трех матчах «Ливерпуля» и явно настроен на то, чтобы остаться в команде. Сообщается, что он уже провел соответствующие переговоры с новым главным тренером Арне Слотом, и тот на него рассчитывает.

Интересно, что у Карвалью и Слота расходятся мнения относительно позиции футболиста. Фабиу считает, что его лучше использовать как «десятку», а тренер видит в нем вингера. В любом случае, именно на позиции крайнего нападающего Карвалью отыграл во всех трех матчах «Ливерпуля» в США . И ему удалось забить по голу в ворота «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед». Карвалью отлично себя проявил, и его отменная игра – один из важных итогов поездки «Ливерпуля» за океан.

К Карвалью проявляют интерес разные клубы, и это яркое выступление португальца может либо убедить Слота сделать ставку на Фабиу в следующем сезоне, либо позволит выручить за него большие деньги. Уже известно, что «Ливерпуль» больше не хочет отдавать Карвалью в аренду, но готов рассмотреть вариант с продажей. Кажется, что если «красные» отпустят португальца, то потом могут пожалеть об этом – лучше найти ему место в составе.

Прогресс Гравенберха

За первый сезон в Англии Райан Гравенберх не смог закрепиться в роли игрока основного состава в «Ливерпуле». Но под руководством соотечественника голландец тоже может расцвести. Намек на это был дан в том же поединке с МЮ . Райан играл очень активно, брал на себя ответственность, старался регулировать игру команды в центре поля. Он и прессинговал, и участвовал в розыгрышах, стремясь контролировать мяч.

Гравенберху, безусловно, есть куда расти, и предстоящий сезон может стать ключевым для 22-летнего полузащитника, который должен совершить качественный рывок и перейти из разряда перспективных голландцев в категорию звезд. Кажется, что под систему Слота он неплохо подходит. Пометим это себе и последим за Гравенберхом и Карвалью в «Ливерпуле» – за их попытками обрести новые роли в клубе.

Молодёжь МЮ впечатляет

А еще предсезонные турниры нередко дают возможность раскрыться футболистам из молодежного состава. Пока некоторые игроки основной обоймы отдыхают, тренеры дают шанс молодым. И тем важно не упустить его. Кажется, как минимум пара игроков «Манчестера» свою возможность не упустила. Это Харри Амасс и Тоби Коллиер.

Амасс вообще произвел яркое впечатление по ходу турне МЮ в США . У молодого левого защитника есть перспективы закрепиться в составе. 17-летний Амасс перебрался на «Олд Траффорд» прошлым летом из «Уотфорда», проведя некоторое время на просмотре. Он мощный и быстрый, умело выбирает позицию и хладнокровно распоряжается мячом, несмотря на юный возраст. Такое спокойствие всегда подкупает в игроках обороны, если они столь молоды.

В игре с «Ливерпулем» Амассу пришлось пройти проверку Мохамедом Салахом. Конечно, в нескольких эпизодах египтянин Харри проходил. Но было бы несправедливо подвергать 17-летнего парня критике за это – в конце концов Салаху проигрывали и более опытные, и более именитые оппоненты. Это все же величина.

Что касается Коллиера, то это очень энергичный молодой человек, который своей активностью в центре поля обращал на себя внимание. Он выполнял огромный объем работы и показал, что Эрик тен Хаг может на него рассчитывать в предстоящем сезоне. Также к основной команде присоединился Итан Уитли, который рассказал, на что рассчитывают все игроки молодежки:

Наш клуб воспитал многих звезд. Еще год назад с нами в молодежной команде играл Кобби Майну. А теперь он выступает в основной команде. Это вдохновляет и мотивирует всех нас. Путь наверх существует.

Отсутствие центрфорварда у МЮ

Товарищеские матчи, конечно, не могут отражать полный расклад перед началом сезона. Топовые клубы не могут в них рассчитывать на всех своих сильнейших игроков. У «Ливерпуля», например, отсутствовали Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Дарвин Нуньес. У «Манчестера» травмирован Расмус Хёйлунд, а новичок Джошуа Зиркзее не ездил с командой в США .

Без Хёйлунда и Зиркзее тен Хаг решил использовать в качестве центрального нападающего Джейдона Санчо, который больше тяготеет к роли вингера. В нескольких эпизодах Санчо проявил себя неплохо на новой позиции. Но в целом казалось, что он не ощущает себя уместным в этом амплуа. Ему не хватало остроты, которая требуется от центрального нападающего.