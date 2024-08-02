Луческу возглавит сборную Румынии

1722581055

вчера, 09:44

Новым главным тренером сборной Румынии станет .

По информации источника, специалист принял предложение. Он уже возглавлял национальную команду с 1981 по 1986 год.

Последним местом работы Луческу было киевское «Динамо», которое он покинул в прошлом году.