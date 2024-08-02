Луческу возглавит сборную Румынии

Новым главным тренером сборной Румынии станет Мирча Луческу.
По информации источника, специалист принял предложение. Он уже возглавлял национальную команду с 1981 по 1986 год.
Последним местом работы Луческу было киевское «Динамо», которое он покинул в прошлом году.
Но сейчас, он- старик. И надо сказать, что последние годы его работы в Киеве, а я регулярно следил за ним, он допускал многочисленные ошибки, за что и был, фактически уволен. Надо сказать откровенно, что Луческу, никогда не был большим стратегом, даже вспоминая его победоносные годы в Донецке.
Быть грамотным тренером, не значит быть грандиозным стратегом. Мирча- тактик, опытный, мудрый, но не стратег... Чем-то, он напоминает мне Осинькина. Умеет и любит работать с молодыми, умеет ставить игру, но- футбольный авантюрист.
В любом случае, пожелаю Мирче Удачи!!! Достойнейший тренер!!! Хотя, после его перехода в Киев, признаюсь, у меня к нему уважения нет, чисто, по человечески... После стольких блистательных лет в Шахтере перейти в стан главного врага- выглядит некрасиво...
Но сейчас, он- старик. И надо сказать, что последние годы его работы в Киеве, а я регулярно следил за ним, он допускал многочисленные ошибки, за что и был, фактически уволен. Надо сказать откровенно, что Луческу, никогда не был большим стратегом, даже вспоминая его победоносные годы в Донецке.
Быть грамотным тренером, не значит быть грандиозным стратегом. Мирча- тактик, опытный, мудрый, но не стратег... Чем-то, он напоминает мне Осинькина. Умеет и любит работать с молодыми, умеет ставить игру, но- футбольный авантюрист.
В любом случае, пожелаю Мирче Удачи!!! Достойнейший тренер!!! Хотя, после его перехода в Киев, признаюсь, у меня к нему уважения нет, чисто, по человечески... После стольких блистательных лет в Шахтере перейти в стан главного врага- выглядит некрасиво...
Помню, когда он перешел в киевское Динамо, началась страшная шумиха, как со стороны болельщиков Шахтера, так и со стороны киевского Динамо. Первые, клеймили Мирчу за предательство и измену, вторые- оскорбляли тренера и крайне недoверительно относились к этому назначению, и даже затеяли акцию протеста, когда призвали ультрас Динамо выстроиться у офиса И.Суркиса!!!
Вобщем, работа тренера в Киеве неудалась. Его обвиняли в стереотипных взглядах на футбол и даже в старческом маразме.
Но, после назначения Луческу в Динамо и после такого громкого скандала, выступила дочь В.В.Лобановского и сказала: "Болельщики Шахтера недовольны, С.Палкин возмущен? Значит, мы сделали правильный выбор"...
Помню, когда он перешел в киевское Динамо, началась страшная шумиха, как со стороны болельщиков Шахтера, так и со стороны киевского Динамо. Первые, клеймили Мирчу за предательство и измену, вторые- оскорбляли тренера и крайне недoверительно относились к этому назначению, и даже затеяли акцию протеста, когда призвали ультрас Динамо выстроиться у офиса И.Суркиса!!!
Вобщем, работа тренера в Киеве неудалась. Его обвиняли в стереотипных взглядах на футбол и даже в старческом маразме.
Но, после назначения Луческу в Динамо и после такого громкого скандала, выступила дочь В.В.Лобановского и сказала: "Болельщики Шахтера недовольны, С.Палкин возмущен? Значит, мы сделали правильный выбор"...