Последний год для Пепа с «Сити». Важен даже Суперкубок – испанцу нужен требл на прощание

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сегодня, 11:51

Последний год по контракту и неопределённость.

Сегодня стартует сезон в Европе. Чемпионат Англии снова начнётся красиво – годом ранее сошлись победитель АПЛ и вице-чемпион, теперь предстоит манчестерское дерби. В разрезе столкновения тренеров эту битву мы рассмотрели – теперь стоит описать позиции команд в целом.

«Юнайтед» тестируют новую модель

«Красные дьяволы» обживаются в новой для себя реальности – с Джимом Рэтклиффом в качестве совладельца и наиболее активного участника жизни клуба. Бизнесмен хочет оптимизировать процессы в команде и с этой целью привёл зарекомендовавших себя специалистов.

Пожалуй, одно из главных приобретений в руководство – это Дэн Эшуорт. Функционер работал спортивным директором в «Ньюкасле» и умеет грамотно распоряжаться большим бюджетом. На прежнем месте работы от него требовалось максимально быстро перевести клуб, в который пришли богатые инвесторы, в разряд грандов. И уже в сезоне-22\23 «сороки» боролись за медали с «Манчестер Сити» и «Арсеналом». Лишь на финишной прямой они уступили третью строчку «Юнайтед», но отобрались в ЛЧ – а это большой успех. Плюс есть опыт кризисных ситуаций – «Ньюкасл» в прошлом сезоне тоже столкнулся с эпидемией травм. И там никто не поддался лихорадке.

Директором скаутского отдела назначили Джейсона Уилкокса, который до этого курировал молодёжный департамент «Ман Сити». На позицию гендиректора тоже привели специалиста из «Сити» – Омара Беррада.

Сильно изменился и тренерский штаб – теперь в него входят Руд ван Нистелрой, Рене Хаке, Йелле тен Рувелаар. Тен Хаг от них в восторге:

Я начал искать людей, которые, как я знаю, хороши. Лояльность тоже важна. Руд Ван Нистелрой: фантастический, опытный тренер с ДНК «Юнайтед». У нас есть талантливый британский тренер в лице Даррена Флетчера. Рене был кем-то с тем же профилем, что и у Митчелла: очень хороший, опытный, аналитически сильный тренер. А Йелле Тен Рувелаар подготовил трех игроков сборной Голландии, включая Барта Вербруггена. Со своими инновационными учебными материалами он является одним из выдающихся талантов, если говорить о современной подготовке вратарей.

Сейчас невозможно оценить правильность выводов по прошлому сезону и предпринятых шагов. Но пока в МЮ пытаются найти корень проблем, а не списать всё на слабость главного тренера.

МЮ есть, что доказывать

А прошлый сезон сложился и правда ужасно. Наслоились травмы, из-за чего пришлось тасовать сочетания – оптимальным составом играли крайне редко. Плюс затянувшийся конфликт с Санчо отравлял атмосферу в раздевалке. Стабильно показывать высокий уровень не удавалось – поэтому провалились в Лиге чемпионов, а в Премьер-Лиге не смогли забраться даже в топ-5.

В конце концов «Тоттенхэм» оторвался и не пустил манкунианцев, а те чудом вырвались в ЛЕ – если бы не Кубок, вообще остались бы без еврокубков. К новому сезону «красные дьяволы» готовятся во всеоружии. Касается это не только изменений в руководстве – новые боссы привели в клуб новичков на 104 миллиона евро. Усилили острие атаки и взяли центрального защитника на перспективу (Лени Йоро очень талантливый, но нужно время, чтобы раскрыться) – теперь хотят де Лигта и Мазрауи для эффекта здесь и сейчас (хотя с «Баварией» тяжело вести переговоры).

Всё указывает на то, что прошлогодних ошибок манкунианцам хватило – и они хотят исправиться.

Тише «Сити» на рынке только «Ливерпуль»

«Горожане» – проект в принципиально иной стадии строительства. У них есть давно сформированный опытный костяк. Косметические изменения последовали прошлым летом, когда клуб покинули Рияд Марез, Эмерик Ляпорт и Илкай Гюндоган. Теперь же ощутимых потерь удаётся избежать – и «небесно-голубым» нет смысла тратиться.

Прямо сейчас «Ман Сити» – вторые с конца по затратам на трансферном рынке в текущее межсезонье. Ниже – только «Ливерпуль», но мерсисайдцы вообще ничего не потратили. У «Сити» сделка на вход всё же есть – 20-летний вингер Савиньо из «Труа» обошёлся в 25 миллионов евро. Бразилец раскрылся под руководством Мичела и был важной частью «Жироны», которая в минувшем сезоне феерила в Ла Лиге. Он забил девять голов и отдал 10 ассистов в 37 играх чемпионата.

Потенциально последний поход Пепа

«Сити» – и так тот проект, с которым Гвардиола остаётся дольше, чем с кем-либо в своей тренерской карьере. Он сделал «горожан» доминирующей силой Премьер-Лиги, с ним «небесно-голубые» брали Кубки Англии и Лиги, добились долгожданного успеха в Лиге чемпионов.

Но Пеп всё чаще задумывается о смене обстановки. Ещё в прошлый раз, когда в преддверии ЧМ -2022 велись переговоры по новому контракту, он не мог гарантировать, что останется. Теперь, когда в копилку упал новый требл и очередное чемпионство, сомнения усиливаются.

Уже есть пример Юргена Клоппа – ему в «Ливерпуле» приходилось даже тяжелее, но «красные» в итоге боролись с «горожанами» на равных. Это выжало из немца все соки – наверняка устал и Пеп. Действующий контракт истекает следующим летом. Сейчас «Сити» – не в стадии упадка, а наоборот только набирают силу. Самое время пуститься в последний бой и замахнуться на квадрупл. Чтобы проводить мэтра достойно, если тот всё же решит уйти.