Гвардиола начал последний сезон в «Манчестер Сити». Команда развалится без Хосепа

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сегодня, 14:06

Шейхам пора переживать.

Хосеп не настроен на продолжение работы

Испанец теоретически допускает продление контракта, но делает оговорку. Не уверен, что это правильное решение для игроков и клуба. Друг от друга устали, ведь 9 лет в одной команде – целая вечность. Это фраза самого Гвардиолы. Наставник понимает, что весной следующего года может прийти к выводу, что отдал «Манчестер Сити» все важные идеи. А это значит расставание.

Гвардиола выиграл 18-й трофей с «Манчестер Сити». Вероятно, лучший тренер в истории футбола. Но шейхам не интересно побеждать в Англии. Кайф от чемпионства испытали, когда впервые выиграли с Манчини. За тринадцать лет расходы «горожан» выросли в 8 раз. Добились, чего желали – выиграли Лигу чемпионов. Но после этого шейхам захочется футбол Хаби Алонсо.

Контракт Гвардиолы завершается через год. Наставник не спешит его продлевать. Ему проще найти мотивацию остаться, если «Манчестер Сити» вышвырнут в Чемпионшип после наказания за финансовые нарушения, нежели в случае ещё одной победы в Лиге чемпионов. Пока у Гвардиолы именно такой план – уйти. На будущее «горожан» влияет также поведение Юргена Клоппа.

Немец решил немного отдохнуть. Жена Гвардиола тоже хочет вернуть мужа. Ибрагимович ведь правильно сказал. Златан слишком сильно себя любит, чтобы стать главным тренером. Супервайзер «Милана» напомнил, что сильные наставники работают до 12 часов в сутки. В концовке сезона тренер занимается футболом и спит. Гвардиола часами изучает соперников и свою команду.

Хосеп в футболе 43 года подряд. Его жена Кристиана задает ключевой вопрос: «Не пора ли немного успокоится?» Заметьте, что Гвардиола никогда не цеплялся за должности. Спокойно ушел из «Барселоны», хотя из каталонцев с молодым Месси можно было выжать больше побед в Лиге чемпионов. Не остался в «Баварии», когда не удалось взять «ушастого». В Манчестер заехал на пару лет.

Не планировал провести столько сезонов. Гвардиола за секунду найдет себе работу тренера сборной. Например, сборных Англии или Бразилии. «Манчестер Сити» пора готовиться к смене наставника. Причём есть чисто футбольные сигналы. «Манчестер Сити» снова вернулся к победам над МЮ , хотя при Сульшере поражения случались чаще. Но соседи не боятся чемпионов Англии.

В финале Суперкубка дошли до серии пенальти. А сам матч состоялся, ведь Гвардиола проиграл юниорам МЮ в финале Кубка Англии. Вчера «Манчестер Сити» показал худший с 2016-го года показатель по ударам в створ чужих ворот. Онана пропустил после единственного меткого выстрела чемпионов Англии. Гвардиола не разнёс оппонента на щепки, иногда даже он работает средне.

Тренерскую команду сложно передавать

У «Манчестер Сити» есть накат, шаблон и мощь. И нет драйва. Будут пытаться добавить его за счет молодых. Год назад взрывной футбол ждали от бельгийца Доку, сейчас привезли другого вингера Савиньо. Но даже решение Альвареса уйти в «Атлетико» хорошо иллюстрирует ситуацию. У «Манчестер Сити», что странно для гранда такого масштаба, многие сейчас «на чемоданах».

Сэр Алекс Фергюсон покинул МЮ одиннадцать лет назад. До сих пор не нашли органичного тренера на замену. А если говорим о трофеях, то даже смешно ставить тен Хага и сэра Алекса в один ряд. «Арсенал» потратил много лет, чтобы найти Артету. «Челси» с их безумной трансферной политикой и странным боссом Боэли может снова ошибиться с Мареской. Многие гранды ходят по кругу.

Найти своего тренера – великое счастье. «Манчестер Сити» сказочно повезло, Гвардиолу звали другие клубы. Хосеп поверил в проект, где является главной звездой. Хосеп сфотографировался после победы в Суперкубке Англии с Холандом и трофеем. Но у Эрлинга очередной слабый финал. Ни одного удара, ни одного момента, лишь восемь точных пасов за матч с удобным соперником.

У Гвардиолы будет всё больше таких проколов. Холанд может не научиться играть в финалах. Без голкипера Эдерсона сломается оборона. Подписание Доннаруммы, выгодное Сафонову, не значит, что Джанлуиджи впишется в «Манчестер Сити», где особый футбол в защите с четверкой центральных защитников. Без Родри «Манчестер Сити» мгновенно меняется в худшую сторону.

К Хосепу всегда будут приставать с вопросом о ресурсах. Смог бы Гвардиола показать идеальный футбол в клубе, где меньше денег? Не узнаем, ведь работает на самых богатых. Такая профессия, шеф-повар дорогих ресторанов. Но любой, кто трудился на кухне, знает, что качество блюд меняется в худшую сторону с потерей художника. Продукты привычные, а вкус совсем другой.

Будут проблемы с мотивацией игроков

Уокеру интереснее две его жены, чем новые матчи за «Манчестер Сити». Кайл стареет. Де Брюйне побегает сезон за «горожан», а потом будет загорать в Саудовской Аравии. Только репутационные риски и желание работать с Гвардиолой остановили Бернарду Силву от подобного шага год назад. Если Родри не получит «Золотой мяч», проиграв Винисиусу, то в его голове появится та же мысль, что у Холанда.

Будучи игроком «Манчестер Сити», не будешь часто побеждать в Лиге чемпионов. И сложно выиграть «Золотой мяч». Все знают о мечте Холанда поиграть в разных элитных лигах. Если Гвардиола покинет Манчестер, то Эрлинг уедет следом. Эдерсон одной ногой в Саудовской Аравии. Ветераны боятся делать поспешное решение выйти на пенсию, но они не переиграют время. А как покажет себя новый состав?

Даже по матчу против «Манчестер Юнайтед», когда не разнесли соседей в одни ворота, видна перемена. «Горожане» — заслуженные чемпионы Англии и самая мощная команда мира по сумме выступлений за пять лет. Голкиперу «Реала» Лунину пришлось выручать, чтобы Анчелотти протиснулся в следующую стадию Лиги чемпионов. Но очень сложно представить себе заметный прогресс «Манчестер Сити».

С грандами всегда происходят макроэкономические процессы. Футбол на таком уровне – бизнес. Маленькая компания может позволить себе спады и подъёмы, а большая корпорация должна идти вверх, иначе будет обвал на рынке. Гвардиола на днях в сотый раз жаловался на трансферы конкурентов. Сам не может размахивать мешками с нефтяными фунтами так, как делал это много лет подряд.

А когда нет роста – начинается стагнация. И до рецессии недалеко. «Горожане» способны на ещё один успешный сезон. Гвардиола может остаться, но не сильно этого хочет. А затем достаточно ошибки с выбором тренера, чтобы запустить серию процессов, которые не остановят директора Бегиристайн и Сориано. Гигантам сложно даётся рост. Намёк не только на Холанда, а и на весь «Манчестер Сити».