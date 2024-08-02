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Луческу возглавит сборную Румынии

вчера, 09:44

Новым главным тренером сборной Румынии станет Мирча Луческу.

По информации источника, специалист принял предложение. Он уже возглавлял национальную команду с 1981 по 1986 год.

Последним местом работы Луческу было киевское «Динамо», которое он покинул в прошлом году.

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Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 17:12
80-ть лет!!!...недавно спросил Шпалыча-75 ть! (по поводу тренерского)...на, что получил однозначный ответ-приятно, что вспомнили,... но вы там че..охуе....ли все в конец?!
Capral
Capral
вчера в 13:15, ред.
Ещё пару слов к портрету Луческу.

Помню, когда он перешел в киевское Динамо, началась страшная шумиха, как со стороны болельщиков Шахтера, так и со стороны киевского Динамо. Первые, клеймили Мирчу за предательство и измену, вторые- оскорбляли тренера и крайне недoверительно относились к этому назначению, и даже затеяли акцию протеста, когда призвали ультрас Динамо выстроиться у офиса И.Суркиса!!!

Вобщем, работа тренера в Киеве неудалась. Его обвиняли в стереотипных взглядах на футбол и даже в старческом маразме.

Но, после назначения Луческу в Динамо и после такого громкого скандала, выступила дочь В.В.Лобановского и сказала: "Болельщики Шахтера недовольны, С.Палкин возмущен? Значит, мы сделали правильный выбор"...
Capral
Capral
вчера в 12:02
Любопытно, а что, Эдуард Григорьевич, тоже хотел вoзглавить сб.Румынии?)))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:51, ред.
Алё!
Товарищи!
Из уважения к нашему пользователю "Дед за ЦСКА" будьте аккуратны в выражениях по поводу возрастных особенностей!
Не знаю как Луческу, но наш Эдуард Григорьевич абсолютно адекватен.
Вещий
Вещий
вчера в 11:46
Непонятна позиция федерации футбола Румынии... а помоложе никого было не найти?
112910415
112910415
вчера в 11:44
дедушка позабыл, сколько ему лет ...
а подсказать никто не решился
Capral
Capral
вчера в 11:39
Ужас... Не верю, в 80 лет?! Мирча конечно был отличным специалистом, грамотным, со своим, непохожим на других взглядом на футбол, воспитал, лично целую плеяду великолепных игроков, заигравших после Шахтера в топовых клубах Европы!!!

Но сейчас, он- старик. И надо сказать, что последние годы его работы в Киеве, а я регулярно следил за ним, он допускал многочисленные ошибки, за что и был, фактически уволен. Надо сказать откровенно, что Луческу, никогда не был большим стратегом, даже вспоминая его победоносные годы в Донецке.

Быть грамотным тренером, не значит быть грандиозным стратегом. Мирча- тактик, опытный, мудрый, но не стратег... Чем-то, он напоминает мне Осинькина. Умеет и любит работать с молодыми, умеет ставить игру, но- футбольный авантюрист.

В любом случае, пожелаю Мирче Удачи!!! Достойнейший тренер!!! Хотя, после его перехода в Киев, признаюсь, у меня к нему уважения нет, чисто, по человечески... После стольких блистательных лет в Шахтере перейти в стан главного врага- выглядит некрасиво...
ykpabp8mdxek
ykpabp8mdxek
вчера в 11:31
Он даже у себя в родной сборной найдет как свои карманы набить... Одно слово, румын.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:28
Даже сэр Алекс Фергюсон к этим годам уже давно был на пенсии.Старик неадекватен
Валерыч
Валерыч
вчера в 10:45
80-ый годок уже диду пошёл...Но раз предложение принял, значит энергия и силы ещё есть. Удачи Луческу на посту главного тренера сборной Румынии!
galem72
galem72
вчера в 10:19
Румыния и так не блещет на европейском футбольном поприще, а если руководство назначит этого махинатора, то и вовсе скатятся на самое дно. Луческу абсолютнго ничего не даст сборной, потому что его идеи актуальны были для 10+летней давности.
achfxkgqmxw8
achfxkgqmxw8
вчера в 10:10
Цыгану пора уже на пенсию, а он всё пылит по полям Европы
adekvat
adekvat
вчера в 10:00
Денег заработал, теперь можно и на родину поработать.
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:59
Вернулся в родные пенаты
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:44
Надо и дома поработать!)
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