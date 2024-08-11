Защитник «Тулузы» может перейти в «Болонью»

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вчера, 14:30

Защитник «Тулузы» и сборной Кабо-Верде может перейти в «Болонью». Игрок согласовал условия личного контракта с «красно-синими» на четыре года с зарплатой 1,25 миллиона евро за сезон.

Коста перешёл в «Тулузу» из «Реймса» в августе 2021 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В прошедшем сезоне 23-летний центральный защитник провёл 38 матчей в Лиге 1 и Лиге Европы, набрал 2 результативных балла (гол и ассист) и получил 8 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает Косту в 12 миллионов евро.