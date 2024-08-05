МЮ без центрфорварда, а «Ливерпуль» – без забот. В США прошла встреча топов АПЛ

Игра между английскими топ-клубами дала намёк на будущий сезон.
Совсем скоро стартует сезон в Англии. У него будет много интриг, поэтому болельщики и любители футбола стараются еще до старта чемпионата сформировать мнение о том, чего можно ждать от него. Этому помогают товарищеские матчи. Особенным подарком можно считать такие поединки между топовыми командами. В рамках турне по США «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» провели подобную встречу. В ней «красные» разгромили соперника со счетом 3:0. Конечно, можно делать разные оговорки по поводу обстоятельств игры, но определенные подсказки она дала. Давайте обратим внимание на некоторые важные моменты.
Рост значимости Фабиу Карвалью
21-летний португалец – один из многих игроков «Ливерпуля» с неопределенным будущим. Он провел прошлый сезон в аренде в «Лейпциге» и «Халл Сити». Во время тура по США Карвалью сыграл во всех трех матчах «Ливерпуля» и явно настроен на то, чтобы остаться в команде. Сообщается, что он уже провел соответствующие переговоры с новым главным тренером Арне Слотом, и тот на него рассчитывает.
Интересно, что у Карвалью и Слота расходятся мнения относительно позиции футболиста. Фабиу считает, что его лучше использовать как «десятку», а тренер видит в нем вингера. В любом случае, именно на позиции крайнего нападающего Карвалью отыграл во всех трех матчах «Ливерпуля» в США. И ему удалось забить по голу в ворота «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед». Карвалью отлично себя проявил, и его отменная игра – один из важных итогов поездки «Ливерпуля» за океан.
К Карвалью проявляют интерес разные клубы, и это яркое выступление португальца может либо убедить Слота сделать ставку на Фабиу в следующем сезоне, либо позволит выручить за него большие деньги. Уже известно, что «Ливерпуль» больше не хочет отдавать Карвалью в аренду, но готов рассмотреть вариант с продажей. Кажется, что если «красные» отпустят португальца, то потом могут пожалеть об этом – лучше найти ему место в составе.
Прогресс Гравенберха
За первый сезон в Англии Райан Гравенберх не смог закрепиться в роли игрока основного состава в «Ливерпуле». Но под руководством соотечественника голландец тоже может расцвести. Намек на это был дан в том же поединке с МЮ. Райан играл очень активно, брал на себя ответственность, старался регулировать игру команды в центре поля. Он и прессинговал, и участвовал в розыгрышах, стремясь контролировать мяч.
Гравенберху, безусловно, есть куда расти, и предстоящий сезон может стать ключевым для 22-летнего полузащитника, который должен совершить качественный рывок и перейти из разряда перспективных голландцев в категорию звезд. Кажется, что под систему Слота он неплохо подходит. Пометим это себе и последим за Гравенберхом и Карвалью в «Ливерпуле» – за их попытками обрести новые роли в клубе.
Молодёжь МЮ впечатляет
А еще предсезонные турниры нередко дают возможность раскрыться футболистам из молодежного состава. Пока некоторые игроки основной обоймы отдыхают, тренеры дают шанс молодым. И тем важно не упустить его. Кажется, как минимум пара игроков «Манчестера» свою возможность не упустила. Это Харри Амасс и Тоби Коллиер.
Амасс вообще произвел яркое впечатление по ходу турне МЮ в США. У молодого левого защитника есть перспективы закрепиться в составе. 17-летний Амасс перебрался на «Олд Траффорд» прошлым летом из «Уотфорда», проведя некоторое время на просмотре. Он мощный и быстрый, умело выбирает позицию и хладнокровно распоряжается мячом, несмотря на юный возраст. Такое спокойствие всегда подкупает в игроках обороны, если они столь молоды.
В игре с «Ливерпулем» Амассу пришлось пройти проверку Мохамедом Салахом. Конечно, в нескольких эпизодах египтянин Харри проходил. Но было бы несправедливо подвергать 17-летнего парня критике за это – в конце концов Салаху проигрывали и более опытные, и более именитые оппоненты. Это все же величина.
Что касается Коллиера, то это очень энергичный молодой человек, который своей активностью в центре поля обращал на себя внимание. Он выполнял огромный объем работы и показал, что Эрик тен Хаг может на него рассчитывать в предстоящем сезоне. Также к основной команде присоединился Итан Уитли, который рассказал, на что рассчитывают все игроки молодежки:
Наш клуб воспитал многих звезд. Еще год назад с нами в молодежной команде играл Кобби Майну. А теперь он выступает в основной команде. Это вдохновляет и мотивирует всех нас. Путь наверх существует.
Отсутствие центрфорварда у МЮ
Товарищеские матчи, конечно, не могут отражать полный расклад перед началом сезона. Топовые клубы не могут в них рассчитывать на всех своих сильнейших игроков. У «Ливерпуля», например, отсутствовали Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Дарвин Нуньес. У «Манчестера» травмирован Расмус Хёйлунд, а новичок Джошуа Зиркзее не ездил с командой в США.
Без Хёйлунда и Зиркзее тен Хаг решил использовать в качестве центрального нападающего Джейдона Санчо, который больше тяготеет к роли вингера. В нескольких эпизодах Санчо проявил себя неплохо на новой позиции. Но в целом казалось, что он не ощущает себя уместным в этом амплуа. Ему не хватало остроты, которая требуется от центрального нападающего.
Конечно, тен Хаг еще может использовать молодого Уитли на этой позиции. Но не удается избавиться от ощущения, что МЮ подходит к новому сезону с проблемами в нападении и с отсутствием достаточно качественного центрфорварда, готового тащить голами результат команды. И как будто возвращение Хёйлунда не сильно-то решит проблему.